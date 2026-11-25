Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Ninguém vai morrer se fechar um dia'

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, comentou ontem, sobre a possibilidade do comércio fechar aos domingos em razão da nova escala de trabalho 5x2, que entrará em vigor em 16 de dezembro

Rio de Janeiro

Condenado pela morte de Marielle, major Ronald é demitido da PM pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto.



Futebol

Ministério Público de SP pede intervenção judicial no Corinthians por dívida e o afastamento do presidente e do vice.



SECRETARIADO

PROCURADOR

O procurador de carreira João de Paiva Gouveia Neto é o nome escolhido pelo governador eleito Daniel Santos (Podemos) para assumir a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) a partir de janeiro de 2027. Integrante da equipe de transição na área jurídica, Gouveia ingressou na carreira em 2016 e acumula passagens pelo Tribunal de Justiça do Pará, onde atuou como assessor jurídico e coordenador de gabinete de desembargador.

ITERPA

Também foi procurador-chefe da assessoria jurídica do Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e gerente jurídico da Companhia Docas do Pará. Graduado em Direito pela Faculdade Ideal, é especialista em Direito Tributário pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi ainda vice-presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Pará (Apepa).

ASSEMBLEIA

APOIO POLÍTICO

A formação da base de Daniel Santos na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) movimenta os bastidores da transição e terá impacto direto sobre o anúncio do secretariado. Os partidos que apoiaram a eleição vitoriosa no primeiro turno conquistaram apenas dez das 41 cadeiras e o governador tem buscando ampliar a rede de apoio.

RAPOSAS

O problema é que, chamados ao diálogo, algumas raposas políticas condicionam a aprovação de projetos de interesse do futuro governo a cargos na gestão. Também passa pela negociação o comando da Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), cuja eleição à presidência será em 1º fevereiro.

CRITÉRIO TÉCNICO

Apesar das pressões políticas por cargos no futuro governo, Daniel Santos tem reafirmado a interlocutores que a escolha de quadros técnicos será um dos critérios para a composição do secretariado. O governador eleito considera necessário reunir profissionais com experiência em gestão pública para enfrentar os desafios administrativos e financeiros que encontrará a partir de janeiro de 2027. A posição vem sendo manifestada em meio às negociações com partidos e deputados estaduais para a formação de sua base de apoio na Alepa. Daniel tem reafirmado que busca conciliar os acordos políticos com a seleção de profissionais para áreas estratégicas da administração.

ESCALA 5X2

As regulamentações do governo federal para a implementação da escala 5x2 foram alvo de críticas durante a reunião de diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), ontem (24), em Brasília. Com base em análise jurídica da CNI, a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) avalia que os atos regulamentares apresentam problemas de constitucionalidade ao disciplinar matérias reservadas ao Congresso Nacional, além de contrariarem pontos da decisão liminar do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

INSEGURANÇA

Entre os principais questionamentos da Fiepa estão o que foi considerado como ausência de clareza sobre a distribuição da jornada de 42 horas em cinco dias, sem incidência de horas extras, e as restrições à negociação coletiva para flexibilizar o segundo descanso semanal. As regulamentações também não oferecem, segundo a Fiepa, soluções adequadas para pequenas empresas e indústrias de operação contínua.

HIDROVIAS

PROJETO

A Câmara dos Deputados vai analisar projeto aprovado pelo Senado que prevê medidas para melhorar a navegação e a conservação dos rios da Amazônia. O texto cria o Plano Rios Livres da Amazônia, com ações de dragagem, sinalização das hidrovias e monitoramento da qualidade da água. Também prevê a atuação de comitês de bacias hidrográficas. A proposta, de autoria do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), ainda precisa ser aprovada pela Câmara para seguir à sanção presidencial.

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