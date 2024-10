R70: “O voto é uma bênção democrática", afirma Cármen Lúcia, presidente do TSE

Moeda americana

Dólar fecha a semana valendo R$ 5,70, a maior cotação em quase três meses. Só em outubro, a moeda valorizou 5%.

Temu

Plataforma chinesa de compras on-line chega a 25 milhões de usuários no Brasil e supera as principais varejistas nacionais.

“O voto é uma bênção democrática."

Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao pedir que os eleitores compareçam às urnas no segundo turno das eleições municipais. "Nós, mais uma vez, desejamos a todos um excelente, calmo e alegre domingo de eleições”, acrescentou.

CONQUISTAS

TURISMO

Em cerimônia para comemorar o Dia do Servidor Público, ontem, em Brasília, o ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, agradeceu aos funcionários do órgão pelos bons resultados dos últimos meses. Sabino citou, entre outros avanços, o trabalho da pasta para a instalação no Brasil do terceiro escritório da ONU Turismo. A sede será no Rio de Janeiro e a data de inauguração será definida em breve.

RECORDE

O ministro citou também o crescimento do turismo no Brasil, com o número recorde de viajantes pelo país e de turistas estrangeiros e seus gastos. Sabino disse ainda que espera que o Pará, seu Estado natal, encerre o mês de outubro com mais de 400 mil passageiros em 2,9 mil voos previstos para o Aeroporto Internacional de Belém, superando o total de visitantes registrado no mesmo período do ano passado, quando 219 mil viajantes passaram pelo terminal.

HOSPITAL

AMPLIAÇÃO

O Hospital Barros Barreto ganhou dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o investimento de R$ 2,5 milhões. Os novos leitos vão beneficiar pacientes a partir de 12 anos de idade. Também será inaugurado o novo almoxarifado do Hospital Bettina Ferro, que facilitará o armazenamento de medicamentos e materiais hospitalares, num investimento de R$ 1,1 milhão. As duas unidades, que são administradas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), oferecem atendimento à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e funcionam como hospital-escola para mais de dois mil alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA).

MARESIA

IMPACTO

A maresia na baía do Marajó segue provocando alterações nos horários das viagens de Belém para os portos do arquipélago.

ALTERAÇÕES

Primeiro foi a empresa Navegação Ferreira, que alterou o horário de viagem da lancha expresso Ana Beatriz 6 de 14h para as 13h; agora foi a vez da Henvil anunciar a suspensão de uma viagem de balsa entre Icoaraci e o Porto da Foz do Rio Camará. A viagem de sexta-feira à noite entre Icoaraci e Camará ficará suspensa até o final de dezembro, quando a variação da maré volta a reduzir. Segundo comunicado da empresa, o cancelamento não altera a rotina dos passageiros, já que essa viagem era exclusiva para cargas.

JOVENS

PARLAMENTO

Com inscrições até 7 de novembro, o Ministério da Educação deu início ao processo para selecionar 81 jovens brasileiros, sendo três representantes de cada estado, para o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM). Os escolhidos participarão de uma etapa nacional preparatória e do encontro internacional previsto para agosto de 2025, em Foz do Iguaçu (PR). O tema deste ano será “Integração regional e as mudanças climáticas”.

REPRESENTATIVIDADE

A seleção é destinada a estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio regular de escolas públicas estaduais e municipais. Para se candidatar, os estudantes devem apresentar um bom desempenho escolar, com no mínimo 75% de frequência e aprovação em todas as disciplinas no primeiro semestre de 2024. Além disso, é essencial que os candidatos demonstrem habilidade para conviver com diferentes culturas e possuam autorização dos pais para participar das viagens supervisionadas. Serão reservadas 50% das vagas para estudantes negros, indígenas, quilombolas e com deficiência. Para participar, os estudantes precisam apresentar um projeto original que estimule a participação juvenil no ambiente escolar, contando com a orientação de um professor.

MALVA

PRODUÇÃO

Em parceria com a Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) em Nova Esperança do Piriá, no Rio Capim, prepara agricultores de baixa renda do município para plantar malva. A partir da semana que vem, 60 famílias moradoras da zona rural começarão a receber suporte para trabalhar sobre um hectare de suas propriedades, com o objetivo final de fornecer sementes para a CTC. O plantio começa em 2025. De acordo com as tratativas do termo de cooperação entre Emater e CTC, o lucro para cada família deve alcançar R$ 10 mil.

Em Poucas Linhas

- Com o tema “Colorindo o futuro com fé e esperança”, a exposição “Canoas de Promesseiros” pode ser contemplada até a segunda-feira, 28, nos espelhos d’água do edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).

- A mostra reúne 200 barquinhos de miriti produzidos por artesãos do município de Abaetetuba. Após o encerramento da exposição no TCE, os barquinhos serão doados para alunos da rede pública de ensino.

- A região Norte vai sediar o Congresso Nacional de Registro Civil das Pessoas Naturais, o maior evento do registro civil do Brasil, pela primeira vez em 30 anos.

- Em 2025, o evento será em Belém. A escolha da capital paraense foi feita durante a edição deste ano, realizada em Florianópolis (SC), nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2024. O Congresso é realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN-Brasil).

- A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL-PA) é a única parlamentar do Norte do Brasil na COP 16, que acontece em Cali, na Colômbia, até o próximo dia 1º de novembro.

- Ela e a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) são as únicas representantes do Brasil na Rede Parlamentar pelo Futuro Livre de Combustíveis Fósseis, que participa da convenção com parlamentares de vários países.

- O diretor científico do Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV DS), Guilherme Oliveira, também viajou à Colômbia para participar das discussões sobre conservação da diversidade biológica.

- Na segunda-feira, 28, Oliveira vai apresentar o projeto Genômica da Biodiversidade Brasileira (GBB) e as parcerias público-privadas no contexto científico dentro do painel que vai abordar o tema “Biogenoma Colômbia” em parceria com o Instituto Humboldt, um dos institutos científicos mais renomados do mundo.