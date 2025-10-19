R70: 'Todos sabem a minha posição sobre a questão das mulheres no STF' A ministra Cármen Lúcia, do STF, foi questionada sobre a escolha do novo membro da Corte, em razão da aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso. “Se eu fizer um pedido dirigido ao presidente da República, amanhã ele pode pedir alguma coisa à juíza”, disse. Repórter 70 19.10.25 7h00 Cármen Lúcia () Mercado de trabalho Trabalhador por aplicativo ganha mais, porém tem jornadas mais longas. Rendimento médio mensal foi de R$ 2.996 em 2024, revela IBGE. H5N1 Vírus da gripe aviária sobrevive em queijo de leite cru por até 120 dias, mostra novo estudo da Nature Medicine. COP JUSTIÇA Durante a COP 30, que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro, a delegação do governo do Amapá ficará hospedada na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). Nesta semana, parte da comitiva amapaense visitou as instalações do prédio-sede e foi recebida pela presidente do tribunal, desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida. Em Belém, representantes do governo estadual detalharam as atividades previstas para o estande do Amapá na Green Zone - espaço aberto ao público que contará com painéis temáticos, exposições e manifestações culturais. ESTANDE Como parte da parceria institucional, o governo do Amapá disponibilizará espaço em seu estande para que comitês do TRT8 apresentem ações desenvolvidas nos programas Trabalho Seguro, Justiça Itinerante e Sustentabilidade. MEL MERENDA A prefeitura de Tailândia vai ampliar o programa de incentivo à produção de mel, incluindo os apicultores, com atuação na agricultura familiar, no fornecimento do produto na merenda escolar. A iniciativa de estímulo à cadeia produtiva é acompanhada por ações voltadas à capacitação e ao apoio logístico aos produtores. Segundo a prefeitura, mais de 150 agricultores estão cadastrados na Casa do Produtor, espaço criado para orientar, capacitar e apoiar pequenos produtores no escoamento da produção. SEM AÇÚCAR A inclusão do mel na merenda escolar em Tailândia é sustentada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que permite a aquisição de produtos locais destinados à alimentação escolar. O mel substituirá o açúcar refinado no preparo de mingaus e bebidas. RESTAURA EDITAL Saiu o resultado da chamada dos projetos do programa Restaura Amazônia, em assentamentos da reforma agrária do governo. Os projetos serão desenvolvidos em áreas do Arco da Restauração, território crítico de desmatamentos - que se estende do Maranhão ao Acre. Por meio de três editais, foram selecionadas 17 propostas, que contarão com apoio total de R$ 126,1 milhões em recursos do Fundo Amazônia, com participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). UNIVERSIDADE MOVIMENTO O movimento Ciência e Vozes da Amazônia, lançado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em fevereiro, participou do encontro “O Caminho para Belém: Contribuições da Sociedade Civil”, realizado em Brasília (DF). A iniciativa reuniu, nos dias 14 e 15 de outubro, redes de pesquisa, organizações e movimentos sociais de todo o País para alinhar propostas e recomendações da sociedade civil brasileira à COP 30. A delegação paraense contou com os professores Flávio Barros, Izabela Jatene e Leandro Juen, além de estudantes da UFPA. Para a comissão executiva do Ciência e Vozes, estar em Brasília antes da COP 30 é essencial para que a Amazônia não apenas seja pauta, mas também voz ativa nas decisões. ELEIÇÕES PREPARAÇÃO O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) dará início, amanhã (20), a mais uma etapa de preparação para o processo eleitoral de 2026, com nova fase do projeto Diálogos Partidários, criado para aproximar a Justiça Eleitoral dos partidos políticos. A programação inclui oficinas para representantes dos partidos sobre o uso do Sistema de Filiação Partidária (Filia). O foco é diminuir erros que possam dificultar o uso da ferramenta por parte das agremiações. SANTARÉM Na quarta-feira (22), o projeto segue para Santarém, no Baixo Amazonas, com a programação centrada na Câmara Municipal e a presença do presidente do TRE Pará, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que vai recepcionar os representantes dos partidos políticos locais. Em Santarém, o projeto tem parceria com a Comissão de Incentivo à Participação Feminina, do TRE Pará. Durante a programação serão abordados temas como “Cotas de gênero”, “Violência política de gênero” e “Desafios e avanços na representação feminina”. EM POUCAS LINHAS ➤ O Ministério da Saúde anunciou que o distrito de Itatupã, em Gurupá, no arquipélago do Marajó, será contemplado nos próximos meses com uma nova unidade básica de saúde. ➤ O anúncio foi feito nas redes sociais pelo ministro da saúde, Alexandre Padilha, ao lado do deputado federal Júnior Ferrari (PSD). ➤ O ministro também confirmou, diretamente à prefeita Iracilda Alho (MDB), que participará da inauguração da unidade. ➤ De segunda-feira (20) até sexta-feira (24), o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza mais uma sessão ordinária do Plenário Virtual. ➤ Serão apreciados 200 processos, todos relacionados à concessão de aposentadorias e pensões, além de admissão de pessoal. Cidadãos interessados em acompanhar as sessões da modalidade têm acesso pelo portal do TCE-PA. ➤ Pela primeira vez em 81 anos, uma mulher assume a presidência da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen). ➤ A eleita é Elizabeth Guedes, que encabeçou uma chapa de oposição apoiada pelo Sindicato Estabelecimentos Particulares Ensino do Estado Pará (Sinepe Pará), presidido por Beatriz Padovani. ➤ O Pará passa a ocupar uma diretoria adjunta na Confederação. ➤ O jornal O Liberal e o projeto Liberal Amazon estão entre os veículos concorrentes ao II Prêmio Ampla de Jornalismo, que nesta edição alcançou número recorde de inscrições: foram cerca de 350 trabalhos de todo o País, quase o dobro em relação à edição de estreia, em 2024. ➤ O prêmio reconhece produções jornalísticas que contribuem para o enfrentamento das mudanças climáticas e para o fortalecimento do protagonismo amazônico nas políticas ambientais. ➤ A premiação é promovida pela Ampla Amazônia - Plataforma de Liderança e tem a jornalista Giuliana Morrone como curadora. ➤ O tema deste ano é “COP 30: soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico” e a cerimônia de entrega será no dia 3 de dezembro, no Mangal das Garças, em Belém, reunindo jornalistas, ambientalistas e representantes de veículos de comunicação de todo o País. 