R70: 'O Ministério de Minas e Energia está louco para perfurar'

Finanças

Volume de crédito para pessoas físicas cresceu 4,3% em abril, segundo o Banco Central. Concessão atingiu R$ 278,6 bi.

Região Sudeste

Petrobras e o grupo francês TotalEnergies anunciaram acordo para ampliar a exploração em dois campos de petróleo no Brasil.

Magda Chambriard (J. Bosco)

"O Ministério de Minas e Energia está louco para perfurar.”

Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras. Em sua primeira entrevista, ela defendeu a expansão da produção de petróleo, incluindo a exploração da Margem Equatorial.

>PARAENSES

PRESTÍGIO

Dois paraenses figuram na lista de principais articuladores do governo Lula com o Congresso. Jader Filho, ministro das Cidades, é apontado como o segundo principal interlocutor do Planalto com os parlamentares, ficando atrás apenas do ministro chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O titular da Pasta do Turismo, Celso Sabino, também é listado.

PERCENTUAIS

As informações são resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Genial/Quaest, ouvindo 183 dos 513 deputados federais. Segundo os dados, Jader recebeu 4% dos parlamentares, enquanto Padilha conversou pessoalmente com 12%. O Ministério das Cidades é responsável por programas como o Minha Casa, Minha Vida e está na linha de frente do auxílio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, sendo, por isso, um dos mais demandados pelos deputados.

EMPATE

Já Celso Sabino, titular do Ministério do Turismo, recebeu 2% dos deputados e ficou em segundo lugar, empatado com Rui Costa, da Casa Civil; Camilo Santana, ministro da Educação; Silvio Almeida, titular da pasta dos Direitos Humanos; Alexandre Silveira, das Minas e Energia; e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário.

>FRANÇA

PARCERIA

A prefeitura de Belém e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) assinarão, em junho, acordo de financiamento para a liberação de US$ 60 milhões à gestão municipal. O financiamento será para as obras de macrodrenagem da Bacia do Paracuri.

URBANIZAÇÃO

O projeto foi desenvolvido pela equipe de Projetos Especiais do município. A obra vai contemplar com urbanização total, como pavimentação, drenagem, iluminação pública e calçada, três trechos da rua Soledade, que fica na área do Paracuri. Na macrodrenagem a ideia é recuperar o rio Paracuri, reabilitar o curso da água, além de recompor e proteger as espécies vegetais.

>UNIVERSIDADE

ELEIÇÕES

Foi realizada ontem consulta à comunidade acadêmica para a escolha da próxima gestão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) para os próximos quatro anos. Duas chapas estão na disputa. A “Unifesspa Democrática: Diversa, Acolhedora e Multicampi” é liderada pelo professor Maurílio de Abreu Monteiro, candidato a reitor, e pela professora Andréa de Lima Ferreira Novais, candidata a vice-reitora.

RESULTADO

A chapa 2 foi batizada de “Somos Tod@s Unifesspa” e tem o professor Francisco Ribeiro da Costa como candidato a reitor e a professora Lucélia Cardoso Cavalcante como candidata a vice-reitora. Houve votação presencial em todas as unidades do campus de Marabá e nos campi de Rondon do Pará, Xinguara, São Félix do Xingu e Santana do Araguaia. Os resultados devem ser divulgados hoje.

>DENDÊ

RASTREADO

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) disponibilizou o Módulo do Produtor para emissão de Guia de Trânsito Vegetal do Dendê. Para acesso, os produtores devem estar cadastrados no Sistema de Gestão Agropecuária (Sigeagro), e, se já estiver cadastrado, o produtor deve procurar uma unidade da Adepará mais próxima e solicitar o acesso. No primeiro momento, o pagamento continuará sendo realizado por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e da liberação da GTV. Em breve será liberada também a opção de crédito pré-pago. Esta é mais uma etapa de implantação da política de rastreabilidade da cadeia produtiva da palma de óleo no Pará. Na primeira fase a Adepará realizou o cadastro de produtores, empresas e transportadores.

>ESTAÇÃO

FECHADA

A Estação das Docas estará fechada hoje, em razão da necessidade de desligamento geral da rede de energia elétrica do complexo. A medida será tomada para realização de serviços no sistema elétrico e de refrigeração do complexo. O espaço está passando por obras de reconstrução e atualmente abre de domingo a quinta-feira, de 10h a meia-noite, e às sextas e aos sábados, de 10h até 1h. Quando há necessidade o complexo fecha na terça-feira, excepcionalmente.

EM POUCAS LINHAS

► Será lançado no sábado (1º), em Curuçá, o livro de poesias “Notívago”, de autoria do psicólogo e escritor Manoel de Christo Neto. Haverá roda de conversa e um sarau lítero-musical. Também no sábado será relançado o livro “Psicologia do Cotidiano”. O evento tem o apoio da Diretoria da Academia Curuçaense de Letras, Artes e Ciências (Aclac).

► Aproximadamente 1,3 mil paraenses vão participar da Convenção Jovem Maranata, que será realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal. O evento é promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e deve receber 20 mil pessoas de todos os estados brasileiros.

► O Espaço São José Liberto lança, no próximo dia 1º, a coleção “Serei Amor”. Com cerca de 40 itens, a coleção faz alusão ao Dia dos Namorados e apresenta peças artesanais produzidas em metais nobres, adornadas com gemas, vegetais e minerais, além de matéria-prima regional. A exposição pode ser conferida até 12 de junho.

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará receberá nos dias 4, 5 e 6 de junho deste ano a 2ª edição do Encontro Nacional sobre Tecnologia e Inovação na Justiça Eleitoral. O evento vai debater metodologias de trabalho inovadoras e ferramentas para impulsionar a transformação digital da Justiça Eleitoral.

► A prefeitura de Belém decretou o dia 31 de maio de 2024, sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi, ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais, com exceção de pessoal vinculado às unidades e serviços considerados essenciais. Ou seja, fiscalização e Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon); unidades de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma): Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital Geral de Mosqueiro, Central de Ambulância 192 (Samu), prontos-socorros municipais Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira; Central de Leitos e Departamento de Vigilância em Saúde.