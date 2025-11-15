R70: 'Vamos conversar, vamos dialogar', afirma presidente da COP sobre reivindiçãoes indígenas

Eco Invest Brasil

Governo lança 4º leilão para atrair recursos de investidores para projetos verdes de turismo ecológico, bioeconomia e infraestrutura.



Crescimento

O PIB cresceu em todos os estados e no Distrito Federal em 2023, apontam dados divulgados ontem pelo IBGE.

PIB

ALTA

O Produto Interno Bruto (PIB) do Pará atingiu o valor de R$ 254 bilhões em 2023, registrando um crescimento nominal de 7,8% em relação ao ano anterior. Parte desse desempenho foi puxada por setores tradicionais da economia paraense, como a extração mineral, a agropecuária e o comércio, que se beneficiaram de condições favoráveis de mercado, demanda externa e aumento de preços de commodities. Ao todo, 134 dos 144 municípios do Estado registraram crescimento nominal do PIB em 2023.

MULHERES

MARCHA

Mulheres de diferentes etnias e nacionalidades irão se encontrar neste sábado (15) no Mirante da UFPA, em roda de conversa que integra a programação da Cúpula dos Povos, promovida pela Fase Solidariedade e Educação e parceiros. Entre as presenças estará a ativista queniana Lydia Kingeru, pesquisadora e especialista em justiça climática, sustentabilidade e desenvolvimento inclusivo. Ela representa a juventude no World Food Fórum e atua no Fórum da Juventude da Unesco no Quênia. Além de Lydia, também vão participar da atividade Rosicleia Silva, coordenadora da Associação de Remanescentes dos Quilombos das Ilhas de Abaetetuba; a indígena Claubiana Jenipapo-Kanindé, da Associação de Mulheres Indígenas Jenipapo-Kanindé; Myrelly Gonçalves, da Artciulação Nacional das Pescadoras; e Nazeli Vandarnyan, da Armenian Forests Environmental.

INTERNACIONAL

CONCERTO

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresenta neste sábado (15) o espetáculo “Vital Signs of the Planet”, às 20h, no palco do Theatro da Paz, sob a regência do maestro titular Miguel Campos Neto. A proposta integra música sinfônica e artes visuais, oferecendo ao público uma experiência imersiva durante a apresentação. O repertório inclui obras de Heitor Villa-Lobos, Igor Stravinsky e outros compositores nacionais e internacionais, acompanhadas de projeções de imagens que dialogam com a temática do espetáculo.

SURPRESA

E por falar no Theatro da Paz, muitos visitantes que vieram a Belém para a COP 30 se surpreenderam por encontrar na Amazônia um equipamento cultural tão antigo e bem preservado. A surpresa foi maior ainda porque, diferentemente do que andaram falando nas redes sociais, o Theatro não reabriu apenas em razão da Conferência. O espaço tem sido usado reiteradamente ao longo das décadas pelos paraenses que usufruem de peças, shows e óperas.

VERDE

CONTAS

O estande do Sistema Tribunais de Contas, instalado na Green Zone da COP 30, no Parque da Cidade, recebe neste sábado (15) a palestra “Tributação Verde e desenvolvimento socioeconômico”, que será apresentada pelo secretário de Estado da Fazenda, René Sousa Jr. O espaço institucional é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), em parceria com o Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) e Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará (MPCMPA), com o intuito de expor ações exitosas do controle externo em cumprimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A programação segue até o dia 21.

ÁGUAS

ACESSO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) se reuniu, nesta sexta-feira (14), com representantes da concessionária Águas de São Francisco (ASF) para alinhar ações voltadas à oferta de abastecimento de água tratada, saneamento e tratamento de efluentes no Distrito Industrial de Barcarena. O encontro marca o início de uma cooperação técnica que busca fortalecer a infraestrutura do distrito, em um momento de expectativa para novos empreendimentos impulsionados pela futura ZPE Barcarena.



TERRAS

Durante a reunião, a ASF apresentou a estrutura existente em Vila do Conde, que inclui Estações de Tratamento de Água e Esgoto, e que agora permite expandir serviços ao setor industrial. A Codec destacou que o distrito passa por um processo de ordenamento fundiário iniciado em 2019, o que exige alinhamento prévio para implantação de redes e intervenções físicas. Para os representantes da companhia, a integração entre os projetos garante organização, planejamento e segurança operacional para empresas já instaladas e futuras.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Sindicato dos Urbanitários do Pará participa neste sábado, na programação da Cúpula dos Povos, agenda paralela à COP 30, da Marcha Global dos Povos, que terá concentração às 8h, no Mercado de São Brás, com passeata até a Aldeia Cabana, na Pedreira. A Cúpula dos Povos se encerra oficialmente no domingo (16), com uma audiência pública para apresentar a declaração final dos povos.



➤ A Universidade do Estado do Pará (Uepa) mobilizará entre os dias 17 e 21 deste mês os campi de Salvaterra, Moju, Tucuruí e Altamira, com uma programação integrada em alusão ao Mês da Consciência Negra, com eventos de reflexão, cultura e engajamento entre estudantes e comunidades acadêmicas.



➤ A Polícia Militar do Pará (PMPA) recebeu nesta semana representantes da Polícia Federal Australiana (AFP) para uma reunião no Comando-Geral, em Belém, com foco no fortalecimento da cooperação internacional no enfrentamento ao crime transnacional. A agenda integra o movimento de aproximação entre as forças policiais do Brasil e da Austrália, com ênfase no intercâmbio de informações, experiências operacionais e parcerias estratégicas no campo da segurança pública.



➤ A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) publicou um novo edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de servidores. As inscrições estarão abertas de 17 a 19 deste mês e devem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico do Sistema Integrado de Processo Seletivo (Sipros).



➤ A vice-governadora Hana Ghassan entregou, ontem, uma unidade do programa “Creches Por Todo o Pará” no município de Terra Alta. O investimento foi R$ 3,4 milhões e a creche tem capacidade para atender até 200 crianças.