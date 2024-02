R70: 'Não terminaremos a guerra antes de completarmos a eliminação do Hamas', diz Netanyahu

Trilhões de insetos

Megaenxame de cigarras deve emergir pela 1ª vez em 200 anos nos EUA na primavera do hemisfério norte, que ocorre no fim de abril.

Autenticadora de fatos

Cresce no Brasil procura por atas notariais, que provam ataques virtuais. Documento pode ser obtido em cartório ou pelo e-Notariado.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel (J. Bosco)



“Não terminaremos a guerra antes de completarmos a eliminação do Hamas.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ao negar cessar-fogo em pronunciamento transmitido em rede de televisão neste domingo.

FESTA

TORCIDAS

Em um Mangueirão lotado para o primeiro jogo do ano do clássico Remo e Paysandu, as torcidas do Pará, mais uma vez, fizeram uma festa digna de manter as suas posições entre as maiores do Brasil. O colorido da festa dos dois times viralizou nas redes sociais com os grandes mosaicos levados para as arquibancadas. Entre as diversas projeções que chamaram a atenção, apareciam as imagens que simulavam recortes de jornais com manchetes exaltando os times, algumas misturadas a símbolos do Pará, como a Basílica de Nazaré e o Mercado Ver-O-Peso, além das eternas provocações entre os eternos rivais. Para conseguir o feito, as torcidas do Remo e do Paysandu fizeram doações via pix e se uniram em busca de engajamento nas redes sociais, até que conseguiram alcançar os valores estipulados para produzir os mosaicos com referências aos seus clubes.

PESQUISA

RESULTADOS

Uma pesquisa conjunta entre diversas instituições está desenvolvendo técnicas inovadoras para acelerar o crescimento de plântulas de árvores de crescimento lento na Amazônia. O estudo, assinado por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), da Universidade Federal de Viçosa (UFV), da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), com apoio da concessionária Norte Energia, já tem resultados promissores, demonstrando que conseguirá reduzir o tempo de florescimento da espécie golosa, por exemplo, em cerca de 20 anos.

ESPÉCIES

Além dela, estão sendo estudadas outras espécies peculiares da floresta amazônica, como o camu-camu, o cajá ou taperebá, o jatobá, a muracatiara, o ipê, a orelha de macaco, o mogno, o cupuaçu, o jenipapo, o amarelão, a ucuuba, a seringueira e a andiroba.

EQUILÍBRIO

Essas árvores são essenciais ao equilíbrio do ecossistema amazônico, e de importância econômica, mas são desafiadoras para o reflorestamento por causa do crescimento lento e a carência de informações referentes à biologia das espécies. A conclusão do projeto está estimada para outubro deste ano.

TRÂNSITO

ÓRGÃO

Um novo prédio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município de Parauapebas, na região sudeste do Pará, será inaugurado hoje pelo governo do Estado. Mas a grande novidade mesmo na revitalização do órgão é a instalação de um parque gráfico que passa a atender o setor de emissão de documentos.

CNH

Na prática, as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), que antes eram emitidas na gráfica de Marabá, passarão a ser impressas na própria Ciretran de Parauapebas, proporcionando uma entrega muito mais rápida aos usuários, na que é considerada uma das maiores Ciretrans do Pará, com atendimento, em média, de 250 usuários por dia nos setores de veículo e habilitação. É que além do próprio município, os serviços também atendem a população de Eldorado dos Carajás, Curionópolis e Canaã dos Carajás.

ABORTO

OPINIÃO

A taxa de pessoas que dizem ser contrárias à liberação do aborto no Brasil bateu recorde numérico em janeiro. Atualmente, são 61% da população, percentual que oscilou 2 pontos para cima desde maio de 2022, e 3 pontos também acima desde o início da série histórica, em janeiro de 2021. Os dados são da pesquisa PoderData, realizada de 27 a 29 de janeiro último. Os eleitores que afirmam ser favoráveis à liberação do procedimento somam 24%. Os percentuais se seguem inalterados há dois anos, mantendo a queda que tiveram desde janeiro de 2021, na 1ª vez que a pergunta foi feita aos entrevistados, em que 31% apoiavam a permissão do aborto no País.

TRAMITAÇÃO

Apesar do constante resultado de pesquisas de opinião indicando que a maioria dos brasileiros é contrária à liberação da prática, há uma ação em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir a descriminalização do aborto. O texto foi pautado pela ministra aposentada Rosa Weber, então relatora do caso, em setembro de 2023. Antes de deixar a Suprema Corte, ela votou a favor da descriminalização. Desde então a votação continua pausada, sendo que a legislação brasileira já permite a prática do aborto em três casos: gravidez decorrente de estupro, risco à vida da mulher e anencefalia do feto.

Em Poucas Linhas

► O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e o senador Beto Faro (PT-PA) encerraram a semana passada com um encontro no gabinete do ministro, no Palácio do Planalto. O tema do encontro foi o planejamento da bancada do partido para o início do ano legislativo no Congresso Nacional, que começa hoje, e a preparação de Belém para a COP 30. A abertura do Congresso Nacional para o segundo ano da 57ª legislatura será em sessão marcada para às 15h.

► Um grave acidente na manhã de ontem, na rodovia BR-316, causou a morte do administrador Fhillipe Lima Novaes. O acidente ocorreu próximo à entrada do município de São Domingos do Capim.Fhillipe também era gerente de uma concessionária de automóveis em Belém e esposo da secretária de urbanismo de Ananindeua, Adriana Cardoso Novaes, com quem deixa três filhos. O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, e a primeira-dama, deputada Alessandra Haber, divulgaram nota de condolências. O velório de Fhillipe Novaes começou à noite, na capela do Recanto da Saudade, em Belém, de onde sairá o sepultamento às 14h de hoje para o cemitério no bairro Águas Lindas, em Ananindeua.

► Desta segunda, 5, até quinta-feira, 8, a Equatorial Pará vai realizar ações de manutenção preventiva, com desligamentos programados, em trechos de alguns municípios da Região Metropolitana, como Belém, Santa Bárbara e Benevides. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar e, principalmente, para não mexer na rede por conta própria.

► O sucesso da exposição do grupo “Bora Garimpar Belém”, que reúne brechós de vários locais da cidade e levou mais de 30 expositores ontem para a praça do Horto Municipal de Belém, foi tanto que uma nova ação já ficou acertada para o mês de março. O encontro, organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), é uma forma de incentivar a economia circular, um modelo de produção e consumo que tem como objetivo reduzir o desperdício e a extração de recursos naturais, com a reutilização e remanufatura de produtos.