Padilha fica na Saúde
Ministro será mantido na pasta no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro se recupera
Michelle Bolsonaro disse que o marido retirou sonda nasogástrica e já faz atividades básicas em hospital do DF.
> SAÚDE
MOBILIZAÇÃO
Este domingo (29) é dia de combate à dengue, à zika e à chikungunya em todo o país, em uma mobilização que reúne o Ministério da Saúde, estados, municípios e o Distrito Federal. Em Belém, a programação terá início às 8h, na Praça da República, próximo ao Theatro da Paz, com oferta de testes rápidos para dengue, atendimento ao público e orientações sobre prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Participarão da ação a diretora do Instituto Evandro Chagas (IEC), Lívia Caricio, e o superintendente substituto do Ministério da Saúde no Pará, Osvaldo Andrade.
> LULA
EXPECTATIVA
Pesquisa da Nexus, divulgada ontem (27), revela que 91% dos brasileiros torcem pelo sucesso do quarto mandato do presidente Lula, incluindo 85% dos que votaram em Flávio Bolsonaro no segundo turno. O levantamento ganha relevância diante do anúncio da escolha de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para comandar a Fazenda a partir de janeiro. A indicação sinaliza uma aproximação de Lula com o setor financeiro e converge com duas das principais demandas identificadas pela pesquisa: 60% dos brasileiros defendem mudanças nas políticas do atual governo e 71% consideram prioritário o controle das contas públicas. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores das 27 unidades da Federação, incluindo o Pará, entre 23 e 25 de novembro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
PRIORIDADES
A redução das filas do Sistema Único de Saúde (SUS) foi apontada por 47% dos entrevistados como uma das prioridades do próximo governo, enquanto 39% citaram o combate ao crime organizado e o reforço da segurança pública. A melhoria da qualidade do ensino e a ampliação das escolas em tempo integral, a redução do preço dos alimentos e do custo de vida e o combate à corrupção receberam, cada um, 28% das menções. O equilíbrio das contas públicas e a redução dos gastos foram citados por 27%. Cada entrevistado pôde indicar até três prioridades.
PROPOSTAS
Entre as propostas em discussão no país, o aumento das penas para crimes violentos e integrantes do crime organizado recebeu o apoio de 95% dos entrevistados pela pesquisa. A reforma administrativa obteve 87% de adesão; a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, 85%; e a proibição dos cassinos online, 78%. A limitação dos juros cobrados dos consumidores recebeu 75% de apoio dos consultados, a proibição das apostas esportivas online, 74%, e o fim da escala de trabalho 6x1, com redução da jornada semanal, 64%.
> INVESTIMENTOS
BNDES
O senador Beto Faro e a deputada federal Dilvanda Faro, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT) do Pará, reuniram-se na manhã desta sexta-feira (27) com a diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello. Os parlamentares defenderam a ampliação dos investimentos do banco no Pará, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), especialmente em saneamento básico, infraestrutura urbana e abastecimento de água em comunidades indígenas e áreas vulneráveis de Belém e entorno. Os parlamentares também discutiram a ampliação das linhas de crédito direto e a participação do BNDES na estruturação de parcerias público-privadas (PPPs) e concessões no Pará. A carteira de investimentos discutida na reunião deverá ser divulgada nos próximos dias pelo gabinete do senador.
EM POUCAS LINHAS
► O ex-ministro do Turismo, Celso Sabino, aparece entre os nomes mais cotados internamente para assumir a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur). O ex-ministro teria um trunfo difícil de ignorar: foi uma das poucas lideranças políticas paraenses que nunca escondeu seu apoio a Lula, nem no discurso nem nos materiais de campanha. Mais do que declarar apoio, arregaçou as mangas e foi às ruas, mesmo sem contar com estrutura de governo a seu favor. Nos cálculos do Planalto, essa fidelidade também pode ter seu peso na hora da escolha.
► Panetones e chocolates comercializados em Belém estão mais de 20% mais caros do que no mesmo período do ano passado, enquanto a inflação acumulada em 12 meses utilizada como referência no estudo ficou em torno de 4,63%. A coluna teve acesso antecipado a dados do levantamento que o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) divulgará na próxima semana sobre os preços dos produtos natalinos. A pesquisa foi realizada entre 23 e 26 de novembro, em supermercados e shopping centers da capital.
► Balanço das eleições de 2026, o redimensionamento das seções eleitorais, a logística de votação e o uso da inteligência artificial estiveram entre os assuntos discutidos durante o 92º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), realizado nesta semana, em Belém.