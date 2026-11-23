Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Talvez falte uma autocontenção', diz Gilmar Mendes sobre o STF

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o próprio tribunal, em entrevista ao programa Modo Fontevecchia, durante passagem do magistrado pela Argentina, para participar do Segundo Fórum de Buenos Aires.

Supremacia democrata nos EUA

O partido garantiu maioria na Câmara dos Representantes, com pelo menos 258 cadeiras, após vitória de Chuck Hubbard na Carolina do Norte.

Derrota de Eduardo Paes

MPE do Rio se manifestou contra o recurso que questiona a exclusão dos votos de Anthony Garotinho na eleição estadual.

> DETRAN

EVENTOS

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) determinou a suspensão do pregão em que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) pretendia registrar preços para a realização de eventos em Belém e no interior. A contratação foi estimada em R$ 54,3 milhões. A cautelar foi aprovada pelo plenário na quinta-feira (19), ao examinar uma representação sobre o pregão eletrônico nº 90001/2026. O departamento tem dez dias, contados da notificação, para cumprir a decisão e esclarecer os pontos levantados pelos conselheiros.

> ORÇAMENTO

REMANEJAMENTO

O governo do Pará remanejou R$ 86,3 milhões no orçamento estadual. A maior movimentação ocorreu na Secretaria de Educação. O Decreto nº 5.794 retirou R$ 69,1 milhões de uma dotação para vencimentos e redistribuiu a quantia entre duas despesas da própria secretaria. Em outra ação orçamentária, R$ 59,2 milhões reforçam a verba para salários e R$ 9,8 milhões vão para auxílio-alimentação. Publicado em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira (18), o decreto cobre os reforços com a anulação de dotações já previstas no orçamento deste ano.

> AGROPECUÁRIA

CENSO

Os municípios de Castanhal e Curuçá recebem hoje os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o teste de campo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Em Curuçá, o roteiro inclui áreas onde vivem povos e comunidades tradicionais. Até 4 de dezembro, as equipes vão testar os equipamentos e o sistema que acompanha as visitas, além de medir quanto tempo leva uma entrevista. Os resultados devem orientar o planejamento da coleta de 2027 no restante do estado.

SAFRA

PLANTIO

Cerca de 60% da área destinada à soja na faixa produtora ao longo da BR-163 no Pará já havia sido semeada na entrada da segunda quinzena de novembro. O dado da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) consta de boletim divulgado no dia 18 pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A safra 2026/27 começou com chuvas irregulares e temperaturas elevadas. Para o sudeste paraense, o boletim prevê de 40 a 100 milímetros de chuva entre os dias 18 e 25, num período em que a umidade do solo é decisiva para o desenvolvimento das lavouras recém-plantadas.

> IMÓVEIS

LEILÃO

A Caixa Econômica Federal leva a leilão amanhã 18 imóveis no Pará. No bairro do Coqueiro, em Ananindeua, dois apartamentos do mesmo conjunto têm lances mínimos diferentes conforme a etapa da disputa. Pelo de 52,82 metros quadrados, com dois quartos e uma vaga de garagem, o mínimo é de R$ 241 mil no primeiro pregão e cai para R$ 144 mil no segundo. Pelo de 66,2 metros quadrados, passa de R$ 259 mil para R$ 177 mil. O primeiro pregão fecha amanhã, às 10h, na plataforma Líder Leilões. Os imóveis que ficarem sem arrematante voltam à disputa no dia 30, no mesmo horário.

> SANTARÉM

DÉBITOS

Os permissionários do Mercado Modelo de Santarém têm até o dia 30 para renegociar dívidas de aluguel e de uso dos boxes. Quem quitar o débito à vista terá desconto de 100% nos juros e nas multas. Para os que optarem pelo parcelamento, o abatimento nesses encargos é de 90% em até seis prestações, 75% em até 12 e 50% em até 24. Depois do plantão de sábado (21) no Mercado Modelo e no Mercadão 2000, a Procuradoria Fiscal mantém o atendimento na rua Magnólia, 763, no Aeroporto Velho. Também é possível pedir o parcelamento ou emitir o boleto à vista pelo portal da prefeitura.

> ANANINDEUA

CULTURA

Agentes culturais de Ananindeua têm até as 23h59 de amanhã para disputar R$ 523 mil da Política Nacional Aldir Blanc. Das 16 propostas que serão selecionadas, 14 receberão R$ 10 mil cada para projetos de diferentes linguagens artísticas. A maior parcela, de R$ 309 mil, irá para obras no centro cultural do município. Outros R$ 73 mil estão vão equipar o museu e o centro cultural. A inscrição é gratuita. Quem já tem cadastro no Mapa Cultural de Ananindeua deve enviar os documentos para secultananindeua.aldirblanc@gmail.com.

EM POUCAS LINHAS

► A Sala do Empreendedor atende das 8h30 às 16h, de hoje a sexta-feira (27), no Solar da Beira, no Ver-o-Peso. Durante a Semana da Mulher Empreendedora, o posto oferece orientação, abertura e regularização de MEI. Na sexta, as oficinas de precificação e crédito começam às 9h e às 14h, respectivamente.

► O Feed Festival abre hoje e amanhã as últimas vagas para oficinas gratuitas na Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém. As atividades vão de amanhã a quinta-feira (26), das 14h às 18h, com produção de conteúdo, inteligência artificial e cálculo de preços de serviços. Inscrições pelo Instagram @feed.festival.

► As Estações Cidadania de Belém e Ananindeua retomam hoje o atendimento após o feriado da Consciência Negra. Os serviços seguem o agendamento prévio e a disponibilidade dos órgãos que atendem em cada unidade.

► Empresários e profissionais podem confirmar presença pelo site da Federação das Indústrias do Estado do Pará para a reunião sobre os efeitos tributários e contábeis da reforma dos impostos sobre o consumo. Será na quinta (24), das 8h ao meio-dia, na travessa Quintino Bocaiúva, 1.588, 9º andar, em Nazaré.

► Termina hoje, às 14h, a inscrição para vender na Vila Natalina do Lago, em Canaã dos Carajás. O edital prevê seis casas compartilhadas e vagas para ambulantes sem carrinho. Os documentos devem ser entregues na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na rua Maparajuba, quadra 39, lote 4, no bairro Nova Canaã.