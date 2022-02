Anote na agenda

O Espaço São José Liberto vai abrir, amanhã, mas fechará na Segunda-feira Gorda para a manutenção semanal.

Efeito do feriadão

A rodovia BR-316 ficou congestionada, ontem à noite, com o intenso tráfego da Grande Belém para o interior paraense.

O embaixador Ronaldo Costa Filho (J. Bosco)

"Renovamos nosso apelo pela cessação total das hostilidades, pela retirada das tropas e pela retomada imediata do diálogo diplomático.”

Representante do Brasil na Organização das Nações Unidas, o embaixador Ronaldo Costa Filho disse, ontem, que o Conselho de Segurança deveria agir urgentemente diante da agressão da Rússia. Ele votou a favor da resolução da ONU que condenava a invasão da Ucrânia pelos russos.

ELEIÇÕES

Propaganda



Fora do ar desde 2017, a propaganda partidária voltou a ser veiculada nas emissoras de rádio e TV de todo País desde ontem. Serão inserções de 30 segundos transmitidas nos intervalos da programação. A versão estadual irá ao ar às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, sempre das 19h30 às 22h30. Já a nacional será veiculada às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. Diferentemente da propaganda eleitoral, a propaganda partidária não pode ser usada como campanha eleitoral, ou seja, candidatos não podem pedir votos. O objetivo é apresentar, aos eleitores, as propostas defendidas pelas legendas. O momento é de marcar posição sobre os grandes temas de interesse do País.

PRISÃO

Apuração



A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Parauapebas, instalada no sul do Pará, abriu um procedimento para investigar as denúncias, feitas por alguns familiares de presos, de maus-tratos sofridos pelos detentos na cadeia pública do município. Os detalhes da apuração estão sob sigilo para não atrapalhar as investigações. Já foram ouvidos presos e colhidas informações para subsidiar as providências do Ministério Público do Pará que poderão ser anunciadas nos próximos dias.



PF

Comando



O governo fez mais uma mudança no comando da Polícia Federal (PF). O atual secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Márcio Nunes de Oliveira, que é delegado da PF, assumirá o comando da corporação, no lugar do também delegado Paulo Maiurino, que estava no cargo havia apenas dez meses. A troca foi oficializada, ontem à tarde, em portaria assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e publicada em edição extra do Diário Oficial da União.



Perfil



O novo diretor-geral da PF é delegado federal desde 2003. Ocupava a secretaria-executiva do MJSP, o segundo posto mais importante da pasta. Antes, ocupou o cargo de superintendente da PF no Distrito Federal, entre 2018 e 2021. Nunes também já chefiou a Divisão de Controle de Produtos Químicos e o Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial da Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas.



Retiros

Católicos



Será aberto hoje, pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, o “Carnaval com Cristo 2022”. A promoção é da Arquidiocese de Belém. Ele presidirá, às 18h, a missa no “Renascer”, da Comunidade Shalom, no Colégio Cesep. A programação se espalhará pelas oito regiões episcopais da Arquidiocese de Belém, promovida pelas paróquias e movimentos religiosos. Dentro da programação será realizado o “Enchei-Vos”, evento promovido pela Renovação Carismática Católica, que prosseguirá de amanhã até 1º de março, das 8h às 17h, com atividades de pregação e louvor para todas as idades.



Presente



Aliás, dom Alberto mergulhou na programação e participará todos os dias. Amanhã, ele estará na abertura da programação da Região Santa Cruz, na Paróquia de Jesus Ressuscitado; na segunda-feira, em Marituba, no Encontro Laetare; e na terça-feira, 1º, se dividirá entre duas paróquias, com missas às 11h, e, no encerramento, às 17h, no “Renovai-vos” da Comunidade Maíra, na capela do Colégio Santo Antônio, onde dom Alberto receberá a imagem peregrina da “Padroeira dos Paraenses” das mãos do diretor da Festa de Nazaré, Flávio Américo.



PROJETO



Olimpíadas



O deputado estadual Raimundo Santos (Patriota) apresentou um projeto de lei que institui o “Programa Estadual de Formação de Campeões do Breaking” para as Olimpíadas de 2024. O parlamentar da Assembleia Legislativa do Pará se baseia no fato de Belém contar com talentos em grupos tradicionais da nova modalidade olímpica para ser a principal referência no País. O projeto prevê a montagem de infraestrutura, logística e apoio técnico-profissional em política pública aos atletas que participarão dos próximos jogos olímpicos. Ele lembra que o principal nome do breaking nacional no momento é o paraense Leony Pinheiro, um multicampeão dentro e fora do Brasil.



Em poucas linhas