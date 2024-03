R70: 'Para a frustração de algumas pessoas Bolsonaro não tem qualquer relação com o caso'

Seleção

Caixa estima nomear dois mil aprovados em concurso já no 2º semestre deste ano, afirma o presidente Carlos Vieira.

Devedores

Pesquisa indica queda do número de inadimplentes em fevereiro, mas ainda há 66,64 milhões de brasileiros negativados.

Flávio Bolsonaro (J. Bosco)

"Para a frustração de algumas pessoas, o que era óbvio está ainda mais claro: Bolsonaro não tem qualquer relação com o caso.”

Flávio Bolsonaro, senador, comentou a prisão pela Polícia Federal de três suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora carioca Marielle Franco.

MACRON

ROTEIRO

O I Congresso Nacional da Defensoria Pública para o Meio Ambiente, com abertura marcada para esta segunda-feira, 25, será realizado no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, no bairro do Marco. De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Pará, a mudança de local ocorre para que sejam cumpridos os protocolos de segurança em razão das visitas dos presidentes do Brasil e da França, Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, respectivamente, a Belém. Inicialmente, o evento estava agendado para ocorrer no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas.

PROGRAMAÇÃO

A Defensoria ressalta que a programação previamente divulgada está mantida. A abertura será às 18h de hoje. O evento contará com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin.

WEBINAR

AMAZÔNIA

O recém-criado Instituto de Estudos Estratégicos da Amazônia (IE²A), presidido pelo professor Dr. Francisco Matos, da Universidade Federal do Pará (UFPA), realiza hoje o evento no formato webinar “Tríplice Fronteira: Brasil - Guiana – Venezuela, implicações geopolíticas e geoeconômicas”. O evento terá palestras do general do Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, chefe do Comando Militar do Norte; do doutor em economia Mário Ramos Ribeiro e do presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas Agrárias, professor Gursen de Miranda, decano do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima (UFRR). O instituto, que tem como missão divulgar as opiniões das Ciências Naturais, Exatas e Sociais da Amazônia, realiza o evento com o objetivo de preparação às discussões da COP 30, em Belém. O webinar será transmitido às 16h (horário de Brasília).

DÍVIDAS

DECISÃO

Caiu nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino o caso envolvendo as decisões judiciais que determinaram a penhora e o bloqueio de bens da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Dino, em seu voto, avaliou que os órgãos do Judiciário terão de observar o regime dos precatórios para o pagamento das dívidas da empresa. No plenário, os demais ministros acompanharam o voto do relator, suspendendo os efeitos das decisões anteriores. O Supremo foi acionado pelo governo do Pará.

MÉRITO

Antes disso, Dino já havia deferido liminar para suspender os efeitos das decisões questionadas. Como todas as autoridades envolvidas no caso prestaram as informações solicitadas, bem como o advogado-geral da União e o procurador-geral da República se manifestaram nos autos, o ministro propôs a conversão da medida liminar em julgamento de mérito, e a proposta foi acolhida.

MERCADO

CAPACITAÇÃO

O programa “Destaque-se”, idealizado pela área de gestão de pessoas da Vale, promoveu neste mês de março, em Belém, uma capacitação gratuita com foco no preparo das pessoas para a participação em processos seletivos. A iniciativa, realizada na Usina da Paz do bairro do Bengui, beneficiou 45 jovens e adultos, ensinando aos participantes técnicas para preparar currículos e participar de entrevistas. Também foram oferecidas dicas para o uso de perfis profissionais no LinkedIn. A ação integra outras iniciativas previstas pelo programa, com objetivo de capacitar e orientar a população na busca de vagas no mercado de trabalho.

PÁSCOA

AÇÃO

A Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA) fará nesta segunda-feira, a partir das 21h, uma grande ação social de Páscoa voltada ao público do mercado do entreposto - trabalhadores, permissionários, catadores e consumidores. Durante a programação, serão oferecidos vários serviços de cidadania, saúde, beleza e estética. Com o tema “Março Lilás”, a ação busca conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de colo do útero.

PARCERIAS

A iniciativa da Ceasa tem como parceiros a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), além de voluntários.

Em poucas linhas

► A presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-PA), Marlene Felippe Assunção, cumpre agenda em Brasília com os conselheiros federais do Sistema Cofeci/Creci, reunindo o apoio de parlamentares para a instalação da Frente Parlamentar Mista do Mercado Imobiliário.

► A inauguração da primeira Casa da Mulher Brasileira no Pará, no município de Ananindeua, teve a data de inauguração, que seria nesta terça-feira, 26, cancelada pelo Ministério das Mulheres. Esta é a segunda mudança em relação à entrega da unidade de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica, que ficará na avenida Cláudio Sanders, bairro do Maguari. A data de abertura havia sido marcada para o último dia 8, Dia Internacional da Mulher, antes de ser alterada e, agora, cancelada. A prefeitura da cidade aguardará a nova data para a entrega da Casa.

► O anúncio da candidatura do presidente da Fundação de Telecomunicações do Pará (Funtelpa), Miro Sanova, como pré-candidato a prefeito de Ananindeua, pelo governador Helder Barbalho, pode dar uma mexida nos posicionamentos dentro da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Na avaliação dos observadores de plantão, o deputado estadual Érick Monteiro (PSDB), pessoa de confiança do prefeito Daniel e apoiado por ele à eleição em Capitão Poço, já poderá ser considerado oposição ao governo a partir das próximas sessões da Alepa.

► O cruzamento da rua Senador Manoel Barata com a travessa Piedade continua com alta incidência de acidentes e precisando da atenção dos órgãos de trânsito. No local, dia sim e outro também, câmeras registram acidentes envolvendo carros e motocicletas. Neste mês já houve três registros em um único dia. A reportagem da TV Liberal, inclusive, esteve no local e foi informada pela Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) que o projeto de sinalização já está pronto, mas a chuva está impossibilitando a implantação. Com isso, a rotina de acidentes continua.