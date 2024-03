R70: 'Peçamos ao Senhor que nos faça crescer, todos nós, na vocação do serviço', diz Papa Francisco

Epidemia preocupa

O trabalho do Ministério da Saúde contra a dengue é considerado insuficiente por 48% da população, aponta pesquisa PoderData.



Trajetória de crescimento

O consumo nos lares brasileiros acumula alta de 1,47% nos dois primeiros meses de 2024, diz a Associação Brasileira de Supermercados.

J.Bosco

"Peçamos ao Senhor que nos faça crescer, todos nós, na vocação do serviço.”

Papa Francisco, ontem, antes de lavar e beijar os pés de 12 detentas da Penitenciária Feminina de Rebibbia, em Roma, na Itália.

SÃO BRÁS

COP

Em Belém pela primeira vez, após ser nomeado titular da Secretaria Extraordinária para a COP 30, o jornalista Valter Correia Silva revelou otimismo em relação ao andamento das obras que prepararam a capital paraense para receber a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Entre os locais visitados, o Mercado de São Brás. Segundo os responsáveis, os trabalhos de restauração já estão 50% concluídos.



INVESTIMENTO



Correia foi ao local acompanhado do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Para transformar o mercado em complexo de comercialização, fomento à cultura, gastronomia e turismo, serão investidos R$ 118,3 milhões e a previsão é que a inauguração ocorra em setembro deste ano.

INTERNET

ODIADORES

A professora Kalynka Cruz, da Universidade Federal do Pará, está entre as cinco pesquisadoras convidadas para falar no Colóquio Franco-italiano sobre cibercultura e discurso de ódio nas redes sociais. No evento, a paraense apresentará sua pesquisa sobre o perfil cognitivo dos haters (odiadores) e neo-haters, conceito desenvolvido pela pesquisadora. O evento europeu terá como tema “Investigadores Confrontados com a Violência Xenófoba e de Gênero em Linha: Fenomenologia, Abordagens Jurídicas e Desafios Epistemológicos” e será realizado hoje na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS) de Paris.

FILIAÇÃO

PL

O vereador JK do Povão assinou a ficha do Partido Liberal (PL) em cerimônia realizada em Brasília, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eleito para a Câmara de Vereadores de Santarém em 2020, JK anunciou que é pré-candidato à sucessão do prefeito reeleito Nélio Aguiar (União Brasil).



PODEMOS



Já no Podemos, a filiação foi do criador de conteúdo digital David Mafra, que é pretenso candidato a vereador em Belém. Ele teve a ficha de filiação abonada pelo presidente do diretório municipal do Podemos, Anderson Costa. Em seu perfil do Instagram, o bolsonarista que já tentou as cadeiras dos legislativos municipal e federal justificou a escolha da legenda, presidida no Pará pelo senador Zequinha Marinho. Ele disse que apesar do alinhamento com a direita, discorda dos rumos com que o deputado federal Éder Mauro vem conduzindo a legenda no Estado.

UFRA

RETOMADA

Com investimentos de quase R$ 3,8 milhões, a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) retoma as obras de construção do Centro de Apoio à Pesquisa e Pós-Graduação (CAPP), paralisadas desde 2011. A garantia do resgate de edificação do prédio veio após a assinatura da ordem de serviço, realizada no dia 15 deste mês, durante cerimônia que contou a presença da reitora da Ufra, Herdjania Veras de Lima, e do senador Zequinha Marinho (Podemos/PA), autor da emenda parlamentar que destinou os recursos para a retomada da obra.

CONCERTO

GRATUITO

Na próxima terça-feira (2) a Banda Sinfônica Vale Música realizará um concerto aberto e gratuito na Sala Augusto Meira Filho, às 17h, na Fundação Amazônica de Música, localizada na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, em Belém. O projeto Vale Música, criado em 2004, trará ao público um evento especial com participação de ex-alunos e, no repertório, sucessos da música clássica, do cinema e da MPB. O Vale Música Belém é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale por meio da lei federal de incentivo à cultura e já beneficiou mais de 5 mil crianças e jovens por meio da aprendizagem musical.

OVOS

DOAÇÃO

Detentas da Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua estão produzindo ovos de chocolate para doação nesta Páscoa. Até domingo serão preparados cinco mil ovos, além de trufas e chocolates decorativos.



CRIANÇAS



Ao todo serão utilizados 350 kg de chocolate. Amanhã haverá a distribuição de mais mil ovos às crianças que moram na Vila de Americano, em Santa Izabel do Pará.



EM POUCAS LINHAS

►O Rio de Janeiro continua imbatível no que se refere aos assassinatos de policiais: foram 51 agentes, de diferentes forças de segurança, que morreram de forma violenta em 2023. O Pará ganhou um segundo lugar nesse triste ranking, com 29 assassinatos de integrantes das diversas forças policiais, um aumento de 20,83% em relação aos assassinatos registrados em 2022, quando foram computados 24 assassinatos de policiais no Estado.



►A prefeitura de Belém vai promover, para gestores municipais e servidores, o evento “Cibersegurança na Gestão Pública: Fortalecendo a Resiliência Digital de Belém”, que vai discutir a proteção da infraestrutura digital de Belém contra ameaças, visando garantir a segurança de dados públicos. Será a terceira edição do Circuito Cinbesa de Tecnologia e Inovação, que integra o programa Belém Inteligente.



►A advogada e multiartista Roberta Amaral lança em Belém o seu livro de poesia “O mais inútil dos dias”, publicado pela editora Patuá. Será amanhã, no Savieira Cultural, a partir das 17h30. O livro foi lançado originalmente na Festa Literária de Paraty (Flip), no Rio de Janeiro, em 2023.



► “Beto Faro: de Bujaru para o mundo” será o enredo da escola de samba Rancho, do Jurunas, em 2025. O tema já está sendo divulgado nas redes sociais.



►Em comunicado divulgado aos acionistas, a mineradora Vale anunciou que firmou com a Cemig (CMIG4) contrato para comprar a participação de 45% da Cemig GT na Aliança Energia. A operação foi estimada em R$ 2,7 bilhões.



►O presidente da Federação da Agricultura do Pará, Carlos Xavier, comemorou o fato de o Pará ter sido reconhecido nacionalmente como Estado livre de aftosa sem vacinação. À coluna ele ressaltou, contudo, que para pedir o reconhecimento internacional junto à Organização Mundial de Saúde Animal é importante continuar o protocolo soroepidemiológico.