R70: 'Temos 200 anos de amizade com os EUA', diz Alckmin após Trump anunciar tarifas

Precaução

Em meio a temor de guerra com a Rússia e desastres, União Europeia anuncia que vai estocar comida e remédios.

Saúde mental

Só 15% das escolas públicas brasileiras têm psicólogos. Nesse ritmo, lei que prevê profissionais em toda rede será cumprida em 2058.

LEITOS

MILITARES

Em mais uma medida para tentar sanar a questão dos leitos para a COP 30, a Secretaria Extraordinária para a COP 30 (Secop), vinculada à Casa Civil da Presidência, vai coordenar uma ação com as Forças Armadas para disponibilizar leitos em unidades militares para atender à demanda de hospedagem durante o evento da ONU. A alocação dos leitos será definida conforme critérios técnicos e operacionais estabelecidos pela organização oficial da COP 30.

DISTRIBUIÇÃO

A Marinha vai oferecer acomodações no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba) e no 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. O Exército, por sua vez, disponibilizará leitos no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), no 8º Batalhão de Manutenção, na 15ª Companhia de Polícia do Exército, no 41º Centro de Telemática e em seus hotéis de trânsito. Já a Força Aérea Brasileira contribuirá com apartamentos na Vila 14 BIS, seus hotéis de trânsito e barracas climatizadas.

CICLO

CIÊNCIA

O Museu Paraense Emílio Goeldi realiza mais uma edição do ciclo “COP 30 com Ciência”, reunindo especialistas e representantes da Amazônia para discutir os desafios da transição energética e do enfrentamento à crise climática. Participam do encontro o renomado pesquisador Philip Martin Fearnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), referência mundial em estudos sobre desmatamento e mudanças climáticas, e Ronaldo Barros Macena, presidente da Associação da Comunidade Ribeirinha Extrativista da Vila Tauiry, no município de Itupiranga (PA).

PREPARAÇÃO

O evento, na próxima segunda-feira (14), será gratuito e aberto ao público, com início às 13h no Campus de Pesquisa da instituição, em Belém.

REFLEXÕES

A mediação será feita pelo biólogo Alberto Akama, pesquisador do Museu Goeldi, que coordena estudos na região do Pedral do Lourenço - área impactada pelo projeto de derrocamento de rochas para facilitar o escoamento hidroviário da produção agrícola. O ciclo “COP 30 com Ciência” tem o objetivo de contribuir com reflexões técnicas e sociais em preparação para a Conferência do Clima da ONU, que será sediada em Belém em 2025.

PESQUISA

AMAZÔNICA

A excelência da ciência produzida na Amazônia ganhou novo reconhecimento internacional. A ecóloga Joice Ferreira, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, com sede em Belém, foi novamente destacada como uma das cientistas mais citadas do mundo em sua área de atuação, segundo o ranking anual da plataforma Research.com, uma das principais referências globais em avaliação de produção científica. Com base em dados de novembro de 2024, o levantamento analisou 166.880 pesquisadores de 26 disciplinas. Joice Ferreira entrou na lista graças ao seu alto “Discipline H-index” - índice que mede o impacto e a relevância científica de um pesquisador com base no número de publicações e citações.

SELETO

É o segundo ano consecutivo em que a pesquisadora figura entre os nomes de maior destaque mundial, integrando seleto grupo de pesquisadores da Embrapa reconhecidos no ranking, ao lado de Mateus Batistella, também da área de Ciências Ambientais, o que reforça a presença da empresa entre as oito áreas de maior projeção no cenário global. Com sólida produção científica voltada à ecologia da paisagem, uso sustentável do solo e políticas ambientais, Joice se consolida como uma das vozes mais influentes da ciência brasileira no cenário internacional.

PLANO

GESTÃO

Em discussão conjunta, os moradores do Combu, na região das ilhas de Belém, aprovaram o conteúdo do Plano de Gestão da Área de Proteção Ambiental (APA) da ilha. Agora, o texto do documento passará por ajustes pontuais solicitados durante a reunião e seguirá os trâmites para a formalização da aprovação final. Localizada às margens do rio Guamá, a APA da Ilha do Combu é um dos destinos mais visitados do ecoturismo em Belém e abriga áreas de mata de várzea, igarapés e comunidades com rica produção de chocolate artesanal e gastronomia típica. O novo plano será fundamental para orientar o uso sustentável do território diante da crescente pressão urbana e turística.

Em Poucas Linhas

► Até esta sexta-feira (11) o Instituto Elabora Social promove, no Senai Getúlio Vargas, em Belém, a semana criativa do projeto “Joias da Amazônia”, reunindo 16 artesãs paraenses que irão expor e vender suas biojoias durante a COP 30. A iniciativa tem patrocínio da Hydro e a comercialização das joias terá renda 100% revertida para as próprias artesãs, ampliando a geração de renda com base em saberes ancestrais e sustentabilidade.

► Enquanto Edinho Silva foi eleito à presidência nacional do PT, os resultados das eleições regionais deste que é um dos maiores partidos brasileiros reafirmam a liderança do senador Beto Faro, que segue à frente da presidência do PT no Pará. Eleito com quase 30 mil votos, ou quase 88% do eleitorado apto, o placar o torna, proporcionalmente, um dos mais votados do PT em todo o País. O resultado também é um sinal claro de unidade e confiança num momento em que o partido se prepara para os desafios do próximo período eleitoral, em 2026, processo no qual Faro já concentra esforços no diálogo com prefeitos e lideranças políticas do Pará.

► Uma carga com 388 unidades de materiais de telecomunicação foi apreendida nesta quarta-feira (9) no posto de fiscalização de Carne de Sol, no município de Abel Figueiredo, sudeste do Pará. A mercadoria, avaliada em R$ 749.246,30, era transportada de João Pessoa, na Paraíba, com destino a várias cidades paraenses, como Almeirim, Juruti, São Félix do Xingu e Altamira. O Termo de Apreensão, somado à multa aplicada, totaliza R$ 83,4 mil.