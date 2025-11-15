R70: 'Vamos conversar, vamos dialogar', afirma presidente da COP sobre reivindiçãoes indígenas André Corrêa do Lago, embaixador e presidente da COP 30, disse ontem serem “legítimas” as reivindicações dos indígenas durante o evento. Ele deixou a entrada da Zona Azul de mãos dadas com lideranças e foi para um prédio vizinho ouvi-las Repórter 70 15.11.25 9h45 André Corrêa do Lago, presidente da COP 30 (J. Bosco) Eco Invest Brasil Governo lança 4º leilão para atrair recursos de investidores para projetos verdes de turismo ecológico, bioeconomia e infraestrutura. Crescimento O PIB cresceu em todos os estados e no Distrito Federal em 2023, apontam dados divulgados ontem pelo IBGE. PIB ALTA O Produto Interno Bruto (PIB) do Pará atingiu o valor de R$ 254 bilhões em 2023, registrando um crescimento nominal de 7,8% em relação ao ano anterior. Parte desse desempenho foi puxada por setores tradicionais da economia paraense, como a extração mineral, a agropecuária e o comércio, que se beneficiaram de condições favoráveis de mercado, demanda externa e aumento de preços de commodities. Ao todo, 134 dos 144 municípios do Estado registraram crescimento nominal do PIB em 2023. MULHERES MARCHA Mulheres de diferentes etnias e nacionalidades irão se encontrar neste sábado (15) no Mirante da UFPA, em roda de conversa que integra a programação da Cúpula dos Povos, promovida pela Fase Solidariedade e Educação e parceiros. Entre as presenças estará a ativista queniana Lydia Kingeru, pesquisadora e especialista em justiça climática, sustentabilidade e desenvolvimento inclusivo. Ela representa a juventude no World Food Fórum e atua no Fórum da Juventude da Unesco no Quênia. Além de Lydia, também vão participar da atividade Rosicleia Silva, coordenadora da Associação de Remanescentes dos Quilombos das Ilhas de Abaetetuba; a indígena Claubiana Jenipapo-Kanindé, da Associação de Mulheres Indígenas Jenipapo-Kanindé; Myrelly Gonçalves, da Artciulação Nacional das Pescadoras; e Nazeli Vandarnyan, da Armenian Forests Environmental. INTERNACIONAL CONCERTO A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresenta neste sábado (15) o espetáculo “Vital Signs of the Planet”, às 20h, no palco do Theatro da Paz, sob a regência do maestro titular Miguel Campos Neto. A proposta integra música sinfônica e artes visuais, oferecendo ao público uma experiência imersiva durante a apresentação. O repertório inclui obras de Heitor Villa-Lobos, Igor Stravinsky e outros compositores nacionais e internacionais, acompanhadas de projeções de imagens que dialogam com a temática do espetáculo. SURPRESA E por falar no Theatro da Paz, muitos visitantes que vieram a Belém para a COP 30 se surpreenderam por encontrar na Amazônia um equipamento cultural tão antigo e bem preservado. A surpresa foi maior ainda porque, diferentemente do que andaram falando nas redes sociais, o Theatro não reabriu apenas em razão da Conferência. O espaço tem sido usado reiteradamente ao longo das décadas pelos paraenses que usufruem de peças, shows e óperas. VERDE CONTAS O estande do Sistema Tribunais de Contas, instalado na Green Zone da COP 30, no Parque da Cidade, recebe neste sábado (15) a palestra “Tributação Verde e desenvolvimento socioeconômico”, que será apresentada pelo secretário de Estado da Fazenda, René Sousa Jr. O espaço institucional é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), em parceria com o Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) e Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará (MPCMPA), com o intuito de expor ações exitosas do controle externo em cumprimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A programação segue até o dia 21. ÁGUAS ACESSO A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) se reuniu, nesta sexta-feira (14), com representantes da concessionária Águas de São Francisco (ASF) para alinhar ações voltadas à oferta de abastecimento de água tratada, saneamento e tratamento de efluentes no Distrito Industrial de Barcarena. O encontro marca o início de uma cooperação técnica que busca fortalecer a infraestrutura do distrito, em um momento de expectativa para novos empreendimentos impulsionados pela futura ZPE Barcarena. TERRAS Durante a reunião, a ASF apresentou a estrutura existente em Vila do Conde, que inclui Estações de Tratamento de Água e Esgoto, e que agora permite expandir serviços ao setor industrial. A Codec destacou que o distrito passa por um processo de ordenamento fundiário iniciado em 2019, o que exige alinhamento prévio para implantação de redes e intervenções físicas. Para os representantes da companhia, a integração entre os projetos garante organização, planejamento e segurança operacional para empresas já instaladas e futuras. EM POUCAS LINHAS ➤ O Sindicato dos Urbanitários do Pará participa neste sábado, na programação da Cúpula dos Povos, agenda paralela à COP 30, da Marcha Global dos Povos, que terá concentração às 8h, no Mercado de São Brás, com passeata até a Aldeia Cabana, na Pedreira. A Cúpula dos Povos se encerra oficialmente no domingo (16), com uma audiência pública para apresentar a declaração final dos povos. ➤ A Universidade do Estado do Pará (Uepa) mobilizará entre os dias 17 e 21 deste mês os campi de Salvaterra, Moju, Tucuruí e Altamira, com uma programação integrada em alusão ao Mês da Consciência Negra, com eventos de reflexão, cultura e engajamento entre estudantes e comunidades acadêmicas. ➤ A Polícia Militar do Pará (PMPA) recebeu nesta semana representantes da Polícia Federal Australiana (AFP) para uma reunião no Comando-Geral, em Belém, com foco no fortalecimento da cooperação internacional no enfrentamento ao crime transnacional. A agenda integra o movimento de aproximação entre as forças policiais do Brasil e da Austrália, com ênfase no intercâmbio de informações, experiências operacionais e parcerias estratégicas no campo da segurança pública. ➤ A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) publicou um novo edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de servidores. As inscrições estarão abertas de 17 a 19 deste mês e devem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico do Sistema Integrado de Processo Seletivo (Sipros). ➤ A vice-governadora Hana Ghassan entregou, ontem, uma unidade do programa "Creches Por Todo o Pará" no município de Terra Alta. O investimento foi R$ 3,4 milhões e a creche tem capacidade para atender até 200 crianças. 