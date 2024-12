R70: "O horário de verão é inconveniente e muito caro para a nossa nação”, afirma Trump

Grande concorrência

Mais de 1,6 milhão de pessoas em todo o Brasil devem fazer, neste domingo (15), a prova do concurso dos Correios.

Prêmio de R$ 600 mi

As apostas exclusivas para a Mega da Virada começam na próxima quarta-feira (18), informou a Caixa Econômica Federal.

"O horário de verão é inconveniente e muito caro para a nossa nação.”

Donald Trump, presidente eleito dos EUA, disse nesta sexta-feira (13) que o Partido Republicano vai “fazer de tudo” para acabar com o horário de verão. A medida está em vigor em quase todo o país desde a década de 1960, mas tem sido um tema de debate nos últimos anos.

> MANIFESTO

COP 30

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, assinaram um manifesto em defesa da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro do ano que vem. O texto, que reúne a assinatura de diversos políticos e empresários de todo o País, leva o título “Todos pela COP 30” e diz que a realização do evento na capital paraense é uma oportunidade de colaborar com o Brasil. Destaca, ainda, os esforços dos poderes Executivo - estadual e federal - e Legislativo para proteger a natureza e as riquezas da região.

CARBONO

O manifesto cita o mercado de carbono, cuja regulamentação pode igualar o Brasil às nações desenvolvidas, de acordo com o texto, o que melhoraria a posição de negociação do interesse nacional para receber investimentos e fazer entregas. “Um Plano de Carbono Neutro, que consolide os muitos esforços em direção coordenada, pode ajudar ainda mais. Esse passo já foi dado pelo Estado do Pará, que aprovou seu Plano de Carbono Neutro e começa a buscar tal objetivo já em 2030”, diz o manifesto.

> NEGOCIAÇÕES

SECRETARIADO

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), já anunciou ao menos 13 nomes de seu secretariado, e há expectativa de que ele crie novas pastas. O turismo, por exemplo, hoje é condensado não em uma secretaria, mas na Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur). As informações de bastidores dão conta de que o anúncio ainda não foi feito porque o prefeito eleito está dialogando com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que tem a intenção de indicar um nome do União Brasil para liderar a secretaria. O mais provável é que seja Cilene Sabino, irmã do ministro e ex-presidente da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa). Outra Pasta que tem negociação com Celso é a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

> INFLAÇÃO

BELÉM

Os consumidores da cidade têm enfrentado preços altíssimos em produtos e serviços. Chamou atenção no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta semana, o custo do açaí em emulsão, ou seja, quando há mistura entre dois líquidos. O alimento, que está na mesa dos paraenses diariamente, está cada vez mais caro.

ALTA

Neste ano, até novembro, houve alta de 19,58% no preço do fruto. Já no mês, o reajuste foi de 1,49%. Se continuar desse jeito, principalmente com a chegada do inverno amazônico, o consumo nas casas terá que diminuir.

FRUTA

A maior alta geral entre os subprodutos divulgados pelo IBGE foi do abacate. O fruto ficou 125,6% mais caro ao longo deste ano. Apenas em novembro, o reajuste foi de 40,07%, também deixando o abacate na primeira colocação entre os produtos que mais tiveram alta. Será difícil para o paraense manter o alimento em sua dieta. Inclusive, não é de hoje que os consumidores vêm reclamando do aumento de preços.

HOSPEDAGEM

Quem estiver planejando visitar a capital paraense no ano que vem, quando será realizada a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), já precisa se preparar, pois deverá enfrentar altos custos durante a viagem. A análise do IBGE também divulgou o percentual de reajuste nas hospedagens. Somente em 2024, o setor registrou um aumento de preços na casa dos 24,57%. O curioso é que ainda falta um ano para o evento. A sugestão é que os visitantes comecem logo a procurar promoções.

VIAGEM

Outro gasto que aumentou para os belenenses foi o com passagens aéreas. Quem precisou deixar a capital durante o mês de novembro enfrentou preços quase 20% mais altos, sendo o segundo subproduto que mais encareceu em Belém, atrás apenas do abacate, já citado pela coluna. Porém, ao longo do ano, os custos caíram 32,22%, como aponta o IBGE. A malha aérea tem crescido em Belém, com vários novos destinos e voos diretos, mas, para a população de menor renda, nada adianta se o bolso continua sentindo os efeitos da inflação.

EM POUCAS LINHAS

- O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), está na metade de seu segundo mandato, mas já fala abertamente sobre a corrida eleitoral de 2026. Ele não poderá mais se eleger governador após o fim desta gestão, conforme prevê a Justiça eleitoral.

- Helder Barbalho tem salientado que a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, será sua sucessora. Em entrevista à Folha de S.Paulo, neste mês, Helder afirmou que “ela deverá ser, naturalmente, a candidata do nosso campo político”.

- Ele, por outro lado, deverá renunciar em abril de 2026, segundo o jornal, obedecendo aos prazos legais, para disputar a eleição, embora não tenha confirmado a qual cargo deve concorrer.

- O juiz Rafael Fecury, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), encerra hoje seu mandato na Corte, após dois anos. Ele foi empossado em 15 de dezembro de 2022.

- Rafael Fecury desempenhou um papel de destaque na análise e no julgamento de processos relacionados às eleições no Estado, segundo a própria Corte.

- Durante a 117ª Sessão Administrativa do órgão, realizada na quinta-feira (12), ele recebeu homenagens de seus pares.

- Devido aos serviços de manutenção que estão sendo realizados no sistema BRT (terminais e estações), somente o Terminal Mangueirão funcionará nos domingos do mês de dezembro, nos dias 15, 22 e 29, como informou a prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

- O terminal funcionará com operação das linhas integradoras. Quanto aos ônibus troncais, os veículos irão trafegar juntamente com os ônibus convencionais pela pista lateral, fora da canaleta.

- A linha Páricas-Maracacuera fará a integração nesses dias.