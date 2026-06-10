R70: 'Todo mundo vai votar ‘sim’ por conta da eleição', diz Alcolumbre sobre PEC do fim da 6x1

Dinheiro esquecido

Brasileiros sacaram em abril R$ 482,8 milhões deixados em contas. Bancos transferiram R$ 5,7 bi para o Desenrola.

Primeira vez este ano

Poupança tem mais depósitos que retiradas. Captação líquida foi positiva em R$ 2,6 bilhões em maio; saldo total alcançou R$ 1,014 trilhão.

ASSISTÊNCIA

SUCATEADA

Usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Belém reclamam que estão abandonados à própria sorte. Com o sistema sucateado pela atual gestão municipal, as unidades não têm profissionais suficientes para atender às demandas para serviços básicos. Com isso, milhares de beneficiários correm o risco de perder o Bolsa Família porque há uma fila de espera gigante para atendimento. Outros sequer podem iniciar o processo, pois não há assistentes sociais e veículos para visitas domiciliares. Nem orientação as pessoas estão conseguindo.

TRABALHO

FLEXIBILIDADE

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) está entre as mais de 3 mil entidades empresariais de todo o País que assinam o manifesto do Movimento Pró-Brasil em defesa da aprovação da PEC 12/2026, conhecida como PEC do Trabalho Flexível. As entidades patronais destacam, no documento, que a PEC mantém direitos como férias, 13º salário, FGTS e INSS, ao mesmo tempo em que buscaria criar alternativas mais flexíveis de organização do trabalho, com base em negociações. No Pará, o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, afirma que “ao aderir ao manifesto, o setor industrial reforça a preocupação com a manutenção e a continuidade do crescimento dos empregos gerados pela indústria no Pará - que hoje chegam a quase 250 mil”. Juntas, as entidades que assinam a carta representam aproximadamente 90% do PIB nacional e mais de 40 milhões de empregos.

XINGU

UNIVERSIDADE

Aprovado na Comissão de Educação do Senado Federal, segue agora para a Câmara o projeto de lei que cria a Universidade Federal do Xingu (UFX), a partir do desmembramento do campus de Altamira da Universidade Federal do Pará (UFPA). A proposta havia sido arquivada em 2022 e foi retomada após iniciativa do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA).

MUNICÍPIOS

O projeto prevê que a UFX opere em modelo multicampi, atendendo municípios como Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. O relatório aprovado no Senado foi apresentado pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) e destaca que a implantação de universidades com forte atuação em pesquisa e extensão desempenha papel decisivo na transformação social e econômica, especialmente quando dialogam com as potencialidades locais.

CLIMA

ENCONTRO

Belém recebe amanhã (11) e sexta-feira (12) o seminário “Clima, Inovação e Pan-Amazônia: Um Seminário Latino-Americano”. O evento vai reunir pesquisadores, movimentos sociais, lideranças indígenas e comunitárias, organismos internacionais, redes acadêmicas e representantes de governos da América Latina para discutir estratégias de cooperação para a Amazônia e o Sul Global. A programação ocorrerá no Fórum Landi, na praça do Carmo, e no Hotel Princesa Louçã. O evento é realizado pelo Centro de Financiamento Climático para o Sul Global, do Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) da Universidade Federal do Pará (UFPA), Distrito e Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB), Itaipu Parquetec e Instituto Clima e Sociedade (ICS).

EDUCAÇÃO

RECONHECIMENTO

Professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares têm até esta sexta-feira para se inscrever à 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10, considerada a principal premiação da educação básica brasileira. Promovida por Instituto Somos, Ministério da Cultura e governo federal, por meio da Lei Rouanet, a iniciativa reconhece projetos desenvolvidos em escolas públicas e privadas que contribuam para a melhoria da aprendizagem e a transformação da educação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet.

GESTORES

A principal novidade desta edição é a criação da categoria Gestor Escolar, destinada a diretores e vice-diretores que desenvolvem ações voltadas à gestão da aprendizagem. Os vencedores receberão premiações em dinheiro de até R$ 25 mil, bolsas de pós-graduação e recursos destinados às escolas participantes. A iniciativa já contabiliza mais de 90 mil projetos inscritos e 288 educadores reconhecidos ao longo de sua história.

Em Poucas Linhas

► Antes de dar início aos tradicionais cortejos de junho, o Arraial do Pavulagem promove amanhã os tradicionais Cortejo Fluvial, Cortejo dos Mastros de São João e o Levantamento dos Mastros, além de um show gratuito da banda Arraial do Pavulagem na praça Waldemar Henrique.

► Nos próximos dias 13 e 14, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará nos bairros do Benguí, Catalina, Mangueirão, Sideral, Tenoné, Una, Cabanagem, Satélite e parte do Coqueiro, que compõem a região Coração Eucarístico de Jesus, que tem como vigário o padre Humberto Paiva Brito e é composta por 13 paróquias.

A decisão da presidência da Câmara Municipal de Ananindeua de restringir o acesso de assessores ao Plenário da Casa Legislativa gerou forte insatisfação entre os servidores dos gabinetes. Até a semana passada, o acesso dos assessores era liberado durante as sessões. Para muitos, a nova regra dificulta o acompanhamento dos trabalhos legislativos e o suporte prestado aos vereadores em plenário.

► O Arquivo Público do Estado do Pará Zeno Veloso (Apep) promove, entre hoje e o dia 30, programação especial da 10ª Semana Nacional de Arquivos. Com o tema “Arquivos, democracia e justiça social”, a programação será aberta hoje com a exposição “Memória e repressão: ditadura civil-militar nos documentos do Arquivo Público”, na sede do órgão, em Belém.

► Uma boa notícia: com a chegada do verão e o início da safra, o preço do açaí começa a sofrer pequena queda nos pontos de venda em Belém.

► A necessidade de implantar o Fundo de Cultura, estrutura prevista no Sistema Estadual de Cultura, será tema de seminário realizado pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), amanhã, na Sala Multiuso, a partir das 15h. O debate será aberto ao público. A condução será feita pela presidenta da comissão, deputada estadual Lívia Duarte (Psol).