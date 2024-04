R70: 'Precisamos de posicionamentos claros no Congresso Nacional', diz Pedro Lupion

Abril Verde

Segundo o INSS, de 2012 a 2022 foram registrados mais de 6 milhões de acidentes de trabalho. Mortes somam 25 mil.

Saúde mental

Psicólogos alemães alertam para o aumento dos casos de burn on, caracterizado pela exaustão depressiva crônica do paciente.

Pedro Lupion (J. Bosco)

"Precisamos de posicionamentos claros no Congresso Nacional.”

Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), criticou a falta de uma política eficaz para combater as invasões de propriedades rurais pelo MST.

TURISMO

PLANO

Esta semana, depois de muito tempo, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), presidido por Joy Colares, voltou a se reunir. O encontro foi o primeiro com o novo titular da Secretaria Municipal de Turismo, José Francisco de Jesus Pantoja Pereira. Zé Francisco mostrou-se surpreso com o Plano Municipal de Turismo, elaborado há alguns anos, mas ainda preso ao papel. O secretário garantiu que colocará “para andar” o projeto, que classificou como “importantíssimo para o setor de turismo”.

FINANCIAMENTOS

Na mesma reunião, membros da rede hoteleira que integram o Comtur, que reúne representantes de restaurantes e outros setores ligados ao turismo, além de jornalistas, reclamaram que ainda não tiveram acesso a crédito para reformar ou construir hotéis e restaurantes. Eles explicam que apesar dos inúmeros anúncios sobre a liberação de recursos para tais fins, os empresários estão ouvindo “não” dos agentes bancários, principalmente por falta de lastro.

QUEIXAS

Na avaliação do setor, trata-se de uma incoerência, já que são justamente os financiamentos que deveriam promover o crescimento e o lastro futuro dos empreendimentos. José Francisco também ficou de levar as queixas às instâncias que poderão escutá-las melhor.

EXPORTAÇÕES

RESULTADO

Em 2023 houve um avanço de 2,76% nas exportações de produtos do agronegócio paraense, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O valor exportado chegou a US$ 3,39 bilhões. Segundo o ministério, o agronegócio paraense contribuiu para o aumento no volume de exportações em 30,42% na comparação com 2022. Foram exportadas 5,48 milhões de toneladas em 2023, um acréscimo de 1,28 milhões de toneladas.

AGROPECUÁRIA

Segundo informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), 72,06% dos produtos exportados pelo agronegócio paraense têm origem agropecuária, incorporando itens como soja e animais vivos. Também seguem os manufaturados e semimanufaturados, como carne e produtos florestais, que representam 27,94% das exportações.

ALANE

CARNAVAL

A ex-BBB Alane Dias causou verdadeiro furor em seu retorno à capital paraense após o fim do reality da TV Globo. Recepcionada por uma multidão no aeroporto, a jovem bailarina segue tietada na cidade como uma verdadeira estrela. Entre os projetos futuros, fala-se que um papel em uma novela já estaria nos planos da TV Globo.

EMBAIXADORA

A ex-BBB também foi convidada pelo governador Helder Barbalho para participar do desfile do Carnaval carioca em 2025. O Estado será homenageado pela Escola Grande Rio e a jovem será uma espécie de embaixadora da cultura paraense pelo Brasil.

NEGÓCIOS

ATRAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) apresentou as potencialidades de negócios paraenses na Feira M&T Expo e na Ifat Brasil, que ocorreram, concomitantemente, até esta sexta-feira, 26, em São Paulo. A união dos dois eventos amplia as oportunidades para discussões e desenvolvimento de negócios envolvendo setores que estão conectados ao mercado industrial e de saneamento.

SETOR AMBIENTAL

A M&T Expo é a maior feira da América Latina de máquinas e equipamentos para construção e mineração e a Feira Internacional para Água, Esgoto, Drenagem e Soluções em Recuperação de Resíduos no continente americano, tem como foco as principais tecnologias e soluções para o setor de tratamento de água e resíduos sólidos, com discussões importantes para o setor ambiental. O objetivo foi atrair investidores. Uma das que demonstrou interesse foi a alemã Vogelsang. A ideia é garantir a instalação do projeto na velocidade necessária até a realização da COP 30 na capital paraense.

EM POUCAS LINHAS

► A Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Pará manteve a condenação de uma pessoa por homofobia. Pelas ofensas discriminatórias promovidas contra um estudante, a homofóbica foi condenada a indenizar a vítima em 40 salários mínimos.

► Para garantir o pagamento da indenização, 30% do valor do salário da agressora tem sido descontados diretamente da fonte pagadora. A ação foi ajuizada em 2012, pelo advogado Hugo Mercês.

► O presidente da Regional Norte 2, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Irineu Roman, confirmou que a cerimônia de posse de dom José Ionilton Lisboa de Oliveira como bispo titular da Prelazia do Marajó será no próximo dia 24 de julho.

► Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira é natural de Araci (BA). Ele é formado em Filosofia, pelo Instituto Nossa Senhora das Vitórias, e em Teologia, pela Escola Teológica do Mosteiro São Bento.

► A nomeação dele foi alvo de protestos, após ser divulgado que o agora bispo emérito dom Luís Azcona deveria deixar o Marajó.

► A Banda Sinfônica Carlos Gomes, do Instituto Estadual Carlos Gomes, se apresenta amanhã, às 19h, na UsiPaz Cabanagem. A programação será gratuita e aberta ao público. A banda, regida por Anielson Ferreira, realizará pela primeira vez uma apresentação exclusiva em uma Usina da Paz.

► Para atrair a atenção do público, o grupo musical elaborou um repertório que promete agradar os fãs de grandes clássicos do cinema e dos quadrinhos.

► Será realizada hoje, no Hotel Sagres, em Belém, a 15ª Conferência Municipal de Saúde.

► Mais de mil participantes são esperados no evento marcado para começar às 9 da manhã. A conferência é promovida pelo Conselho Municipal de Saúde e vai discutir propostas para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).