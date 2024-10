R70: 'Não vamos cair na armadilha das deepfakes', afirma presidente do STF

Casórios

O setor de casamentos deve movimentar R$ 31,7 bilhões no próximo ano, segundo um levantamento da plataforma Casar.

Saúde

Novos estudos apontam que a poluição do ar está relacionada a doenças neurológicas como Parkinson e acidente vascular cerebral (AVC).

"Não vamos cair na armadilha das deepfakes.”

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu em sessão da Corte a educação midiática como “ferramenta fundamental para construirmos um ambiente digital seguro, ético e democrático”.

SECA

ABSTENÇÃO

Estimativas do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) apontam que 116 locais de votação foram afetados pela seca no Pará, sendo 66 na região do Baixo-Amazonas, oeste do Estado, e outros 50 no arquipélago do Marajó. Pelo menos 40 mil ribeirinhos poderão ter dificuldades para chegar às seções eleitorais neste domingo, o que pode alimentar a abstenção na votação. O Estado tem 6.226.373 eleitores aptos a votar, o que faz do Pará o nono maior colégio eleitoral do Brasil. Como na maioria dos Estados, o eleitorado feminino já é maioria, respondendo por 50,4% do total. A média de abstenção no Estado, nas eleições gerais de 2022, ficou em torno de 21%.

SANTINHOS

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) acolheu duas ações de tutela inibitória, apresentadas pela promotora eleitoral da 100ª Zona Eleitoral, Mayanna Silva de Souza Queiroz, que impedem partidos e coligações de realizarem qualquer tipo de propaganda eleitoral irregular no dia das eleições. A decisão quer evitar o despejo indiscriminado de santinhos, prática conhecida como “voo da madrugada”, em Bom Jesus do Tocantins e Marabá. Embora específica para os dois municípios, vale lembrar que a prática de boca de urna é proibida em todo o País e que eleitores tendem a rejeitar candidatos que emporcalham as cidades no dia das eleições.

CRÉDITO

FNO

Em contraste com a busca incessante de produtores rurais por crédito, a queda nos contratos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) acende o sinal de alerta em alguns setores do governo federal. Pelos dados obtidos pela coluna, em 2023 o volume de contratos firmados alcançou R$ 5,015 bilhões. Em 2024 o montante caiu drasticamente para R$ 2,441 bilhões. Vários fatores podem estar por trás dessa redução.

FATORES

Em primeiro lugar, as mudanças nas políticas de financiamento e novos critérios de concessão parecem ter afetado a elegibilidade dos produtores. Além disso, o aumento das taxas de juros do FNO, influenciado pela alta da Selic, atualmente em torno de 11,75%, tem levado muitos a adiar ou desistir de contratar crédito.

CRITÉRIOS

Exigências de critérios relacionados à sustentabilidade e ao desenvolvimento regional também podem ter alterado o foco das instituições financeiras, que agora priorizam projetos alinhados a essas diretrizes.

DIÁLOGO

Diante desse cenário é fundamental que produtores e instituições financeiras dialoguem, ajustando as estratégias para evitar que o crédito se torne uma barreira, e sim uma ferramenta para o desenvolvimento de grandes e pequenos produtores.

CARTA

PROPOSTAS

Antes da realização do primeiro turno das eleições, a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro (Apan) lançou carta-aberta às candidaturas, ressaltando a urgência de políticas afirmativas municipais para fortalecer a presença e permanência de profissionais negros no audiovisual. De acordo com a entidade, essas iniciativas no âmbito dos municípios têm sido essenciais para abrir portas e consolidar carreiras no cinema para a população negra. Entre as propostas do documento estão o fortalecimento de iniciativas que ampliem a participação negra na dinâmica econômica do setor, ações voltadas para a preservação e difusão da memória e acervo audiovisual negro e a implantação de salas públicas de cinema. Disponível no site da Apan, o conteúdo da carta defende a criação de mecanismos de fomento para empresas vocacionadas para reparação histórica antirracista, assegurando que o mercado seja mais inclusivo e diverso.

CUSTAS

GOLPE

A Justiça do Trabalho divulgou comunicado informando que não cobra custas processuais de trabalhadores, valores para liberar valores devidos em ações trabalhistas. A medida foi tomada depois que foi identificado um novo golpe na praça. Criminosos enviam mensagens por e-mail, WhatsApp ou redes sociais, solicitando que as vítimas realizem pagamentos para agilizar a liberação de valores em processos. No comunicado, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, informou que “em casos de processos judiciais, os valores são liberados diretamente, sem a necessidade de qualquer pagamento prévio ou adicional”.

Em Poucas Linhas

- O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PA) abriu mais de 12 mil vagas para cursos gratuitos no Estado do Pará. As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades, incluindo Belém, Barcarena, Castanhal, Altamira, Paragominas, Bragança, Marabá, Santarém, Juruti, Ourilândia do Norte e Parauapebas.

- Os cursos abrangem as modalidades presencial e on-line, com formações em áreas como logística, gestão, almoxarife, eletricista industrial, mecânico de automóveis, mecânico de refrigeração, instalador hidráulico e costureiro, entre outras.

- Essas áreas foram definidas a partir da demanda por qualificação profissional no Estado.

- As inscrições podem ser realizadas diretamente no site oficial do órgão.

- A exposição BioExpo Varanda da Amazônia deve reunir representantes do setor empresarial local e nacional, além de produtores agrícolas e artesãos no II Fórum Varanda da Amazônia, em Belém. Parte integrante da programação da Varanda de Nazaré, que tem à frente a cantora Fafá de Belém, esta segunda edição do Fórum reúne 40 especialistas, ativistas e líderes comunitários de todo o Brasil para debater o desenvolvimento sustentável da região amazônica. O encontro tem a parceria do Sebrae e será realizado nos dias 8 e 9 deste mês, no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas.

- Os eventos climáticos extremos que atingem o Brasil, especialmente a Amazônia, têm gerado preocupação ao senador Beto Faro (PT-PA), líder da bancada do PT no Senado.

- Faro sugeriu ao líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA), e ao deputado João Daniel (PT-SE), que coordena o Núcleo Agrário do PT na Câmara, uma reunião já nos próximos dias para discutir o estoque de alimentos no Brasil. Para Faro, “é melhor prevenir do que remediar”. Ele ressalta que o País precisa estar preparado para garantir a segurança alimentar dos 215,3 milhões de brasileiros.