R70: 'Rezo por vocês. Por favor, façam isso por mim', clama Papa Francisco

Salário

Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar a antecipação do 13º . Benefício começa a ser pago no dia 24.

Turismo

Brasil registra novo recorde de visitantes no primeiro trimestre de 2025, com o desembarque no País de 3,7 milhões de estrangeiros.

SEMANA SANTA

SERMÕES

Os cônegos Vladian da Silva Alves, Plínio Moraes Pacheco e o padre Francisco Sorrentino serão pregadores nas principais cerimônias católicas da Semana Santa, em Belém. O sermão do encontro, na sexta-feira pela manhã, na Igreja Nossa Senhora das Mercês, ficará a cargo de Vladian. Ele é pároco da Paróquia Santíssima Trindade, diretor da Faculdade Católica de Belém, membro do Cabido Arquidiocesano, do Conselho Presbiteral, da Comissão Arquidiocesana de Formação, além de ser assessor da Pastoral Universitária da Arquidiocese de Belém e capelão do Pão de Santo Antônio.

SETE PALAVRAS

Já o sermão das Sete Palavras ou das Três Horas de Agonia, na sexta-feira, uma das mais antigas tradições da Semana Santa no Brasil, será proferido pelo cônego Plínio Moraes Pacheco, pároco da Paróquia Jesus Ressuscitado, mestre de cerimônias da Arquidiocese de Belém e membro do Cabido. Ele é graduado em Filosofia, Teologia, Direito e Pedagogia.

CATEDRAL

Já o padre Francisco Sorrentino será responsável pelo sermão do Descendimento da Cruz, às 18h, na Catedral Metropolitana. Ele é membro do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, pároco da Paróquia Santa Luzia e vigário episcopal para a Vida Religiosa Consagrada da Arquidiocese de Belém, além de professor de Teologia na Faculdade Católica de Belém.

PORTOS

MOVIMENTO

A Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH) estima que durante o feriadão da Semana Santa colado a Tiradentes, de 18 a 21 de abril, o Terminal Hidroviário de Belém receberá mais de sete mil passageiros em embarques e desembarques. Os destinos mais procurados são no arquipélago do Marajó: Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra e Camará.

ANTECIPAÇÃO

A folga foi antecipada pelo governo do Estado, que decretou ponto facultativo, a partir das 12h, nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, hoje. Assim, o funcionalismo público poderá sair mais cedo para a folga, que segue nos feriados de sexta (18) e segunda (21).

PATRIMÔNIO

MAPA

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu em nível internacional a inscrição do Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendajú no programa “Memória do Mundo”, criado para proteger o patrimônio documental de importância mundial e facilitar o acesso universal a eles. O mapa, que já era tombado nacionalmente, é salvaguardado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, que tem entre suas missões a preservação e valorização do patrimônio documental amazônico.

LEGADO

Kurt Unckel (1883-1945) foi um etnólogo alemão dedicado às pesquisas com os povos indígenas. O contato com essas populações lhe rendeu a alcunha Nimuendajú, dada pelos guarani, e que foi adotada quando se naturalizou brasileiro. O mapa etno-histórico oferece uma visão do povoamento original do País, com destaque para as diferentes línguas e culturas indígenas. No total são apenas 13 documentos brasileiros na lista internacional, que conta com apenas 496 arquivos tombados. Entre eles está a Bíblia de Gutenberg, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e o Arquivo Arquitetônico de Oscar Niemeyer.

IMPOSTO

COMITÊ

O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) formalizou ontem em publicação no Diário Oficial da União a indicação dos membros do Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS). O Pará será representado no órgão pelo secretário de Estado da Fazenda, René Sousa Júnior, tendo como suplente o subsecretário da Administração Tributária, Eli Sósinho. As indicações são dos chefes do Poder Executivo dos Estados e do Distrito Federal. O Comitê deve ser instalado em maio, de acordo com a Reforma Tributária. O Imposto sobre Bens e Serviços deve começar a valer totalmente a partir de 2033.

EM POUCAS LINHAS

