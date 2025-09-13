R70: 'Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!', diz Carlos Bolsonaro

Roteiros

Quase 50% dos turistas usam redes sociais como fonte de informação de viagem. Agências e blogs são os menos populares.

Quarta edição

Estudantes e professores do 8º e 9º anos poderão se inscrever até o dia 30 na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.

HOSPEDAGEM

FISCALIZAÇÃO

O Procon Pará fez, nesta semana, fiscalização em uma série de hotéis de Belém para verificar e orientar sobre a disponibilização de informações claras aos consumidores, incluindo o número de acomodações, os serviços oferecidos e a divulgação dos preços praticados em diferentes períodos do ano. A meta é garantir transparência, incluindo dados acessíveis sobre as tarifas. Caso ocorra, por exemplo, aumento no valor da diária entre o período do Círio e a COP 30, o hotel precisa comprovar o diferencial no serviço prestado para que justifique esse reajuste. Até o momento, segundo o órgão Procon, não houve registros de denúncias formais sobre preços abusivos de hospedagem.

CARBONO

CONSULTA

A Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) realizou mais duas Consultas Livres, Prévias e Informadas (CLPIs) em Belém e Salvaterra. Os encontros reuniram 200 representantes de comunidades extrativistas e quilombolas do Marajó Oriental. As consultas fazem parte da construção do Sistema Jurisdicional de REDD+ (SJREDD+), criado para reduzir emissões de carbono e conservar florestas, em articulação com o Plano Amazônia Agora e a Política Estadual de Mudanças Climáticas. Os participantes debateram temas como salvaguardas socioambientais, repartição de benefícios e acesso a recursos. As consultas seguem os princípios da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que assegura o direito de povos tradicionais participarem de decisões que impactem seus territórios.

PRAGA

COMBATE

Auditores fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e equipes da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) estão fazendo vistorias na região do Baixo Amazonas para verificar as ações do Programa Nacional de Erradicação da Mosca-da-Carambola, em Oriximiná e Terra Santa, municípios que já registraram ocorrência da praga.

CONSTATAÇÃO

Nesta semana, os técnicos inspecionaram armadilhas instaladas para monitoramento, atualmente em número de 189. O Mapa já constatou que não há presença do inseto no Pará, resultado que deve ser oficializado em breve. A auditoria representa a fase conclusiva do processo de verificação, fundamental para a mudança do status fitossanitário da região. Esse reconhecimento permitirá declarar os municípios como área livre da praga. A mesma ação será realizada ainda este mês em Curralinho, Breves, Portel e Melgaço, no arquipélago do Marajó.

CULTURA

SUGESTÕES

A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realiza, no próximo dia 18, o “Seminário Ações Culturais em Belém na COP 30”. O objetivo é ouvir sugestões da comunidade local e reunir contribuições que serão encaminhadas pela comissão junto aos órgãos oficiais.

DIÁLOGO

Foram convidados representantes da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), da Fundação Cultural do Pará (FCP) e da Secretaria Municipal de Turismo (Semcult). A comissão é presidida pela deputada Lívia Duarte (PSOL).

SERVIDORES

ALERTA

Servidores públicos do Executivo Estadual que ainda tenham pendências no Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos têm até o próximo dia 21 para fazer a regularização na plataforma. A Controladoria-Geral do Estado (CGE-PACGE) alerta que essa é a última oportunidade para informar dados referentes aos bens e valores no sistema, garantindo o cumprimento exigido pela legislação.

ÁGUA

LIMPEZA

A partir da próxima segunda-feira, 15, mais de 30 poços da rede de abastecimento de água de Belém, Ananindeua e Marituba receberão serviços especializados de limpeza e manutenções corretivas, em trabalho conjunto da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e da concessionária Águas do Pará.

INVESTIMENTOS

A ação integra o pacote de R$ 220 milhões em investimentos nas três cidades e será realizada de forma simultânea até o dia 23 de setembro, nos poços que atendem os bairros do Complexo CDP (Barreiro, Maracangalha e Val-de-Cans), Baía do Sol e Parque Verde, em Belém; Dom Aristides, São José, Centro, Boa Vista, Miritizal e Decouville, em Marituba; e Coqueiro, em Ananindeua.

EM POUCAS LINHAS

► A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon) lançou ontem o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para 150 vagas de bolsistas-estagiários do BRT Metropolitano, voltado a alunos do ensino médio da rede pública e particular da Região Metropolitana de Belém. Os selecionados vão atuar na orientação de passageiros em estações e terminais do sistema.

► O cruzamento da avenida Dr. Freitas com a avenida Brigadeiro Protásio será interditado neste fim de semana para obras de drenagem. Durante o período de bloqueio, a avenida Brigadeiro Protásio terá o tráfego interrompido no sentido Júlio César até a Dr. Freitas. O tráfego na Brigadeiro Protásio ficará restrito ao sentido Dr. Freitas-Júlio César.

► O Instituto Avad, sediado em Parauapebas, marcará presença ativa no Seminário “Economia Circular e Indústria: construindo um futuro sustentável”, a ser realizado pelo Sistema Federação das Indústrias do Pará no dia 18 de setembro, em Belém. A participação do instituto no evento será por meio do painel que abordará sobre a “Economia circular e regeneração: um novo futuro para a Amazônia”.

► A Polícia Científica do Pará alcançou, no dia 2 de setembro, a meta anual de mil coletas de DNA de custodiados do sistema prisional. O trabalho, realizado em parceria com a Secretaria de Assistência Penitenciária (Seap), superou a expectativa com 1.115 perfis coletados em oito visitas a unidades prisionais, cujos dados serão enviados ao Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG). As coletas, feitas por meio de swab bucal, permitem comparar o DNA de pessoas privadas de liberdade com vestígios encontrados em cenas de crimes, fornecendo provas materiais que auxiliam na elucidação e prevenção de delitos.