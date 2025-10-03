R70: 'O ‘magic’ rito do Alexandre de Moraes'

Boletim Infogripe

A covid-19 foi a principal causa de óbitos por SRAG causada por vírus nas últimas quatro semanas epidemiológicas.

Meio ambiente

Brasil lançará protocolo para proteger mulheres em desastres na COP 30. Iniciativa está sendo elaborada com a ONU Mulheres.

DIRA

HOMENAGEM

Com título de doutora honoris causa, aprovado ontem pelo Conselho Superior (Consun) da Universidade Federal do Pará (UFPA), a atriz Dira Paes será a segunda mulher a receber o título em mais de 60 anos da instituição. A primeira foi a médica paraense Maria Deane, em 1987. Com 40 anos de carreira artística e uma sólida trajetória de ativista social, Dira será a primeira pessoa das artes a receber o título. Ao defender a concessão da honraria, o reitor Gilmar Pereira destacou a importância de homenagear personalidades “cuja trajetória artística e social contribui para a afirmação da identidade amazônica e para o fortalecimento da cultura brasileira”.

AMAZÔNIA

HERÓI

Durante cerimônia inauguração da primeira fase das obras de restauro do Conjunto dos Mercedários, ontem em Belém, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloysio Mercadante, declarou ser grande admirador da figura do militar e sertanista português Pedro Teixeira que, nas palavras dele, foi um nome importante na história da Amazônia, apagado da memória. Mercadante lembrou inclusive que, no século XVII, foi de Teixeira a iniciativa de construção do complexo do Convento dos Mercedários, agora transformado em um dos maiores exemplos de recuperação do patrimônio histórico no País. Para corrigir esse apagamento, Mercadante contou que vai propor à Marinha a criação de um memorial e também vai sugerir que Teixeira seja incluído no livro dos heróis da Pátria e na bibliografia da história da Amazônia.

INTERNACIONAL

AÇAÍ

Com as incertezas em torno das exportações do açaí em razão das sobretaxas impostas pelo presidente Donald Trump, o produto paraense começa a conquistar outros mercados.

IMPORTADORES

Dados da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) apontam que embora os Estados Unidos ainda concentrem 58% das exportações, já é expressivo o aumento de vendas para Austrália (15,6%), Países Baixos/Holanda (12,7%) e Japão (11,2%), além do interesse crescente em nações do Oriente Médio, como os Emirados Árabes. Na Austrália, o produto se tornou popular em cafeterias e sorveterias, especialmente entre o público jovem. Na Holanda, o produto chega a ser vendido por empreendedores locais por até 20 euros o litro.

DIRETOS

RECONHECIMENTO

Podem ser feitas até esta sexta-feira (3) as inscrições ao Prêmio MDHC de Pesquisa em Direitos Humanos. Criada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a premiação tem o objetivo de reconhecer pesquisadores, professores e profissionais de todas as áreas do conhecimento, cujos trabalhos tenham alcançado contribuições relevantes para as políticas e os programas em direitos humanos.

CATEGORIAS

Os interessados podem se inscrever nas categorias “Pesquisa em Direitos Humanos”, “Tradução do Conhecimento em Direitos Humanos” e “Políticas de Direitos Humanos Informadas por Evidências”. As inscrições devem ser feitas por meio da Plataforma Integrada Carlos Chagas e o total de prêmios chega a R$ 135 mil.

ANIMAIS

TRATAMENTO

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) inaugura na próxima terça-feira (7) o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Benevides. O espaço foi reformado como resultado do acordo de cooperação técnica do Instituto com a organização não governamental Proteção Animal Mundial. Será o primeiro espaço para receber e fazer tratamentos de saúde e reabilitação de animais silvestres no Estado.

CAPACIDADE

O local terá capacidade para receber até cinco mil animais por ano. A cooperação inclui capacitação de equipes, aprimoramento de estruturas e atividades que envolvam o monitoramento pós-soltura das ações de refaunação.

Em Poucas Linhas

O governo do Pará autorizou, nesta semana, o início das obras do Complexo Poliesportivo de Rio Maria, no sul do Estado. A iniciativa integra um programa que prevê a instalação de 40 estruturas esportivas para estimular a prática esportiva e fortalecer a convivência comunitária.

Na primeira fase, 20 cidades já estão contempladas, entre elas Santa Luzia do Pará, Vitória do Xingu, Garrafão do Norte, Ulianópolis, Paragominas e Irituia.

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir) recebeu, pelo quarto ano consecutivo, o Selo Verde Chico Mendes, certificação nacional concedida a instituições com práticas comprovadas de responsabilidade socioambiental.

O reconhecimento, concedido pelo Instituto Chico Mendes por meio do Programa de Certificação pelo Compromisso com a Responsabilidade Socioambiental (Procert), avalia critérios como gestão de resíduos, eficiência ambiental, educação comunitária e transparência institucional.

O Vasco entrou em campo ontem pelo Campeonato Brasileiro homenageando a padroeira dos paraenses, com uniformes com selo do Círio de Nazaré.

O advogado Giussepp Mendes, sócio do escritório Pinheiro & Mendes, será palestrante no Seminário Lide Agronegócio, em São Paulo, no dia 15 de outubro. O evento discutirá as novas perspectivas do agro brasileiro.

A Imprensa Oficial do Estado (Ioepa), por meio de sua Editora Pública Dalcídio Jurandir, irá fazer o lançamento da edição de luxo de “Verde Vagomundo”, de Benedito Monteiro, em meio ao III Fórum Varanda da Amazônia, na próxima terça-feira (8).

Até o fim do ano, a Ioepa, presidida por Jorge Panzera, promete lançar mais quatro livros de Benedito Monteiro, três de Dalcídio Jurandir, e ainda a biografia do ativista Paulo Fonteles Filho, escrita pelo jornalista Ismael Machado.

Belém recebeu nesta semana os debates sobre o Edital da Bacia do Rio Xingu, promovido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) por meio da Iniciativa Floresta Viva.

O evento reuniu as organizações contempladas para a recuperação de 700 hectares na bacia do rio Xingu, que apresentaram os primeiros resultados da agenda de restauração florestal.