R70: 'Nós somos as vítimas do terrorismo, apesar da declaração do Brasil'

Comportamento financeiro

Apenas 39% dos pais brasileiros têm o hábito de dar mesada aos filhos, aponta pesquisa realizada pela Serasa.



Conflito no Oriente Médio

Os brasileiros que forem repatriados poderão trazer seus cães e gatos sem a apresentação do Certificado Veterinário Internacional (CVI).

Legenda (J.Bosco)

"Nós somos as vítimas do terrorismo, apesar da declaração do Brasil.”

Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil.

MINÉRIO

LEILÃO



O Serviço Geológico do Brasil (SGB), empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, confirmou para o próximo dia 18 leilão de cinco reservas minerais, duas delas no Pará. Também serão repassadas para a iniciativa privada reservas nos Estados do Tocantins, Pernambuco e na Bahia.



CALCÁRIO



No Pará, um dos projetos a ser leiloado fica no município de Aveiro, oeste do Estado, e reúne as jazidas de calcário Gipsita Rio Cupari e Calcário Aveiro. A área total é de 2.887 hectares, situados às margens do rio Cupari, afluente do rio Tapajós. Segundo o governo federal, as reservas são de 350 milhões de toneladas e com alto grau de pureza.



CAULIM



Também será leiloada reserva de minério caulim, no município de Ipixuna do Pará, numa área correspondente a 10 mil hectares que somam mais de 800 milhões de toneladas de caulim.

UFPA

DESTAQUE



A Universidade Federal do Pará, a maior do Norte em número de alunos, é a 28ª melhor instituição do mundo no ranking Times Higher Education World University Rankings (THE WUR), divulgado na semana passada. A UFPA é destaque na lista que reúne 1,9 mil instituições de excelência, 56 delas brasileiras.



NOTAS



Esta é a sexta vez que a universidade paraense pontua no ranking. As maiores notas da UFPA foram nos itens de ensino e inserção internacional, mantendo bons índices ainda nas áreas de transferência de conhecimento para a indústria (incluindo patentes) e qualidade da pesquisa, que considera o potencial, a excelência e a influência da produção científica da instituição, além do impacto das citações internacionais.

COP

HOSPEDAGEM



Entre as ideias para novas vagas de hospedagem na capital paraense para a Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em Belém, em 2025, está a ocupação de prédios do governo federal. Um deles é a antiga sede do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que fica na avenida Nazaré. Na semana passada o governo do Pará firmou protocolo de intenção com o Ministério da Previdência Social para viabilizar a cessão do prédio. Também poderá ser usado o edifício que foi sede da Receita Federal, no início da avenida Presidente Vargas.



HOTÉIS



Além de Belém, o município de Salinópolis está sendo visto como opção para receber os visitantes que vierem para a COP 30. Para isso, técnicos da Secretaria de Turismo realizam, até o próximo dia 13, visitas técnicas aos empreendimentos turísticos do município. A ideia é fazer o levantamento dos meios de hospedagem para a renovação e o cadastro inicial, além de alteração dos dados cadastrais para quantificar os leitos que o município possui. Até o momento já foram visitados 25 empreendimentos. Os meios de hospedagens deverão se adequar até 3 de dezembro de 2024 para garantir o percentual mínimo de 10% de dormitórios preparados para receber pessoas com deficiência.

CLIMA

FÓRUM



Belém ganha, no próximo dia 18, o Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas (FMMCB). O órgão terá a missão de impulsionar políticas destinadas ao desenvolvimento sustentável na capital paraense. A cerimônia de instalação ocorrerá às 17h, no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. De 11 a 18 de setembro de 2023 foram realizadas reuniões setoriais que elegeram 68 representantes dos segmentos empresarial, de trabalhadores e de movimentos sociais para integrar o Fórum, que vai receber também contribuições de autoridades federais, estaduais e municipais, além de instituições de ensino e pesquisa.

SAÚDE

PESQUISA



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começou a coleta de dados para a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. A meta é fazer um raio-x sobre demografia e saúde física, mental e reprodutiva de mulheres e homens, além da saúde e nutrição de crianças. Pela primeira vez serão levantados dados sobre identidade de gênero e orientação sexual.

EM POUCAS LINHAS

► Uma das empresas sediadas no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá foi incluída pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios na lista das “100 Startups to Watch 2023”. Na tradução, “empresas para se observar”. A lista destaca as empresas de tecnologia com maior potencial de impacto no mercado brasileiro nos próximos anos e a startup Inteceleri foi considerada uma das mais promissoras, no que se refere à inovação do País. Mais de 2 mil empresas se inscreveram para a seleção e, a partir de uma análise inicial, foram escolhidas 200 startups.



► Com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida caindo numa quinta-feira (12), o Governo do Pará anunciou que o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta será facultativo na sexta-feira (13). Para compensar, o expediente dos seis dias úteis subsequentes terá o acréscimo de uma hora à jornada normal de trabalho.

► A Agência Nacional de Mineração (ANM) distribuiu, para Estados e municípios, R$ 887,7 milhões referentes à cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) arrecadada nos meses de julho e agosto de 2023. Com R$ 67 milhões, o Pará foi o segundo Estado que mais recebeu recursos, ficando atrás apenas de Minas Gerais, que recebeu R$ 83 milhões. Entre os municípios produtores que mais receberam royalties da mineração estão Canaã dos Carajás (PA), com R$ 120 milhões, Parauapebas, com aproximadamente R$ 102 milhões, e Conceição do Mato Dentro (MG), com pouco mais de R$ 41 milhões recebidos.



► A quantidade de vetos para análise na pauta de votações da Assembleia Legislativa do Pará tem chamado a atenção nas últimas sessões. O presidente da Casa, deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB), esclarece que o volume é resultado de um levantamento do passivo de processos em andamento para “limpar a pauta”.