'Retorno ao caminho de uma solução política e diplomática', afirma Vladimir Putin

"Retorno ao caminho de uma solução política e diplomática”

Vladimir Putin, presidente da Rússia, ontem, expressou seu apoio a um cessar-fogo “imediato” no Irã durante uma ligação telefônica com seu par iraniano, Masoud Pezeshkian, informou o Kremlin.

Operação Mulher Segura

Mobilização nacional detém 5,2 mil por violência contra a mulher. Ações envolveram polícias de todo País.

Combustíveis

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) pede aumento do biodiesel no diesel para conter alta de preços.

HABITAÇÃO

ENCONTRO

O avanço da habitação popular e os desafios para ampliar o acesso à moradia nas regiões Norte e Nordeste estarão no centro dos debates do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), que será realizado em Belém nos dias 9 e 10 de março. O encontro reunirá representantes do setor da construção civil, especialistas e autoridades públicas para discutir os impactos do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e a expansão do mercado imobiliário regional.

AVANÇO

No Pará, os números mostram um cenário de forte crescimento de contratações habitacionais. Entre 2022 e 2025, o Estado registrou alta de 103%, chegando a cerca de 7.800 unidades contratadas. O mercado imobiliário também avançou. Em 2025 foram 2.599 unidades lançadas, frente a 1.902 em 2024, crescimento de 36,6%. As vendas aumentaram 13,3%, enquanto o volume geral de vendas (VGV) saltou de R$ 1,5 bilhão para R$ 2,36 bilhões, reforçando o protagonismo do estado no crescimento da construção civil na região Norte.

RESULTADOS

No cenário nacional, dados da Caixa Econômica Federal, com base em recursos do FGTS, mostram que o Minha Casa, Minha Vida voltou a ganhar escala, com as contratações passando de 372 mil unidades em 2022 para 586 mil em 2025, aumento de 58%. O crescimento foi especialmente expressivo no Norte (101%) e no Nordeste (87%), regiões que concentram cerca de 39% do déficit habitacional brasileiro - tema que deverá ser amplamente debatido durante o fórum em Belém.

JOGOS

TRATAMENTO

O Sistema Único de Saúde (SUS) está oferecendo atendimento remoto em saúde mental para pessoas com problemas relacionados a jogos de apostas. A expectativa inicial é atender 600 pacientes por mês.

TELEATENDIMENTO

O serviço é resultado de parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio-Libanês e faz parte das ações do governo federal para combater o problema que se tornou caso de saúde pública. O teleatendimento é destinado a pessoas com 18 anos ou mais. O cadastro pode ser feito 24h por dia por meio do Meu SUS Digital.

AÇÃO

DIGNIDADE

Mulheres que cumprem pena na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina (UCRF) de Ananindeua recebem, na segunda-feira, 9, doação de absorventes da campanha Todas Cuidadas, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado (TJE) para promover a dignidade menstrual de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

JUSTIÇA

A ação marca a abertura, no Pará, da 32ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, iniciativa encabeçada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e executada, nos Estados, pelos Tribunais, que objetiva acelerar o ritmo de julgamento de ações que versam violência de gênero e feminicídio. A programação inclui, ainda, palestras em escolas e espaços de acolhimento mantidos pelo Estado.

DÍVIDAS

NEGOCIAÇÃO

O Procon Pará realiza de 9 a 13 de março, em Ananindeua, o “Feirão Limpa Nome Mulher”. Realizada em parceria com a Casa da Mulher Brasileira, a ação faz parte da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher e ao Dia do Consumidor. Durante o evento, serão ofertados serviços de renegociação de dívidas com concessionária de energia e instituições bancárias, além de orientação financeira e jurídica.

EDITAL

INOVAÇÃO

Estão abertas as inscrições para o edital Centelha 3, que oferecerá apoio financeiro, capacitação e suporte técnico para transformar propostas em negócios sustentáveis. No Pará, o Programa será executado pela Fapespa, com investimento de R$ 3,76 milhões provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

EMPREENDEDORISMO

A iniciativa busca estimular o empreendedorismo de base tecnológica e fortalecer o ecossistema de inovação no país. O objetivo é ampliar o número de projetos qualificados e incentivar soluções capazes de gerar desenvolvimento econômico e social. Para auxiliar os interessados, a Fundação Certi disponibilizou a capacitação Trilha Pré-Centelha, um treinamento online e gratuito voltado à preparação de projetos para o edital. As inscrições para o treinamento seguem abertas até o dia 15 de março.

EM POUCAS LINHAS

- Dinheiro na conta: as prefeituras recebem na terça-feira, 10 de março, o primeiro repasse deste mês do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Ao todo, os 5.569 municípios do país vão dividir R$ 5,1 bilhões, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

- A má notícia é que de acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o 1º decêndio de março de 2026, apresentou queda 8,62% na comparação com mesmo repasse do ano passado.

- A Universidade do Estado do Pará (Uepa) publicou, ontem, edital do Processo Seletivo para Vagas Remanescentes 2026 (Prosel VR 2026), destinado ao preenchimento de vagas em cursos de graduação da instituição. A seleção utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025 e é voltada a candidatos que já concluíram o ensino médio. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 6 e 11 de março.

- E a Uepa também abriu inscrições para o processo seletivo do mestrado e doutorado profissionais do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia (PPGESA), com ingresso previsto para o segundo semestre de 2026. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de março, de forma online. Ao todo, são ofertadas 20 vagas para o mestrado e 15 para o doutorado.

- O evento “Mulheres Inteiras - Entre Promessas e Cicatrizes” promete reunir mulheres para um momento de reflexão espiritual, cura emocional e fortalecimento da fé.

- A programação é liderada pela pastora Mary Miranda, da igreja Campeões da Fé, pertencente à Assembleia de Deus. Entre as palestrantes convidadas está a médica Cynthia Charone, que abordará aspectos ligados à saúde e ao cuidado integral da mulher, conectando bem-estar físico, emocional e espiritual.