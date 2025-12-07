R70: 'Se Bolsonaro falou, está falado', diz presidente do PL sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro

Descontos ilegais

PicPay fecha acordo com INSS e devolverá R$ 1 mi de cobrança de seguro no consignado. Restituição deverá ocorrer em até 60 dias.

Ministro do STF Alexandre de Moraes é único brasileiro na lista das 25 pessoas mais influentes do jornal britânico Financial Times.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ingressou com ação civil pública contra o Município de Belém para exigir a regularização das condições higiênico-sanitárias das feiras livres e mercados da capital. A medida foi proposta pela 1ª Promotoria de Justiça do Consumidor e é assinada pelas promotoras Regiane Brito Coelho Ozanan e Mariela Corrêa Hage. Na ação, a Promotoria sustenta que “há clara omissão do Município em garantir o cumprimento da legislação sanitária vigente”.

Segundo as promotoras, “a falta de condições adequadas de higiene, armazenamento e manipulação de alimentos representa violação direta ao direito dos consumidores de ter acesso a produtos seguros, além de expor a população ao risco de doenças transmitidas por alimentos”. Elas afirmam ainda que as provas constantes nos autos demonstram “de forma inequívoca” que as feiras livres de Belém não atendem às normas sanitárias, tornando necessária a intervenção judicial, já que todas as tentativas de solução no âmbito administrativo teriam sido frustradas.

Nos bastidores do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (Cdess), o chamado “Conselhão”, o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira a Silva, chamou atenção como uma voz firme e respeitada da Amazônia. Sua presença, na última reunião do ano com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, foi percebida como fundamental para garantir que nas discussões nacionais sejam consideradas as perspectivas de quem vive, pesquisa e governa a região amazônica, reforçando o papel intelectual e político da UFPA em temas vinculados ao desenvolvimento sustentado e à 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

A entrada de Gilmar Pereira no Cdess, órgão consultivo estratégico do governo federal, foi vista em Brasília como um contrapeso amazônico em um colegiado dominado por interesses do eixo Sul-Sudeste o que, segundo analista, garante mais legitimidade e respaldo técnico às decisões que envolvem políticas para a Amazônia, colocando a UFPA e sua comunidade científica como protagonistas em debates cruciais para a região. A expectativa entre os conselheiros é que Gilmar Pereira exerça pressão para que as recomendações das universidades e institutos amazônicos sejam incorporadas pelo conselho em temas como transição ecológica, combate às desigualdades sociais e legado da COP 30 em Belém, garantindo que as decisões futuras passem pelo crivo de quem conhece profundamente os territórios e povos tradicionais da Amazônia.

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) abriu chamado para uma nova edição do tradicional casamento comunitário. Serão 100 vagas e as inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro, exclusivamente de forma on-line, por meio do formulário disponibilizado pelo Tribunal. A cerimônia está marcada para fevereiro do ano que vem e será realizada em parceria com a 5ª Vara de Família da Capital e o Cartório Guedes de Oliveira.

O Centro Cultural Banco da Amazônia abre para visitação pública gratuita, a partir de 19 de dezembro, a exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, mostra idealizada pelo Instituto Tomie Ohtake, de São Paulo. O acervo reúne 82 fotografias inéditas no Brasil do premiado fotógrafo japonês Hiromi Nagakura, realizadas em viagens pela Amazônia com o líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro Ailton Krenak, entre 1993 e 1998. Integra a exposição, também, a obra “Território imemorial ou Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak” (2023), criada especialmente pelo artista Gustavo Caboco, que apresenta um mapa dos territórios visitados por Nagakura e Krenak.

Com curadoria de Ailton Krenak, ao lado das curadoras adjuntas Angela Pappiani, Eliza Otsuka e Priscyla Gomes, a mostra fotográfica já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza e configura um encontro potente entre imagem e memória, arte e resistência, território e ancestralidade. A programação da exposição terá ainda, entre 12 e 14 de janeiro de 2026, uma série de visitas e rodas de conversa com a presença de Krenak, Nagakura e lideranças indígenas. Os encontros marcam as celebrações do aniversário de Belém, que transcorre no dia 12.

Em Poucas Linhas

➤ A sustentabilidade aplicada aos negócios é o assunto do “Festival de Impacto – Edição Sustentabilidade” que será realizado no Auditório Albano Franco, na Fiepa, nos dias 15 e 16 de dezembro.

➤ Realizado pelo Boaventura Lab, o evento terá em sua programação um painel com lideranças da Fiepa, que debaterão inovação, responsabilidade e futuro sustentável nos negócios paraenses.

➤ A Editora de Livros do Museu Paraense Emílio Goeldi foi uma das vencedoras da 11ª edição do Prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu). A obra premiada foi o “Guia de seleção de árvores ornamentais: paisagismo urbano para a Amazônia”, de autoria de Rafael Salomão e Nélson Rosa (in memoriam).

➤ O Guia conquistou o terceiro lugar na categoria Ciências Naturais e Matemáticas.

➤ A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (9) audiência pública para discutir os atendimentos, contratos e a relação com os usuários dos planos de saúde.

➤ O debate será realizado às 9h30, no plenário 7, e atende a pedido de diversos parlamentares.

➤ Preocupação para quem está com viagem programada para dezembro: o Sindicato Nacional dos Aeroviários está em estado de greve.

➤ A entidade que representa pilotos e comissários de voo rejeitou a proposta de renovação da convenção coletiva de trabalho apresentada pelas empresas aéreas.