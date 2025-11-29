R70: 'Que O LIBERAL continue sabendo se recriar'

IBGE

Desemprego cai para 5,4% em outubro, menor taxa da série histórica. Renda também é recorde.



Ecommerce

Black Friday 2025 começa com alta de 24,5% no faturamento. Primeiras 12 horas somam R$ 1,69 bilhão em vendas.

O LIBERAL

MARCO

Esta edição especial de O LIBERAL que chega agora às suas mãos, marca os 79 anos de um veículo que em quase oito décadas vem escrevendo diariamente a história do Pará e da Amazônia com seriedade, coragem e profundo compromisso público. Desde a visão pioneira de seu fundador, Romulo Maiorana, que acreditou no poder transformador da informação e consolidou as bases de um grupo de comunicação moderno e inovador, o jornal se tornou referência nacional. Ao longo das décadas, diferentes gerações de profissionais - repórteres, fotógrafos, editores, diagramadores, articulistas e equipes técnicas - ajudaram a moldar essa trajetória, acompanhando as transformações do País e da região.

LEGADO

Da redação artesanal aos tempos digitais, cada fase foi marcada por dedicação, rigor e espírito inquieto, mantendo vivo o compromisso com a verdade e a defesa da sociedade paraense. Celebrar os 79 anos de O LIBERAL é honrar o legado de Romulo Maiorana e reconhecer o trabalho de todos que transformaram o veículo em um dos maiores jornais do Brasil, reafirmando a importância do jornalismo profissional para a democracia e para a Amazônia.

MEDICINA

HISTÓRIA

Pouca gente sabe, mas com 374 anos de existência, a Santa Casa do Pará preserva no seu Arquivo Médico uma parte significativa da história da saúde em Belém. O setor reúne documentos e prontuários que registram atendimentos realizados desde o início do século XX. Esses arquivos revelam a dimensão social e histórica da instituição, por onde passaram personagens marcantes, como o ex-governador Almir Gabriel, o ex-jogador Sócrates e o chef Paulo Martins, todos nascidos na maternidade do hospital. Com área de 495 metros quadrados, o acervo, que reúne prontuários de 1903 até os dias atuais, preserva não apenas registros médicos, mas uma parte essencial da memória da saúde e da sociedade amazônica.

IBAMA

BLOQUEIOS



Os bloqueios determinados pelo Ibama que impedem o uso de terras na Amazônia por questões ambientais, conhecidos como embargos coletivos e genéricos de terras, ferem o devido processo legal, prejudicam os produtores rurais, aprofundam a crise fundiária e não contribuem para a proteção do meio ambiente. É o que conclui o relatório final, aprovado nesta quarta-feira (26), na subcomissão temporária (Craterras) que tratou do tema.O parecer do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) fez várias recomendações para sanar irregularidades nos embargos e estabelecer normas que favoreçam a segurança jurídica no campo.



DILIGÊNCIAS



Integrante da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), a subcomissão promoveu duas audiências públicas e diligências externas em Rondônia para acompanhar a aplicação dos embargos realizados pelo órgão.

PT

TÁTICA



O PT Pará promove neste sábado (29) o encontro da Região Metropolitana de Belém, no hotel Princesa Louçã. O partido tem até o dia 6 para definir sua tática eleitoral para 2026. O ex-senador Paulo Rocha colocou o nome dele internamente ao PT Pará para ser candidato a senador, de acordo com a tática do PT Nacional. Paulo Rocha tem reafirmado que não aceitará ser candidato a vice-governador, “em nenhuma situação”.

ÁGUA

TRANSIÇÃO



Diante da transferência de trabalhadores de vários municípios para a Região Metropolitana de Belém devido à privatização de parte dos serviços da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), os Sindicatos dos Urbanitários e dos Engenheiros marcaram reunião com a companhia para esta terça-feira (2). Na pauta, pontos como a mudança de domicílio de trabalhadores, situação de aposentados, entre outros. Os sindicatos realizarão assembleias nos locais de trabalho na quinta-feira (4) logo pela manhã, para avaliar o cenário.

CAIXA

CONDENAÇÃO



A Justiça Federal condenou um ex-gerente da Caixa Econômica Federal, a esposa e quatro engenheiros denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) pelo crime de peculato, no Pará. De acordo com a denúncia do MPF, acolhida pela Justiça, o então gerente da agência de Marituba, João Hélio Vieira, utilizou o cargo para facilitar a liberação de valores em benefício próprio e de sua família. As investigações apontaram que os valores dos financiamentos eram creditados na conta da companheira do gerente à época e apontada como construtora e vendedora de 38 unidades habitacionais.

Em Poucas Linhas

➤ O Museu da Pessoa realiza no dia 4 dezembro, das 19h às 20h30, o encontro “Você Já Escutou A Terra? – Uma conversa entre Ailton Krenak e Karen Worcman sobre memória, arte e biocentrismo”, no Museu do Estado do Pará.



➤ O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) promove nesta segunda-feira (1), o 6° Leilão Unificado das Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua. A programação será no formato híbrido (presencial e on-line) e serão leiloados 116 lotes, entre imóveis, veículos e equipamentos diversos.



➤ O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) anuncia que o Brasil já conta com 3,4 milhões de hectares em processo de recuperação da vegetação nativa no âmbito do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg). O resultado representa quase um terço da meta nacional de 12 milhões de hectares até 2030 e consolida a restauração como uma agenda estruturante para enfrentar a emergência climática, a perda de biodiversidade e a degradação dos solos.



➤ O Brasil desperdiça diariamente o equivalente a 6.346 piscinas olímpicas de água tratada antes que ela chegue às torneiras. O cálculo faz parte do Estudo de Perdas de Água 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil (ITB) em parceria com a GO Associados. As perdas totais representam 40,31% da água produzida, porcentagem acima da meta de 25% definida pela Portaria 490/2021, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. As regiões Norte (49,78%) e Nordeste (46,25%) registraram os piores índices.



➤ O LIBERAL circula hoje com datas de sábado, 29, e domingo, 30, na edição comemorativa de seus 79 anos. A coluna agradece aos leitores que ao longo das décadas vêm nos brindando com sua confiança. É em nome dessa confiança que seguimos fazendo o bom jornalismo que foi e será sempre nossa marca.