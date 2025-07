R70: 'O governo declara guerra ao Congresso Nacional', diz líder da oposição na Câmara dos Deputados

Mais Correios

Correios lançam plataforma de compras própria com mais de 500 mil itens. Marketplace entrou no ar nesta terça-feira (1).

Imunizante nacional

Anvisa libera testes em humanos da 1ª vacina brasileira contra gripe aviária, feita pelo Butantan.

IOF

DISPUTA

A tensão entre o Executivo e o Congresso em torno do decreto que alterou regras do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ganhou um novo capítulo e agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF). Após o Congresso derrubar o decreto do governo, a disputa foi judicializada e caiu sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, conhecido por decisões firmes e de grande impacto político.

IMPASSE

Nos bastidores, já circula o recado de que Moraes não tolerará “tumultos institucionais”, o que indica que a decisão do STF deve vir com força. No entanto, o Congresso também tem cartas na manga e pode reagir com uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), alterando a própria regra do jogo. A queda de braço, agora entre poderes, aumenta a insegurança jurídica e aprofunda o impasse político.

ATAQUES

OAB

A vice-presidente da OAB Pará, Brenda Araújo, foi alvo de um ataque difamatório durante as eleições à lista inicial para a vaga do Quinto Constitucional. Reportagem de um veículo nacional sugeriu que a advogada - com sua filha no colo - estaria ingerindo uma bebida alcoólica durante a votação e teria negado o “drink” à criança de 2 anos, quando na verdade a advogada garante que se tratava de um energético. O presidente da OAB-PA, Sávio Barreto, saiu em defesa da vice-presidente e reiterou em nota que os ataques estão sendo feitos por interesses políticos de forças contrariadas com a ausência de um candidato que não foi aprovado no Conselho.

INSATISFEITOS

Segundo Barreto, os insatisfeitos, conhecidos nos bastidores, tentam atacar “uma disputa legítima”, em que “sempre haverá vencedores e perdedores, dada a qualidade de todos os postulantes que se apresentaram à eleição”.

ELOGIOS

O advogado afirmou ainda que o atual processo de escolha do representante na vaga do Quinto Constitucional tem recebido elogios da classe advocatícia paraense, com a atenção por parte da atual gestão à paridade de gênero e cotas raciais, com número recorde de candidatos inscritos para disputar a vaga.

PESCADORES

DEFESO

Em conversa direta com o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), relator da Medida Provisória 1303/2025, o senador Beto Faro (PT-PA) negociou a retirada de um dos pontos mais controversos do texto, que pretendia transferir aos municípios a responsabilidade pela homologação do registro dos pescadores.

DISPOSITIVO

Faro pediu que o relator da MP suprima do seguro defeso um dispositivo burocrático que poderia excluir milhares de pescadores do benefício. O pedido do senador é para que a função seja mantida com os órgãos do governo federal. Entendendo que a preocupação é legítima, Zarattini assumiu o compromisso de retirar o dispositivo.

PLANO

CONSTRUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza até o dia 16 de setembro consulta pública para a construção do Plano Anual de Fiscalização Cidadão 2026, o PAF Cidadão, que apresenta as principais informações acerca das atividades de fiscalização para um ano de trabalho. O formulário eletrônico possui 51 opções de interesse que estão disponíveis aos cidadãos para ajudar na indicação de prioridades nas sete áreas temáticas – Saúde; Educação; Segurança Pública; Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade; Infraestrutura e Saneamento; e Gestão Pública e Transparência. Para participar, basta acessar e preencher o formulário eletrônico no portal e redes sociais do TCE-PA.

PARTIDO

ELEIÇÕES

Edinho Silva, candidato à presidência nacional do PT pela corrente “Construindo um Novo Brasil” (CNB), desembarca em Belém nesta quinta-feira (3) para um encontro com a militância e lideranças petistas, às 18h30, no Hotel Princesa Louçã. Com apoio do presidente Lula, da atual dirigente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro José Dirceu, Edinho tem percorrido o país defendendo um PT fortalecido e mobilizado para garantir a reeleição de Lula em 2026. Antes do evento, ele concederá entrevista coletiva à imprensa. No Pará, sua candidatura conta com o apoio do senador Beto Faro e da secretária Milene Lauande, que por aqui disputam o comando estadual da legenda.

Em Poucas Linhas

► O escritório de advocacia Silveira Athias foi, mais uma vez, reconhecido como líder na Região Norte no ranking General Business Law: North Brazil, do prestigiado guia internacional Chambers and Partners. A publicação também destacou individualmente alguns dos sócios do escritório, em especial nas áreas de Direito Empresarial e Direito Ambiental.

► Representantes de 13 associações quilombolas das regiões de Integração Tocantins e Marajó receberam, no início desta semana, notebooks para garantir a inclusão digital de suas organizações, que também estão recebendo apoio técnico e treinamento em gestão de projetos em Belém até o próximo dia 4. Avaliados em R$ 100 mil por organização, os equipamentos foram entregues no âmbito do Fundo da Amazônia Oriental (FAO), com doação da Fundação Gordon e Betty Moore.

► Pelo quinto ano consecutivo, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8)realizou cerimônia de hasteamento da bandeira do movimento LGBTQIAPN+ na sua sede, em Belém. A instituição foi a primeira de todo o Judiciário brasileiro a realizar essa ação no mês do orgulho. Aliás, o TRT8 deliberou pela criação de vagas de estágio para candidatos indígenas e transgêneros, no seu próximo processo seletivo, que deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem.

► O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) definiu que a sede do próximo Encontro Nacional da Memória do Poder Judiciário será Belém. A programação está sendo desenhada de forma conjunta pelos tribunais de Justiça, Eleitoral e do Trabalho, e ocorrerá em maio de 2026, nas novas instalações do auditório do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

► A estudante paraense Rebeca Marinho, de 17 anos, da 3ª série do ensino médio da rede pública de Belém, venceu a etapa estadual do concurso de redação do Programa Jovem Senador, promovido pelo Senado Federal. Ela representará o Pará durante a vivência legislativa proporcionada pelo programa, entre 18 e 22 de agosto, em Brasília (DF).