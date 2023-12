R70: 'O Supremo não é uma carreira'

Custo de vida

Buenos Aires, na Argentina, é a única cidade da América Latina entre as 10 mais baratas do mundo para se viver.

Saúde financeira

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor aponta que 76,6% das famílias fecharam o mês de novembro endividadas.

Luís Roberto Barroso (J. Bosco)

"O Supremo não é uma carreira.”



Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, defendeu igualdade de gênero no Poder Judiciário, mas minimizou a redução do número de mulheres na Corte após a indicação de Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber.

SABINO

RETORNO

O paraense Celso Sabino reassumiu ontem o comando do Ministério do Turismo, após exoneração temporária para voltar ao cargo de deputado federal para o qual foi reeleito em 2022. Mesmo nos dias em que ficou oficialmente fora da pasta, Sabino manteve a agenda de ministro. A exoneração temporária não é novidade. Costuma ser adotada em diferentes situações por outros ministros que também são parlamentares. No caso de Sabino, o motivo foi o interesse de indicar emendas ao orçamento de 2024. O retorno do paraense ao cargo foi publicado no Diário Oficial da União.

COP 28

SEGURANÇA

O esquema de segurança preparado em Dubai para a COP 28 foi tema de um intercâmbio realizado entre os gestores da Segup e a força policial dos Emirados Árabes Unidos, onde acontece a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.

TECNOLOGIA

A comitiva paraense recebeu informações que servirão para auxiliar no projeto de segurança para a COP 30, que será realizada em novembro de 2025, em Belém. Os paraenses também conheceram o Centro de Comando e Controle da Polícia de Dubai, construído especialmente para a área onde está sendo realizado o evento, além de acompanharem detalhes sobre a utilização de tecnologias aplicadas à segurança pública e a atuação integrada com a polícia da ONU, entre outros detalhes.

LITERATURA

BALANÇO

Encerrada no último domingo (3), a Festa Literária de Santarém movimentou, segundo dados oficiais, mais de R$ 1,2 milhão e gerou 100 empregos diretos e indiretos. A programação recebeu mais de 50 mil visitantes durante os cinco dias de programação, que contou com oito apresentações culturais e 15 papos-cabeça.

PARTICIPAÇÃO

A ação ocupou cinco mil metros quadrados de área climatizada, com 32 estandes do Estado do Pará e quatro de outros Estados, reunindo 120 editoras, com 20 mil títulos expostos e mais de 60 mil cópias vendidas.

SUDESTE

EMPREGOS

O sudeste do Pará, especialmente as cidades mineradoras, é o grande destaque no mapa da geração de empregos.

VAGAS

Segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), depois da capital, Belém, Canaã dos Carajás foi o município paraense que mais gerou postos de trabalho. Foram 6,6 mil novas vagas. Em seguida está Parauapebas, com 4,4 mil postos; deixando em quarto a cidade de Marabá, que criou 3.473 vagas. Os números são referentes ao período de janeiro a outubro de 2023.

STARTUPS

EVENTO

As startups paraenses têm até sexta-feira, 8, para se inscreverem no Bootcamp GovTech, iniciativa coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), por meio do Programa Startup Pará. O evento vai selecionar empresas de base tecnológica para um programa intensivo de desenvolvimento focado em soluções inovadoras para o setor governamental (GovTech). As áreas temáticas incluem Mobilidade Urbana, Gestão Pública, EduTech, Clima e Sustentabilidade e Segurança Pública.

VACINA

FIM

O Pará está prestes a figurar entre os estados que não precisarão mais vacinar seus rebanhos contra a febre aftosa, um passo importante para a conquista de novos mercados internacionais para a pecuária paraense. Por conta disso, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) promoverá hoje o VI Fórum do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. O público-alvo é a cadeia produtiva, ou seja, produtores rurais, profissionais da medicina veterinária e acadêmicos etc. A vacinação ainda é obrigatória no Pará e a última campanha deve ocorrer no primeiro semestre de 2024. A partir disso, o Estado deve obter um novo status sanitário de Zona Livre de Aftosa Sem Vacinação. Com isso, os trabalhos de defesa sanitária, que garantem a qualidade do rebanho, devem ser intensificados.

EM POUCAS LINHAS

► O Feirão Limpa Nome, realizado em novembro, somou 4,5 milhões de acordos fechados e concedeu R$ 13 bilhões em descontos no Brasil. No Pará foram 142.700 mil negociações firmadas, que somaram R$ 369.493.186 em descontos.

► As Usinas da Paz foram destaque durante a Expo Favela Innovation, que encerrou a programação da etapa nacional no domingo, 3, em São Paulo, reunindo 220 empreendedores de áreas periféricas de diversas regiões do Brasil e ações de impacto realizadas por órgãos governamentais e instituições. Mais de 35 mil pessoas participaram do evento e tiveram a oportunidade de conhecer de perto os serviços e impactos do projeto.

► Nesta sexta-feira, 8, a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré realizará a missa de posse da nova coordenação, marcando o início do biênio 2024-2025. Atualmente, a instituição é presidida pelo Padre Francisco Assis, com a coordenação de Renato Neves e Álvaro Couto. A cerimônia litúrgica será conduzida pelos padres barnabitas da Basílica Santuário de Nazaré, a partir das 18 horas.

► Bragança vai receber, entre 6 e 10 de dezembro, a Festa Literária. O evento será realizado em dois espaços: no teatro do Liceu de Música e no Museu da Marujada. O governo do Pará disponibilizará crédito de R$ 200 para 757 servidores da educação de Bragança e outros 14 municípios da região do Caeté para aquisição de livros.

► Nesta terça-feira, 5, às 9h30, na sala de Dança do Novo Mangueirão, os paratletas que conquistaram ouro e prata no Campeonato Mundial de Paradança, em Gênova, na Itália, vão executar as apresentações com as quais venceram o mundial, competindo com 24 países.

► Com goteiras, banheiros sujos e móveis quebrados, o Aeroporto Internacional de Val-de-Cães, em Belém, foi incluído entre os dez melhores aeroportos do mundo, ocupando a sétima posição. Ficou à frente de gigantes como o terminal de Singapura. Entre os usuários, a lista gerou incredulidade.