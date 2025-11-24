R70: 'Parabéns à imensa torcida remista, jogadores, comissão técnica e funcionários', elogia Jader

Escalada

Tentativas de fraudes com documentos mais que dobram de 2022 a 2025. CNH tem alta de 8% dos casos em 2022 para 14% em 2025.



Concurso

Inscrições para 9,5 mil vagas do IBGE vão até 11 de dezembro. Salários são a partir de R$ 2.676,24.

JUVENTUDE

AZULINA

Ao que tudo indica, o Clube do Remo ganha um novo amuleto para chamar de seu. Helder Filho, logo no seu primeiro mandato de diretor do clube, pode bater no peito e dizer que ajudou o seu Leão Azul na jornada rumo à elite do futebol brasileiro. Como diretor da Juventude Azulina, Helder Filho também organizou de uma vez por todas as arquibancadas do Fenômeno Azul. As digitais do jovem diretor estão por trás dos novos mosaicos azulinos, tido como dos mais bonitos das torcidas brasileiras.

VIOLÊNCIA

DOSSIÊ



Aos poucos estão vazando para a imprensa as provas do dossiê apresentado pela comissão do PL de Parauapebas à Michelle Bolsonaro, que culminaram com a expulsão do então vereador e candidato a prefeito do município, Aurélio Goiano. Um dos documentos incluídos no dossiê foi um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), registrado em 19 de setembro de 2016, pela ex-companheira de Goiano. Nela, a mulher relata ter sofrido violência psicológica. O hoje prefeito chegou a prometer “dar um tiro na cara” da esposa.



FAMA



Outros episódios de violência pontuam a polêmica carreira política de Aurélio Goiano que, apesar do histórico, parece ter sido adotado por figuras importantes do Estado que ignoram os casos e tentam recuperar a imagem da triste figura. Em 2021, também quando era vereador, Goiano ameaçou com uma faca o servidor público municipal, Sérgio Giroux, em uma live que fez em seu Instagram. O caso mais recente rendeu ao prefeito a fama internacional de arruaceiro ao agredir três jornalistas do grupo Liberal em plena Blue Zone durante a COP 30.

TURISMO

MOVIMENTAÇÃO



Os últimos eventos realizados em Belém impulsionaram a movimentação turística na capital neste mês de novembro. Entre 1 e 15, o Aeroporto Internacional registrou 198.728 passageiros, alta de 24% em relação ao mesmo período de 2024.



PREVISÃO



O Ministério do Turismo estima que a capital deve ultrapassar 400 mil viajantes, marca histórica alcançada apenas uma vez, em julho de 2024, quando 420 mil pessoas desembarcaram em um único mês na capital paraense.



RECORDE



Os dados da Polícia Federal analisados pelo MTur apontam ainda que o movimento internacional também cresceu significativamente. Entre 20 de outubro e 17 de novembro deste ano, 9.936 estrangeiros entraram no Pará, sendo 6.779 por via aérea e 3.157 por via fluvial, um aumento de 207,3% em relação a 2024, quando foram registradas 3.233 entradas no mesmo período. No total nacional, o Brasil recebeu 657.344 estrangeiros, alta de 12,3% no mesmo intervalo.

SUÍÇA

EXPOSIÇÃO



Fica aberta para visitação no Museu do Estado do Pará (MEP), em Belém, até 4 de janeiro de 2026, a exposição “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade”, promovida pela Embaixada da Suíça no Brasil, consulado-geral da Suíça no Rio de Janeiro, Museu Paraense Emílio Goeldi e Associação Artística e Cultural Oswaldo Goeldi. A mostra reúne ilustrações de 337 espécies de aves amazônicas pertencentes ao acervo do Museu de História Natural de Berna, na Suíça, e 22 xilogravuras coloridas de flores brasileiras. A exposição integra o programa Road to Belém, desenvolvido para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

ESCOLAS

PROBLEMAS



O Ministério Público do Estado do Pará instaurou procedimento administrativo para acompanhar a adesão e implementação, pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da Lei Federal que instituiu o Programa Escola em Tempo Integral, nas escolas estaduais no município de Belém. Entre os principais problemas já identificados por escolas da rede estadual, na capital, segundo o órgão estão falta de climatização de salas de aulas; carência de espaços pedagógicos e de descanso; além do não cumprimento da carga horária prevista e da falta de professores.

PIX

EMENDAS

O governo federal ampliou, mais uma vez, o prazo para complementação e análise de Planos de Trabalho das emendas individuais 2025, na modalidade transferências especiais - conhecidas como “emendas Pix”. Ao todo, 309 municípios ainda aguardam análise ou precisam responder às complementações referentes às emendas. O novo prazo é até 5 de dezembro. O prazo anterior para resposta às análises dos planos de trabalho era 14 de novembro. O valor informado é de R$ 164,5 milhões em “emendas Pix” com planos de trabalho pendentes de análise.

Em Poucas Linhas

> As reiteradas reportagens sobre a dívida bilionária da Cerpasa com os cofres públicos do Pará suscitam uma dúvida na população: como é possível se manter por tanto tempo em dívida sem ser cobrado pelo Estado. Aliás, a divulgação de que o presidente do Grupo Liberal, jornalista Ronaldo Maiorana, e profissionais do grupo vêm sofrendo ameaças por parte de emissários da Cerpasa geraram uma onda de apoio ao trabalho de divulgação dos desmandos da Companhia.

> Metido a valentão, o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano, apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral um plano de governo resultado do copia e cola. A origem foi o programa de Raquel Lyra, candidata ao governo de Pernambuco. Parágrafos inteiros foram copiados sem sequer uma adaptação.

> A COP 30 acabou sem citar o chamado Mapa do Caminho, o que foi considerado a maior frustração para os negociadores do governo brasileiro. Apesar disso, o embaixador André Corrêa do Lago se comprometeu na condução, por conta própria, no ano que vem, período em que o Brasil continuará presidindo a Conferência.

> Entre setembro de 2024 e setembro de 2025, o interesse por energia solar cresceu no País. Só a busca pelo termo “energia solar para empresas” no Google Brasil avançou 1.275% no período, chegando a 20.020 pesquisas acumuladas.

> O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lança hoje o projeto “Ação para Meninas e Mulheres - Por Toda Parte, Por Todas Elas”. Também hoje será assinado acordo de cooperação técnica com o Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) para a adoção da Medida Protetiva de Urgência Eletrônica (MPUe). A utilização da ferramenta por todos os tribunais de Justiça estaduais e do Distrito Federal tem o objetivo de assegurar às mulheres em situação de violência doméstica e familiar um meio mais simples e rápido de solicitar proteção da Justiça.