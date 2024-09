R70: 'O governo não faz jus ao discurso de defesa das mulheres com alguém sendo acusado de assédio'

Tradição

O clima em Belém já é de Círio, com o movimento do comércio aumentando, especialmente o de comidas típicas.

Turistas

Hotéis, bares e restaurantes também se preparam para uma movimentação histórica impulsionada pelo efeito COP 30.

Lula, presidente da República (J. Bosco / O Liberal)

"O governo não vai fazer jus ao seu discurso de defesa das mulheres com alguém que esteja sendo acusado de assédio.”

Lula, presidente da República, sobre a exoneração de Silvio Almeida do cargo de ministro dos Direitos Humanos e Cidadania.

TURISMO

BELÉM

O próximo encontro do Grupo de Trabalho (GT) de Turismo do G20 em Belém, nos dias 19 a 21 deste mês, será o mais importante do ano do ponto de vista das políticas para o turismo por ser, na essência, um encontro entre autoridades mundiais do setor. O ministro brasileiro do Turismo, o paraense Celso Sabino, será o anfitrião de representantes dos 20 países-membros e ainda deverá reunir em Belém os ministros das pastas do Turismo de outros 60 países para conhecer de perto a cidade-sede da COP 30. O encontro também vai discutir, entre outras pautas, o financiamento internacional de projetos turísticos no Brasil e em especial na Amazônia.

SANÇÃO

Na data de abertura do evento, em 19 de setembro, apesar de o presidente Lula ter uma agenda inicialmente confirmada em Nova York, nos bastidores do Planalto há uma nova informação de que há grandes possibilidades de que ele mude a agenda para Belém, aproveitando a ocasião para sancionar a nova Lei Geral de Turismo, aprovada pelos deputados federais no último dia 28. Questionado sobre essa agenda, o ministro Celso Sabino disse ainda não ter a informação de que será confirmada, mas adiantou que se a sanção da nova lei pelo presidente Lula ocorrer justamente na cidade da COP 30, será a “coroação da união de esforços feitos em torno da aprovação do novo texto”.

MULHERES

BELÉM

O Instituto Banco Vermelho (IBV), que tem como missão lutar pelo feminicídio zero no Brasil, vai inaugurar o Banco Vermelho de Belém, símbolo da instituição, no próximo dia 13, na praça Dom Pedro II. A cada seis horas uma mulher é morta, simplesmente por ser mulher, no Brasil, o quinto país que mais mata mulheres no mundo.

ONU

Fundado em novembro de 2023, em Recife, o IBV está conectado em suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

INQUIETAÇÃO

O Instituto Banco Vermelho, entidade sem fins lucrativos, nasceu da inquietação de duas mulheres recifenses, Andrea Rodrigues e Paula Limongi, que enfrentaram o impacto devastador do feminicídio em suas vidas.

INCENTIVO

Elas se dedicam integralmente ao instituto, realizando ações, palestras, tecnologia, intervenções urbanas, projetos de lei e tudo que possa salvar a vida de mulheres, além de acolher famílias que também perderam suas entes para este crime brutal. Através desse ícone urbano e instagramável, o IBV incentiva as mulheres a romperem o ciclo de violência, chamando a atenção da sociedade para essa causa e fornecendo informações sobre prevenção e canais de ajuda para mulheres em situação de violência.

ESCOLAS

SUSTENTÁVEIS

Na próxima quarta-feira (11), a direção da Itaipu Binacional estará em Belém para apresentar o projeto Escolas Sustentáveis, que trata de educação ambiental para gestão de resíduos sólidos. O projeto será implantado, nesta primeira etapa, em 32 escolas da rede municipal de ensino, incluindo as unidades de Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro e a Fundação Escola Bosque. O encontro será realizado no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire, a partir de 10h30, com a presença do secretário municipal de Educação em exercício, Diogo Souza, do superintendente de Meio Ambiente da Itaipu, Wilson João, além de gestores escolares e lideranças comunitárias.

CAMPANHA

PROIBIÇÃO

Muita gente não sabe, mas basear a campanha eleitoral em bens públicos como postes e medidores de energia é uma infração que pode gerar multas de até R$ 8 mil. A multa está respaldada na Lei Federal nº 9.504/1997, e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral - TSE nº 23.732/2024, que dispõe sobre propaganda eleitoral. Ambas proíbem a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral em bens públicos e quem descumprir pode ser notificado para, no prazo de 48 horas, remover a propaganda e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

EM POUCAS LINHAS

► O advogado paraense Edmundo Oliveira foi convocado para integrar a Cúpula do Futuro, que será realizada nos dias 22 e 23 de setembro, para celebrar a abertura da Reforma da Organização das Nações Unidas. Oliveira participará das sessões sobre “O Futuro de Paz para o Mundo” e “O Futuro Sustentável para a Humanidade”.

► Divulgada na semana passada, a pesquisa realizada pelo DataSenado em parceria com o Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem sobre fake news revela que entre os usuários de redes sociais, 72% relataram ter acessado notícias que desconfiam ser falsas nos últimos seis meses. A conclusão é que, como 93% declararam ser usuários de alguma rede social, é possível dizer que a maioria, 67% dos brasileiros com 16 anos ou mais, já recebeu notícias falsas. Entre os motivos que levam as pessoas a compartilhar esse tipo de conteúdo, 31% acreditam que é para mudar a opinião dos outros; 30% por não saberem que a notícia é falsa e 15% por confiar em quem mandou a informação, seguidos por 13% que apontaram o fato de a pessoa se sentir representada pelo conteúdo da fake news.

► Os ministros paraenses Celso Sabino, do Turismo, e Jader Filho, das Cidades, aparecem, mais uma vez, na lista dos que mais conversam com os congressistas. Sabino subiu da quinta para a quarta posição, respondendo por 6% dos atendimentos. Jader Filho é o sexto, respondendo por 5% dos quase 5 mil atendimentos registrados entre março e julho deste ano. Esse é um indicador importante porque sinaliza a quantas andam as relações do Legislativo com o Executivo e a presença dos paraenses no ranking confirma a importância dos dois ministérios para as articulações entre Planalto e Congresso. A maioria (81%) dos congressistas atendidos é da Câmara dos Deputados. Os senadores demandaram 17% dos atendimentos.

► O criminalista Lucas Sá está indo a Brasília, neste final de semana, para resoluções importantes. O advogado está à frente do caso de Bruno Pereira e Dom Phillips, de repercussão internacional.