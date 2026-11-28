Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Para crescer, a gente não pode gastar dinheiro à toa', diz Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, ao reafirmar, durante evento no Rio de Janeiro, que não pretende cortar benefícios sociais que atendem à população mais pobre, mas que também é preciso fazer “ajustes” nas contas.

Padilha fica na Saúde

Ministro será mantido na pasta no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro se recupera

Michelle Bolsonaro disse que o marido retirou sonda nasogástrica e já faz atividades básicas em hospital do DF.

> SAÚDE

MOBILIZAÇÃO

Este domingo (29) é dia de combate à dengue, à zika e à chikungunya em todo o país, em uma mobilização que reúne o Ministério da Saúde, estados, municípios e o Distrito Federal. Em Belém, a programação terá início às 8h, na Praça da República, próximo ao Theatro da Paz, com oferta de testes rápidos para dengue, atendimento ao público e orientações sobre prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Participarão da ação a diretora do Instituto Evandro Chagas (IEC), Lívia Caricio, e o superintendente substituto do Ministério da Saúde no Pará, Osvaldo Andrade.

> LULA

EXPECTATIVA

Pesquisa da Nexus, divulgada ontem (27), revela que 91% dos brasileiros torcem pelo sucesso do quarto mandato do presidente Lula, incluindo 85% dos que votaram em Flávio Bolsonaro no segundo turno. O levantamento ganha relevância diante do anúncio da escolha de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para comandar a Fazenda a partir de janeiro. A indicação sinaliza uma aproximação de Lula com o setor financeiro e converge com duas das principais demandas identificadas pela pesquisa: 60% dos brasileiros defendem mudanças nas políticas do atual governo e 71% consideram prioritário o controle das contas públicas. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores das 27 unidades da Federação, incluindo o Pará, entre 23 e 25 de novembro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

PRIORIDADES

A redução das filas do Sistema Único de Saúde (SUS) foi apontada por 47% dos entrevistados como uma das prioridades do próximo governo, enquanto 39% citaram o combate ao crime organizado e o reforço da segurança pública. A melhoria da qualidade do ensino e a ampliação das escolas em tempo integral, a redução do preço dos alimentos e do custo de vida e o combate à corrupção receberam, cada um, 28% das menções. O equilíbrio das contas públicas e a redução dos gastos foram citados por 27%. Cada entrevistado pôde indicar até três prioridades.

PROPOSTAS

Entre as propostas em discussão no país, o aumento das penas para crimes violentos e integrantes do crime organizado recebeu o apoio de 95% dos entrevistados pela pesquisa. A reforma administrativa obteve 87% de adesão; a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, 85%; e a proibição dos cassinos online, 78%. A limitação dos juros cobrados dos consumidores recebeu 75% de apoio dos consultados, a proibição das apostas esportivas online, 74%, e o fim da escala de trabalho 6x1, com redução da jornada semanal, 64%.

> INVESTIMENTOS

BNDES

O senador Beto Faro e a deputada federal Dilvanda Faro, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT) do Pará, reuniram-se na manhã desta sexta-feira (27) com a diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello. Os parlamentares defenderam a ampliação dos investimentos do banco no Pará, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), especialmente em saneamento básico, infraestrutura urbana e abastecimento de água em comunidades indígenas e áreas vulneráveis de Belém e entorno. Os parlamentares também discutiram a ampliação das linhas de crédito direto e a participação do BNDES na estruturação de parcerias público-privadas (PPPs) e concessões no Pará. A carteira de investimentos discutida na reunião deverá ser divulgada nos próximos dias pelo gabinete do senador.

EM POUCAS LINHAS

► O ex-ministro do Turismo, Celso Sabino, aparece entre os nomes mais cotados internamente para assumir a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur). O ex-ministro teria um trunfo difícil de ignorar: foi uma das poucas lideranças políticas paraenses que nunca escondeu seu apoio a Lula, nem no discurso nem nos materiais de campanha. Mais do que declarar apoio, arregaçou as mangas e foi às ruas, mesmo sem contar com estrutura de governo a seu favor. Nos cálculos do Planalto, essa fidelidade também pode ter seu peso na hora da escolha.

► Panetones e chocolates comercializados em Belém estão mais de 20% mais caros do que no mesmo período do ano passado, enquanto a inflação acumulada em 12 meses utilizada como referência no estudo ficou em torno de 4,63%. A coluna teve acesso antecipado a dados do levantamento que o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) divulgará na próxima semana sobre os preços dos produtos natalinos. A pesquisa foi realizada entre 23 e 26 de novembro, em supermercados e shopping centers da capital.