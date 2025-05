R70: "O atual ministro da Previdência tentou acusar-me falsamente de omissão".

CPI das Bets

Entre os famosos que ainda devem ser ouvidos no Senado estão Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Gkay e Jojo Todynho.

Eficiência energética

O Palácio da Alvorada vai instalar uma usina de energia solar na propriedade. O governo prevê economia de R$ 1 milhão por ano.

MOBILIZAÇÃO

AMAZÔNIA

A COP 30, que será realizada em Belém, em novembro deste ano, começa a ganhar corpo. Na semana passada, a presidência da Conferência anunciou que a COP 30 terá representações exclusivas para a Amazônia: uma para o setor privado e outra para a sociedade civil da região. A expectativa é que os mobilizadores tragam para o centro do debate internacional as vozes da floresta e de quem vive nela. Além de sediar o evento, Belém terá papel de destaque nos diálogos globais sobre clima, bioeconomia e direitos dos povos tradicionais da Amazônia.

REGIÕES

As representações amazônicas fazem parte das dez regiões globais, consideradas prioritárias para mobilização na rota da COP 30: Oriente Médio, Sul da Ásia, África, Oceania, América do Norte, Europa, América Latina, Leste Asiático, além do setor privado e da sociedade civil amazônica. Além das regiões geográficas, a COP 30 escolheu representantes para 20 setores estratégicos, entre eles: direitos humanos, bioeconomia, florestas, energia, povos indígenas, cultura, saúde, agricultura familiar, igualdade racial e oceanos. Um dos setores representados na COP 30 será o de igualdade racial e periferias. A iniciativa é inédita e aponta para uma conferência mais plural.

TURISMO

TAPAJÓS

O Ministério do Turismo, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), abriu seleção para a contratação de consultoria que irá revisar o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) da região do Baixo Tapajós, no Pará. A ação tem como foco os municípios de Santarém e Belterra, reconhecidos pelo potencial para o turismo de base comunitária e experiências amazônicas autênticas. A proposta inclui diagnóstico territorial, escuta das comunidades e estratégias alinhadas à sustentabilidade, geração de renda e valorização das culturas locais.

SELEÇÃO

A seleção está aberta a empresas de países membros do BID até 30 de maio, no portal do BID. O ministro do Turismo, Celso Sabino, garante que a iniciativa faz parte de uma política mais ampla de fortalecimento da Amazônia como destino turístico sustentável e inclusivo e, com o apoio técnico do BID, a atualização do plano do Baixo Tapajós busca estruturar o turismo como vetor de desenvolvimento regional. Paraense, o ministro tem raízes na região – o pai dele, Cypriano Sabino, nasceu em Prainha – e afirma que não é exagero dizer que a região ajuda o Pará a ser um dos maiores símbolos do turismo ecológico no Brasil.

ITÁLIA

RESTRIÇÃO

A nova lei aprovada pelo senado da Itália que restringe o número de gerações para o reconhecimento da cidadania italiana está dando o que falar no Brasil, onde a imigração italiana foi muito forte. No Pará, embora não tenha sido numerosa como em outras regiões do Brasil (como São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo), teve importância histórica e cultural significativa. Durante o ciclo da borracha (aproximadamente de 1879 a 1912), a região amazônica, especialmente o Pará, recebeu imigrantes de várias origens, incluindo italianos que chegaram do norte da Itália, especialmente das regiões do Vêneto, Lombardia e Piemonte.

BREGA

DISPUTA

Depois que a Comissão de Educação aprovou o projeto de autoria do senador Humberto Costa que reconhece Recife como Capital Nacional do Brega, o paraense Beto Faro (PT-PA) anunciou que vai entrar com recurso para levar o debate ao plenário. Faro defende que Belém do Pará, historicamente, é “a verdadeira capital do brega”. O senador promete bater de frente para garantir o reconhecimento da cultura paraense e vai aproveitar o prazo regimental para conversar com o senador Humberto Costa e tentar chegar a um consenso.

MICROCRÉDITO

MULHERES

Segundo dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, o Pará é o Estado com maior número de operações de microcrédito rural da região Norte, respondendo por 47% dos contratos firmados desde o lançamento do projeto-piloto do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado – Pronaf B, em dezembro de 2024. Desde o lançamento do programa na região Norte, já foram contratadas 4.075 operações, totalizando R$ 50 milhões em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). As mulheres representam 42% dos contratos.

EM POUCAS LINHAS

➔ O ministro dos Transportes, Renan Filho, reprogramou para julho do ano que vem o leilão para concessão da Ferrogrão, a ferrovia de 933 quilômetros que vai ligar Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, em Itaituba.

➔ A Câmara de Vereadores de Belém realiza amanhã, às 9h, a Sessão Especial em alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

➔ A proposição foi da vereadora Vivi Reis (PSOL) e a sessão terá apoio do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA).

➔ Entre os convidados estão representantes do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (CEEVSCA), do Ministério Público Estadual, do Fórum DCA, Funpapa, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos conselhos tutelares.

➔ A nova regulamentação sobre o trabalho aos domingos e feriados entrará em vigor em 1º de julho e ainda provoca discussões entre associações comerciais e o governo. A regra determina que a autorização para funcionamento nessas datas deve constar em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

➔ A portaria que trata do assunto foi publicada em novembro de 2023 e originalmente deveria vigorar desde o fim do ano passado. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) prorrogou o início para 1º de julho.

➔ O ministro das Cidades, Jader Filho, será homenageado com a Medalha do Mérito Industrial Simão Miguel Bitar, maior honraria da indústria paraense.

➔ A cerimônia ocorrerá em 23 de maio, às 19h, no salão de eventos da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), e também marcará o lançamento da segunda fase da ação multissetorial liderada pela indústria paraense para a COP 30, pela transição justa na Amazônia brasileira.