R70: 'Todos sabem a minha posição sobre a questão das mulheres no STF'

Mercado de trabalho

Trabalhador por aplicativo ganha mais, porém tem jornadas mais longas. Rendimento médio mensal foi de R$ 2.996 em 2024, revela IBGE.



H5N1

Vírus da gripe aviária sobrevive em queijo de leite cru por até 120 dias, mostra novo estudo da Nature Medicine.

COP

JUSTIÇA



Durante a COP 30, que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro, a delegação do governo do Amapá ficará hospedada na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). Nesta semana, parte da comitiva amapaense visitou as instalações do prédio-sede e foi recebida pela presidente do tribunal, desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida. Em Belém, representantes do governo estadual detalharam as atividades previstas para o estande do Amapá na Green Zone - espaço aberto ao público que contará com painéis temáticos, exposições e manifestações culturais.

ESTANDE

Como parte da parceria institucional, o governo do Amapá disponibilizará espaço em seu estande para que comitês do TRT8 apresentem ações desenvolvidas nos programas Trabalho Seguro, Justiça Itinerante e Sustentabilidade.

MEL

MERENDA



A prefeitura de Tailândia vai ampliar o programa de incentivo à produção de mel, incluindo os apicultores, com atuação na agricultura familiar, no fornecimento do produto na merenda escolar. A iniciativa de estímulo à cadeia produtiva é acompanhada por ações voltadas à capacitação e ao apoio logístico aos produtores. Segundo a prefeitura, mais de 150 agricultores estão cadastrados na Casa do Produtor, espaço criado para orientar, capacitar e apoiar pequenos produtores no escoamento da produção.

SEM AÇÚCAR

A inclusão do mel na merenda escolar em Tailândia é sustentada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que permite a aquisição de produtos locais destinados à alimentação escolar. O mel substituirá o açúcar refinado no preparo de mingaus e bebidas.

RESTAURA

EDITAL



Saiu o resultado da chamada dos projetos do programa Restaura Amazônia, em assentamentos da reforma agrária do governo. Os projetos serão desenvolvidos em áreas do Arco da Restauração, território crítico de desmatamentos - que se estende do Maranhão ao Acre. Por meio de três editais, foram selecionadas 17 propostas, que contarão com apoio total de R$ 126,1 milhões em recursos do Fundo Amazônia, com participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

UNIVERSIDADE

MOVIMENTO



O movimento Ciência e Vozes da Amazônia, lançado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em fevereiro, participou do encontro “O Caminho para Belém: Contribuições da Sociedade Civil”, realizado em Brasília (DF). A iniciativa reuniu, nos dias 14 e 15 de outubro, redes de pesquisa, organizações e movimentos sociais de todo o País para alinhar propostas e recomendações da sociedade civil brasileira à COP 30. A delegação paraense contou com os professores Flávio Barros, Izabela Jatene e Leandro Juen, além de estudantes da UFPA. Para a comissão executiva do Ciência e Vozes, estar em Brasília antes da COP 30 é essencial para que a Amazônia não apenas seja pauta, mas também voz ativa nas decisões.

ELEIÇÕES

PREPARAÇÃO



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) dará início, amanhã (20), a mais uma etapa de preparação para o processo eleitoral de 2026, com nova fase do projeto Diálogos Partidários, criado para aproximar a Justiça Eleitoral dos partidos políticos. A programação inclui oficinas para representantes dos partidos sobre o uso do Sistema de Filiação Partidária (Filia). O foco é diminuir erros que possam dificultar o uso da ferramenta por parte das agremiações.



SANTARÉM

Na quarta-feira (22), o projeto segue para Santarém, no Baixo Amazonas, com a programação centrada na Câmara Municipal e a presença do presidente do TRE Pará, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que vai recepcionar os representantes dos partidos políticos locais. Em Santarém, o projeto tem parceria com a Comissão de Incentivo à Participação Feminina, do TRE Pará. Durante a programação serão abordados temas como “Cotas de gênero”, “Violência política de gênero” e “Desafios e avanços na representação feminina”.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Ministério da Saúde anunciou que o distrito de Itatupã, em Gurupá, no arquipélago do Marajó, será contemplado nos próximos meses com uma nova unidade básica de saúde.



➤ O anúncio foi feito nas redes sociais pelo ministro da saúde, Alexandre Padilha, ao lado do deputado federal Júnior Ferrari (PSD).



➤ O ministro também confirmou, diretamente à prefeita Iracilda Alho (MDB), que participará da inauguração da unidade.



➤ De segunda-feira (20) até sexta-feira (24), o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza mais uma sessão ordinária do Plenário Virtual.



➤ Serão apreciados 200 processos, todos relacionados à concessão de aposentadorias e pensões, além de admissão de pessoal. Cidadãos interessados em acompanhar as sessões da modalidade têm acesso pelo portal do TCE-PA.



➤ Pela primeira vez em 81 anos, uma mulher assume a presidência da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen).



➤ A eleita é Elizabeth Guedes, que encabeçou uma chapa de oposição apoiada pelo Sindicato Estabelecimentos Particulares Ensino do Estado Pará (Sinepe Pará), presidido por Beatriz Padovani.



➤ O Pará passa a ocupar uma diretoria adjunta na Confederação.



➤ O jornal O Liberal e o projeto Liberal Amazon estão entre os veículos concorrentes ao II Prêmio Ampla de Jornalismo, que nesta edição alcançou número recorde de inscrições: foram cerca de 350 trabalhos de todo o País, quase o dobro em relação à edição de estreia, em 2024.



➤ O prêmio reconhece produções jornalísticas que contribuem para o enfrentamento das mudanças climáticas e para o fortalecimento do protagonismo amazônico nas políticas ambientais.



➤ A premiação é promovida pela Ampla Amazônia - Plataforma de Liderança e tem a jornalista Giuliana Morrone como curadora.



➤ O tema deste ano é “COP 30: soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico” e a cerimônia de entrega será no dia 3 de dezembro, no Mangal das Garças, em Belém, reunindo jornalistas, ambientalistas e representantes de veículos de comunicação de todo o País.