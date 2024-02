R70: 'Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio', diz Lula

Imposto mais barato

Proprietários de veículos com final de placas 43 a 63 tem até segunda-feira para pagar o IPVA com descontos de até 15%.

Geração de empregos

A indústria de alimentos abriu 70 mil postos de trabalho em 2023, mostra balanço da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos.

Luiz Inácio Lula da Silva (J. Bosco / O Liberal)

"Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileiro, rebateu nesta sexta, 23, as críticas que tem recebido por comparar a guerra em Gaza ao Holocausto e voltou a acusar Israel de genocídio. “Não estão morrendo soldados, estão morrendo mulheres e crianças dentro dos hospitais”.

CHINA

COMITIVA

Uma comitiva desembarcou ontem em Belém, vinda da China, para fazer as prospecções como precursora do que já é chamado de “Rota da Seda na Amazônia Oriental”, com base no Pará. É a primeira vez que o governo chinês envia uma delegação tão grande e representativa - formada por 17 integrantes do próprio governo e do mercado chinês - para tratar com o governo do Pará e com instituições dos setores produtivos e de ensino e pesquisa. A missão também é integrada por executivos e técnicos da área de planejamento da Sino-Lac Latino América Amazônia, companhia estatal chinesa que é uma das maiores em logística e infraestrutura portuária do mundo, e que estará à frente da criação da rota marítima que vai ligar o Norte do Brasil, pelo porto de Vila do Conde, em Barcarena, até o Sul da China, na província de Guangdong.

EXPORTAÇÕES

O grupo também vai aproveitar a estadia para avaliar a capacidade do Pará de exportar proteína animal ao país, especialmente carne bovina e pescado. Neste final de semana, a comitiva conhecerá a culinária do Pará, mas, a partir de segunda-feira, dará início a uma agenda de duas semanas. O primeiro compromisso será na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), instituição com a qual o país asiático já tem um convênio firmado por meio da Universidade de Hohai, para o fornecimento de biofertilizantes para uso na recuperação de áreas degradadas, a começar por Paragominas, cidade que está no roteiro dos chineses. Ainda em Belém, a comitiva fará uma visita à Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e à Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa).

MUNICÍPIOS

Do próximo dia 28 até 9 de março, o grupo também visitará os municípios de Barcarena, Bragança e Santarém.

SOLUÇÕES

COMBATE

Lugar frequentado diariamente por milhares de pessoas, incluindo as que vêm das cidades vizinhas, a área da feira da Ceasa de Castanhal está sendo alvo de uma operação envolvendo as polícias Militar e Civil, a Guarda Municipal e a Secretaria de Infraestrutura (Sinfra) da cidade, para combater, principalmente, o tráfico de drogas, a venda de produtos roubados e a prostituição.

EFEITOS

O local tem funcionamento permanente (24 horas) e no período da madrugada o movimento se intensifica na “Feira da Pedra”, onde produtores rurais e atravessadores comercializam seus produtos agrícolas. Esses comerciantes dizem que a operação já começa a produzir efeitos, mas que o ideal seria um esquema reforçado de segurança nesse polo de distribuição, que atende a vários municípios e agrovilas do nordeste paraense.

DENGUE

PARÁ

O governo federal vai começar uma mobilização nas escolas públicas do país contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças. Além de chamar e sensibilizar estados e municípios, a ação também faz parte da retomada do Programa Saúde na Escola, reestruturado em 2023, e marca a união de esforços dos Ministérios da Saúde e da Educação, ressaltando a urgência de combater o mosquito. No âmbito do programa, 25 milhões de estudantes serão orientados em mais de 102 mil instituições públicas de ensino, das quais 5.687 são do Pará, na campanha “Brasil unido contra a dengue: combate ao mosquito nas escolas”. O evento terá 20 semanas de atividades e engajamento das comunidades escolares, começando na semana de abertura do calendário escolar das escolas públicas, para disseminar o combate ao mosquito.

DOMICÍLIOS

Segundo o 3º Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) e o Levantamento de Índice Amostral (LIA) do Ministério da Saúde, 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos domicílios, em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, pingadeira, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção (sanitários estocados, canos e outros).

Em Poucas Linhas

► A Defensoria Pública do Estado do Pará inaugura neste sábado, 24, uma nova sede da instituição na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, com uma população de aproximadamente 27 mil habitantes.

► A defensora Luciana Filizzola, diretora Metropolitana da Defensoria, lembra que esta será a terceira sede entregue em menos de um mês e que a localização escolhida, Mosqueiro, amplia o acesso à justiça para a população mais vulnerável na Região Metropolitana de Belém.

► O carnaval extemporâneo de Belém, neste final de semana, resultará na suspensão dos serviços presenciais na Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec) e do serviço de Passe Fácil da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

► Com isso, os serviços de emissão de meia-passagem e dos passes sênior e especial no posto de atendimento da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) ficam suspensos até 7 de março, após a apuração dos votos das agremiações.

► O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) do Parque Estadual do Utinga terá uma nova sede construída. A notícia foi anunciada após reunião entre o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, e o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Jr.

► Lideranças quilombolas de Gurupá apresentaram à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) o projeto AWA, nome que significa “Espírito da Terra”. A iniciativa é para garantir a proteção de 830 espécies de fauna e 690 espécies de flora, além de evitar o desmatamento de mil hectares por ano e a emissão de 260 mil toneladas de gás carbônico.

► Pesquisa publicada pela revista Gallup mostrou que as pessoas casadas são mais felizes do que as solteiras. De acordo com os dados obtidos, os níveis de felicidade são de 12% a 24% mais elevados entre aqueles que têm um par “oficial”.