R70: 'Sinto muito por tudo o que vocês passaram', afirma Mark Zuckerberg sobre abuso infantil online

Educação financeira

Pesquisa “Pulso 2023”, da Ipsos, revela que 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro e 34% fazem uma reserva.

Espaço sideral

Telescópio James Webb capta imagens de 19 galáxias espirais relativamente próximas da Via Láctea, onde está a Terra.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta (J. Bosco)

“Sinto muito por tudo o que vocês passaram.”

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, se dirigiu diretamente aos parentes de vítimas de abuso infantil on-line na galeria do Senado americano, ontem. Sessão ouviu líderes de Big Techs sobre efeito de redes sociais em crianças e adolescentes.

RECURSOS

SEGURANÇA

O governo federal publicou nesta quarta-feira, 31, no Diário Oficial da União, portaria que detalha a destinação de R$ 78,5 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para estados e Distrito Federal (DF). O Pará deve receber pouco mais de R$ 3 milhões. Os investimentos são para custeio de serviços para a redução dos índices de mortes violentas intencionais, que envolvem homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, feminicídio e morte por intervenção de agentes do Estado.

FINALIDADE

Os valores deverão ser investidos nas Polícias Civis: metade nas unidades especializadas de investigação de homicídios e buscas de pessoas desaparecidas e os outros 50% distribuídos entre as unidades especializadas no combate ao crime organizado e as especializadas em recuperação de ativo ou repressão ao tráfico de entorpecentes. Além disso, os estados deverão investir 68% dos recursos na melhoria desses equipamentos e o restante poderá custear a estrutura existente. Vários itens poderão ser financiados, como aeronaves não tripuladas, equipamentos e serviços de informática.

MAPA

MUNICÍPIOS

O Ministério do Turismo (MTur) incluiu mais duas cidades paraenses no Mapa do Turismo Brasileiro, uma ferramenta do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) que define as prioridades territoriais de políticas públicas do MTur e, por isso, referência dos destinos nacionais. Os municípios contemplados desta vez são Anapu e Oriximiná. Agora já são 52 cidades do estado que integram o Mapa, e todas as 14 Regiões Turísticas do Pará estão contempladas.

APTA

A presença no Mapa indica que a gestão municipal está organizada e apta para o desenvolvimento de infraestrutura, promoção, capacitação e gestão turísticas.

REQUISITOS

Para entrar neste rol, os municípios precisam cumprir uma série de requisitos e prestar informações sobre a infraestrutura, os serviços e os atrativos turísticos, além de comprovar a existência de órgão ou entidade municipal responsável pela pasta e dotação orçamentária destinada ao setor, entre outras exigências.

ICMS

ARRECADAÇÃO

Lembrando o artigo publicado em O Liberal no último dia 11, intitulado “Resultados de 2023 comprovam a excelência do Fisco paraense”, o presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco-PA), Charles Alcântara, confirmou o que previa no artigo, ao afirmar que a categoria estava pronta para fazer de 2024 o melhor ano para a arrecadação estadual. No balanço ainda parcial de janeiro, feito dois dias antes do encerramento do mês, ele informou que a arrecadação só do ICMS, principal imposto estadual, alcançou a histórica marca de R$ 2 bilhões, isso sem qualquer episódio sazonal ou excepcional e sem programa de refinanciamento e outros do gênero.

COMPARAÇÃO

Alcântara lembra que no ano passado os números da arrecadação própria também foram bons. Em termos comparativos, o ICMS arrecadou R$ 13,076 bilhões no último quadrimestre do ano, mas com várias medidas de incentivos. Por isso ele avalia que, agora, com essa marca de R$ 2 bilhões antes de acabar o primeiro mês do ano, a arrecadação paraense alcança um novo patamar.

AMBULANTES

CARNAVAL

As inscrições ao licenciamento eventual para trabalhadores do mercado informal que desejam trabalhar no Carnaval já estão abertas para o distrito de Mosqueiro. O prazo se encerra amanhã e os interessados precisam ir pessoalmente à sede da Agência Distrital de Mosqueiro, no bairro da Vila. O licenciamento eventual é válido somente para o período do Carnaval 2024 e ocorre mediante pagamento de uma taxa que varia de R$ 80,43 a R$ 160, de acordo com a atividade a ser exercida pelo trabalhador informal. A liberação é por ordem de pedidos, já que há setores mais procurados, como a praça da Vila e as praias do Chapéu Virado e Farol. Em seguida vem a procura pelas vagas da área de lazer do Aeroporto e das praias do Carananduba e da Baía do Sol.

Em Poucas Linhas

► Prefeitos da linha bolsonarista ainda se ressentem do discurso do governador Helder Barbalho, feito recentemente em Xinguara, no sul do Pará. O governador fez duras críticas sobre o governo anterior não apoiar os produtores rurais, ao dizer que quem apoia faz estradas. Ele citou como exemplo o trecho da rodovia BR-155, que liga Redenção a Sapucaia, asfaltado recentemente pelo governo federal, momento em que fez uma série de elogios ao presidente Lula. Para os prefeitos e produtores rurais presentes, o governador precisa ter mais sensibilidade ao que é o principal temor hoje na região: a ameaça de invasões.

► O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga nesta sexta-feira (2) mais um bloco de dados do Censo 2022. A etapa da pesquisa chamada “Coordenadas Geográficas dos Endereços” vai divulgar os números de domicílios particulares e coletivos e quantos endereços são de uso para estabelecimentos de ensino, de saúde, religiosos e agropecuários. Os dados a serem divulgados podem servir para pesquisas acadêmicas, estratégias empresariais e ações públicas nas três esferas de governo, além do planejamento de intervenções em áreas com riscos de deslizamentos, enchentes, queimadas, secas e demais fenômenos ou incidentes socioambientais.

► Em Itaituba, região predominantemente garimpeira, o empresário Ivan Almeida, filiado ao PL, tem sido visto como um player da direita para o pleito de 2024 na cidade. Em favor de sua candidatura estão as pautas de costumes e soluções tecnológicas e não agressivas à atividade de garimpo, que é a base da economia itaitubense e da região. De olho na pauta ambiental, o partido garante que o nome de Ivan representa um projeto inovador em defesa da mineração sustentável e desenvolvimentista. O perfil de Ivan, que já experimentou duas eleições, também é fortemente ligado às causas evangélicas.

► O empresário Marcello Verbicaro foi eleito o Jovem Empresário 2023 pelo Conjove/ACP. Sócio-proprietário da MV Licitações, Marcello será premiado em evento marcado para 4 de abril. Cláudio Noronha, o jovem empresário de 2022, é que passará o bastão.