R70: 'Se quiserem mudar para o parlamentarismo, tudo bem, façam a consulta e pronto', diz Caiado

Bolsa Família

Pagamentos deste mês terão início na próxima segunda-feira (16), para os beneficiários com NIS final 1.

Concurso 2874

Mega-Sena acumula e vai a R$ 90 milhões. Números sorteados foram 04 - 05 - 09 - 17 - 49 - 53. Quina teve 133 apostas ganhadoras.

ALIMENTOS

IMPASSE

A Frente Parlamentar Agropecuária, principal representante do agronegócio no Congresso, está trabalhando contra a proposta do governo de taxar em 5% dos rendimentos de LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), títulos emitidos por instituições financeiras que funcionam como investimentos de renda fixa. Em abril deste ano essas letras somavam R$ 560 bilhões, livres de impostos. Esse recurso é usado para financiamento privado do agronegócio. De acordo com os representantes da frente, a taxação da LCA terá impactos sobre o preço dos alimentos, especialmente arroz, feijão e café.

LIMINAR

NEGADA

A Justiça Federal do Pará negou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para suspensão, via liminar, do acordo firmado entre o Estado do Pará e a Coalizão Leaf, estabelecendo condições de venda de ativos ambientais a partir da redução comprovada do desmatamento no Pará, os chamados “créditos de carbono”. O pedido de liminar foi analisado pelo juiz José Airton de Aguiar Portela, da 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Pará.

SALVAGUARDA

Na defesa do acordo, a Companhia de Ativos Ambientais e Participações (Caap) garantiu que o contrato firmado em setembro de 2024 define condições comerciais futuras, sem realizar transação efetiva ou gerar obrigação de compra antes da verificação das emissões, estando dentro da legalidade. Na decisão, o juiz destacou que o acordo firmado prevê cláusulas de salvaguarda socioambiental, incluindo a exigência da Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI).

ALIMENTOS

DOAÇÃO

A Associação do Ministério Público do Estado (Ampep) arrecadou nove toneladas de alimentos durante as inscrições para a edição 2025 da Corrida do Ministério Público do Estado, marcada para o domingo (15).

TONELADAS

Seis toneladas foram doadas para o Instituto Ação Pensando Bem e três para as obras sociais do Padre Eloi. Para se inscrever cada participante doou três quilos de alimentos.

CACAU

RECORDE

O Pará atingiu a produtividade de 847 quilos de cacau colhido por hectare, superando tanto a média nacional, de 483 kg/ha, quanto a do continente africano, maior produtor global, com média de 500 quilos por hectare.

MEDICILÂNDIA

No município de Medicilândia, sudoeste do Estado, esse número é ainda mais impressionante, chegando a 1.190 quilos, o que torna o município o maior produtor de amêndoas de cacau do País. O sucesso da região se deve, segundo os especialistas, à adoção dos SAFs, que aliam produção agrícola à recuperação ambiental.

ÔNIBUS

APLICATIVO

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e a prefeitura de Belém lançam hoje aplicativo de celular para pagamento da tarifa nos ônibus que circulam na cidade. A previsão é que a medida atenda aos 3 milhões de usuários do transporte público da capital e da Região Metropolitana.

INFÂNCIA

DOAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Pará divulgou ontem o resultado da campanha Renda à Infância 2025. Foram recebidas 1.373 doações, totalizando R$ 2,2 milhões, oriundos do pagamento de imposto de renda devido por contribuintes paraenses. Neste ano, o foco da campanha foi incentivar a destinação de parte do imposto devido por pessoas físicas e jurídicas para fundos dos direitos da criança e do adolescente, em especial aos municípios do arquipélago do Marajó. Dez municípios foram contemplados, entre eles Afuá, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves e Melgaço.

PREFEITURA

CONCURSO

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ajuizou ação civil pública com pedido liminar contra o município de Muaná, para que a administração municipal seja obrigada a realizar concurso público para cargos efetivos. Na ação, o MPPA pede que o município tome “todas as providências administrativas necessárias à realização de concurso público no prazo máximo de 180 dias, incluindo a contratação de banca organizadora e a publicação do edital com os cargos disponíveis e formação de cadastro de reserva”. Há 15 anos não há concurso público em Muaná.

Em Poucas Linhas

► A praça da Bandeira será revitalizada para receber a Freezone Cultural Action, uma ação cultural de grande porte que será realizada durante a COP 30. O projeto será apresentado ao público com um show gratuito de Lia Sophia e Bia Dourado, na sexta-feira (13), às 8h30, marcando o início das mobilizações.

► Ganhadora do Grammy Latino de Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa com o álbum “Depois da Guerra”, a banda paulista Oficina G3, um dos maiores grupos de rock cristão do Brasil desde os anos 1980, apresentará o seu show Reload Tour 2025 no sábado (14), a partir das 20h, no espaço Barka Eventos. A abertura do show da Oficina G3 será feita pela banda Jornada, criada há mais de 16 anos em Icoaraci, com o lançamento do seu novo single, “Mesma Guerra”, que também abraça o metal alternativo cristão no Pará.

► Após 33 anos, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré voltará a visitar a cidade de Itaituba, no oeste do Pará. A visita solene que começou ontem à Paróquia Sant’Ana está sendo realizada em parceria com a Câmara Municipal.

► Os visitantes do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi podem pagar, a partir de hoje, a entrada por meio do Pix. O pagamento em espécie permanece como opção. O parque é uma das três bases físicas do museu no Pará e completa 130 anos de fundação no mês de agosto.

► Em 2023, a taxa de transmissão do HIV de mãe para filho - a chamada transmissão vertical - foi inferior a 2%, e a taxa de incidência de HIV em crianças foi inferior a 0,5 caso por mil nascidos vivos. Esses resultados, divulgados ontem, podem levar o país a obter, de forma inédita, a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do HIV.