R70: 'Tem que ter uma mulher negra no Supremo. Já passou da hora', diz ex-secretário de petistas

Benefício quadrimestral

Mais de 5 milhões de famílias de todo o Brasil começaram ontem a receber o Auxílio Gás. Cronograma segue até o dia 31.

Universo

Chuva de meteoros será visível em todo o País. Pico vai de hoje a quinta-feira. Melhor horário de observação será entre 0h e o amanhecer.

MEIO AMBIENTE

NEGOCIAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) promove, até dia 24, um mutirão de conciliação ambiental em sua sede, no bairro do Marco, em Belém. A ação é para incentivar a recuperação ambiental por meio da negociação de multas e da resolução consensual de processos administrativos. O mutirão permitirá acordos para pagamento de multas simples pendentes, com possibilidade de descontos e parcelamentos. Os valores arrecadados serão destinados a políticas públicas ambientais do Estado. Os descontos variam conforme o momento da manifestação de interesse: 50% dentro do prazo de defesa, 45% após o prazo e antes da decisão de primeira instância, 40% após notificação de processos passivos, 35% após a decisão de primeira até a de segunda instância e 30% para pagamento parcelado, com correção pela Selic.

REITORES

FRANÇA

Reitores de universidades federais da Região Norte se reúnem nesta terça-feira (21) com o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain. O diplomata receberá os gestores nortistas ligados à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) em um almoço na Embaixada, em Brasília, para tratar sobre as políticas de pesquisa e cooperação internacional entre universidades brasileiras e francesas. O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, participa do encontro, que também será um momento para tratar sobre a atuação das universidades amazônicas na 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, já que o evento terá ampla presença de uma delegação francesa na capital paraense. Recentemente, o professor Gilmar esteve no país europeu fechando diversas parcerias entre instituições internacionais e a UFPA.

ALTER

IMERSÃO

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), promove até o dia 24 o Famtour Experience Brasil, em Alter do Chão, no oeste do Pará. A programação reúne oito operadores de turismo da Alemanha em uma imersão voltada à comercialização de roteiros de ecoturismo e turismo de base comunitária no mercado internacional.

NOVOS DESTINOS

O objetivo é inserir novos destinos amazônicos no portfólio das agências estrangeiras e ampliar a presença do Brasil no segmento sustentável. Durante oito dias, os operadores visitarão comunidades ribeirinhas, empreendimentos locais e atrativos naturais, com foco na geração de negócios e parcerias com o trade turístico do Pará. A iniciativa integra o projeto Feel Brasil, desenvolvido pela Embratur e pelo Sebrae, que promove experiências autênticas nas áreas de biodiversidade, cultura, gastronomia e bioeconomia. A programação inclui trilha na Floresta Nacional do Tapajós, participação em Ritual da Piracaia, apresentações de carimbó e passeios fluviais pelos lagos Maicá e Negro e Canal do Jari.

TURISMO

MAPA

O Pará alcançou a marca de 90 municípios incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento do Ministério do Turismo que orienta políticas públicas e investimentos para o desenvolvimento do setor. O avanço é resultado das ações do Programa de Regionalização do Turismo, coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur). Entre os municípios que renovaram a permanência no Mapa estão Barcarena, Conceição do Araguaia, Paragominas, Marituba, Santarém, São Caetano de Odivelas e Xinguara. Já cidades como Acará, Baião, Bujaru, Igarapé-Miri, Curionópolis, São Domingos do Araguaia, Terra Santa, Placas, Rurópolis e Concórdia do Pará ingressaram pela primeira vez, após articulação entre o Estado e as prefeituras.

INSS

INCLUSÃO

A vereadora Nay Barbalho conseguiu, junto ao Ministro da Previdência, trazer ao Pará uma edição do projeto “Inclusão INSS” para agilizar a retirada do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência. A ideia é que a ação ocorre após a COP 30.

Em Poucas Linhas

► A UFPA está avançando no projeto de restauração da histórica Capela Pombo, em Belém, com o objetivo de transformá-la em um novo equipamento cultural da cidade. O espaço abrigará atividades musicais, exposições e ações acadêmicas, integrando diferentes cursos da instituição. Nesta primeira etapa, a equipe técnica já concluiu a estabilização da edificação e a eliminação de riscos estruturais, além da recuperação parcial de elementos decorativos. As próximas fases preveem a construção de estruturas de apoio, como banheiros, jardim, anfiteatro e áreas administrativas, garantindo condições adequadas para o pleno funcionamento do espaço cultural.

► O Estado do Pará conquistou a medalha de ouro por equipe na ginástica rítmica dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, em Uberlândia (MG). A delegação, que contou com o apoio do governo do Estado, teve como única representante da rede pública estadual a estudante Júlia Nascimento, da Escola Estadual José Márcio Ayres.

► Iniciada ontem em Belém, a programação da Semana Nacional de Conciliação inclui o Curso de Formação de Mediadores e Conciliadores, além das sessões de conciliação e uma Ação de Cidadania na ilha do Combu. No próximo dia 24 de outubro, o encerramento será marcado por um casamento comunitário na Escola Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Pará.

► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) emitiu recomendação ao governo do Estado para que adote providências “destinadas à ampla divulgação pública, com linguagem acessível, dos Planos Operacionais de Trânsito relacionados à COP 30, incluindo mapas, rotas alternativas, restrições de circulação, horários e justificativas técnicas”. De acordo com a recomendação, as informações devem também ser “disponibilizadas em plataformas digitais oficiais, com atualização contínua, e em meios físicos acessíveis à população em geral, especialmente em comunidades vulneráveis e áreas periféricas”.