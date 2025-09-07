R70: 'Vão obedecer o pai', diz Ciro Nogueira sobre possíveis candidaturas de filhos de Bolsonaro

Correios

Prejuízo vai a R$ 2,64 bi no 2º trimestre. No semestre, rombo de R$ 4,37 bi é o triplo do verificado em igual período de 2024.

Peça rara

Sabre de Darth Vader bate recorde e é vendido por R$ 195 milhões em leilão em Los Angeles.

ELEITORAL

SEDE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), desembargador José Maria Teixeira do Rosário, e o superintendente do Patrimônio da União no Estado, Danilo Soares, assinaram, na quarta-feira (3), o termo de entrega do terreno que vai abrigar o novo Complexo Integrado da Justiça Eleitoral, na avenida Júlio César, em Belém. No imóvel, de 25 mil metros quadrados, funcionará a nova sede da Justiça Eleitoral no Pará, o Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), o depósito de materiais e, possivelmente, o depósito das urnas eletrônicas.

JUSTIÇA

AMAZÔNIA

O presidente eleito do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, já sinalizou que a sua gestão, que se inicia no próximo dia 25, terá a Amazônia como uma área de atenção especial. Nas palavras do ministro, a Justiça do Trabalho reforçará seu posicionamento na região, ampliando as formas de acesso da população. Confirmando o discurso, o novo ministro convocou dois paraenses para atuarem na equipe de assessoria da nova administração. O juiz do trabalho Otávio Bruno da Silva Ferreira será juiz auxiliar da Presidência e o comunicador Edney Martins assumiu a Secretaria de Comunicação do tribunal.

SAÚDE

FORMAÇÃO

O Hospital Ophir Loyola lançou o seu Centro de Ensino Ophir+ Educação em Saúde. A intenção é reunir pesquisa e formação profissional no mesmo espaço, consolidando o hospital como polo de excelência no cuidado à saúde. O centro vai oferecer cursos para médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, dentistas e outros profissionais da área, com foco no tratamento do câncer e na atualização científica.

PESQUISA

A gestão acadêmica será feita em parceria com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), fortalecendo a articulação com universidades, faculdades e hospitais regionais. Além da qualificação, o centro aposta na pesquisa científica. As experiências clínicas podem ser incorporadas a protocolos de tratamentos. Referência em oncologia no Norte do País, o Ophir Loyola realiza cerca de 15 mil atendimentos mensais, dos quais 70% voltados a pacientes oncológicos.

PECUÁRIA

RASTREAMENTO

O governo do Pará disponibilizou a nova versão do “Selo Verde”, a plataforma de rastreabilidade da cadeia produtiva da pecuária no Estado. Segundo o governo, a atualização trouxe melhorias na versão para dispositivos móveis, facilitando o acesso a diagnósticos e mapas interativos em celulares e tablets. O Pará foi o primeiro estado brasileiro a disponibilizar um sistema público online para monitorar atividades da pecuária. A plataforma reúne diariamente dados de órgãos estaduais e federais.

TRABALHO

ITINERÂNCIA

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) marcou para o período de 8 a 12 de setembro, ação Justiça Itinerante em Santa Maria das Barreiras, sudoeste paraense. As atividades serão no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no Distrito de Casa de Tábua e na Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade. O programa foi criado para facilitar o acesso à informação sobre Justiça do Trabalho para a população. Dentre os serviços oferecidos estão orientação sobre direitos trabalhistas, ajuizamento de novas ações, realização de audiências e notificações.

CULTURA

PRAZO

O Ministério da Cultura prorrogou para 19 de setembro o prazo para enviar o Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) da Política Nacional Aldir Blanc. A prorrogação ocorreu a pedido das prefeituras e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que identificou dificuldades enfrentadas das gestões municipais, como em relação à plataforma CultBR e o novo sistema de registros do PAR. O Ministério da Cultura alertou que o novo prazo não vai alterar o cronograma de repasses de recursos da Política para os entes federativos.

EM POUCAS LINHAS

► O ator e cineasta Sean Penn, duas vezes vencedor do Oscar e também reconhecido por seu engajamento em causas sociais e ambientais, é o mais novo grande nome do cinema mundial a se associar ao filme “Manas”, primeiro longa de ficção de Marianna Brennand, cotado para representar o Brasil no Oscar em 2026. Sean Penn se tornou produtor executivo do filme que conta a história de uma jovem marajoara e aborda a questão da exploração sexual no arquipélago.

► A Praticagem Barra do Pará registrou, apenas entre os meses de janeiro e junho de 2025, a realização de 2.122 manobras em 687 navios. Os dados foram divulgados na sexta-feira, 6.

► O Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, em Belém, recebeu, na semana passada, a visita do Comitê Executivo do Plano de Bioeconomia do Estado do Pará para acompanhar as instalações do laboratório-fábrica e conhecer o futuro Centro de Sociobioeconomia, voltado a negócios comunitários, startups, indústrias e instituições de pesquisa. O espaço oferecerá coworkings, laboratórios e serviços de mentoria, capacitação, incubação e aceleração, promovendo integração entre ciência, tecnologia e inovação, com foco em povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.

► O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) tem indicado a necessidade de que o País volte a adotar o horário de verão para reduzir o consumo de energia e evitar falhas no abastecimento.

► No próximo dia 16 Santarém será palco do III Congresso Técnico do Simineral, evento promovido pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Com o tema “Rumo à COP: Governança e Sustentabilidade na Amazônia”, o congresso tem a missão de se consolidar como um espaço estratégico de articulação do setor mineral no contexto da agenda climática global.