R70: "Não tem mais Marta na Seleção a partir de 2025”

Efeito colateral

Estudo publicado na revista Neurology Clinical Practice alerta que o uso de remédios para refluxo pode causar enxaqueca.

Falta de recursos

Pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro indica que 23 das 27 unidades da federação deverão fechar o ano no vermelho.

(J.Bosco)

"Não tem mais Marta na Seleção a partir de 2025.”

Marta, a maior jogadora de futebol de todos os tempos, anunciou aos 38 anos que sua possível participação nos Jogos Olímpicos de Paris será a última com a amarelinha.

RESTRIÇÕES

AMBIENTE

Graças às restrições ambientais impostas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), o Pará corre o risco de não ter, ainda este ano, obras de infraestrutura básica como a implantação da Ferrogrão, entre Sinop (MT) e Itaituba; a Ferrovia Paraense, entre Santana do Araguaia e o porto de Vila do Conde, em Barcarena; o derrocamento do Pedral do Lourenço, em Itupiranga, viabilizando a hidrovia do Tocantins, entre Marabá e Tucuruí. Além disso, parece cada dia mais difícil a concessão, pelo Ministério do Meio Ambiente, da licença para a Petrobras perfurar poços na chamada Margem Equatorial, na costa atlântica do Pará e do Amapá.

PROJETO NACIONAL

Com isso, não é de se admirar que o Estado figure entre os que têm maior índice de insegurança alimentar, segundo dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Relegar o Pará à pobreza extrema se tornou, tudo indica, projeto nacional.

DOMÉSTICAS

PRECARIZAÇÃO

Estudo recém-divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) apontou que aproximadamente 205 mil trabalhadores no Pará estão na condição de trabalhadores domésticos, cerca de 90% deste total sem carteira de trabalho assinada, e por extensão com relação precarizada, sem 13º salário, férias, FGTS, seguro desemprego e previdência.

“AJUDA”

O Dieese não conseguiu fazer o recorte sobre o trabalho infantil, mas, infelizmente, e até por uma questão “cultural” no Pará, muitas vezes a famosa “ajuda” para uma criança estudar longe dos pais se materializa na futura doméstica daquele lar, cuidando de várias gerações da mesma família.

BRT

INTERNACIONAL

Representantes da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) estiveram em Belém na semana passada para visitar as obras de reestruturação da rodovia BR-316 e o prédio do Centro de Controle Operacional (CCO) do BRT Metropolitano. O projeto na rodovia BR-316 é executado pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e recebe 78% de financiamento do governo japonês e 22% do tesouro estadual. Participaram da visita Aoki Issei, representante sênior da Jica, e Miyazaki Akihiro, representante-chefe da agência no Brasil.

ACOMPANHAMENTO

A visita da Jica faz parte do cronograma de trabalho de acompanhamento do processo de execução do projeto BRT Metropolitano, que deve melhorar as condições de mobilidade urbana e beneficiar cerca de 2,5 milhões de pessoas da RMB.

FLORESTA

PAGAMENTO

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) começou, na semana passada, a inscrição de produtores rurais de Novo Repartimento no projeto piloto de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), o “Valoriza Territórios Sustentáveis”. A iniciativa incentiva, com o pagamento de até R$ 1,4 mil por hectare a produtores rurais, ações de regeneração, recuperação, manutenção e conservação ambiental. A estratégia faz parte do Programa de Atuação Integrada para Territórios Sustentáveis (PTS) e antecipa o Programa Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais do Pará (PSA).

OPERAÇÃO

ANULADAS

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, anulou as operações “Carta de Foral” e “Vissaium”, realizadas pela Polícia Federal no Pará nos anos de 2018 e 2019, quando houve o cumprimento de prisões provisórias e mandados de busca e apreensão. Os alvos foram cerca de dez prefeituras da região nordeste do Estado, além de empresários e servidores públicos, todos acusados de fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao julgar o habeas corpus impetrado pelo criminalista Clodomir Araujo Junior, a corte federal entendeu que as operações não poderiam ter sido autorizadas pelo juiz federal de Castanhal, já que caberia à 4ª Vara Federal de Belém a análise do caso. Com a decisão, o processo criminal que tramita na Justiça Federal em Belém com mais de 20 acusados, deve ser encerrado em breve.



EM POUCAS LINHAS

► Passageira de carro de aplicativo foi ofendida pelo motorista e obrigada a descer no meio da viagem. Leitora da coluna, ela contou que pediu a versão mais cara do serviço por ter sofrido um acidente e estar impossibilitada de caminhar grandes distâncias. Ao ser informado da situação, o motorista debochou e disse que, nesse caso, ela deveria ir ao hospital.

► O Programa Saúde na Escola (PSE), do governo do Pará, vai realizar, de 2 de maio a 2 de junho, a Campanha de Vacinação nas Escolas. O lançamento da campanha ocorrerá no dia 3 de maio, no auditório do Colégio Estadual Visconde de Souza Franco. Os objetivos são transformar estudantes em porta-vozes da importância das vacinas para suas famílias e resgatar a cobertura vacinal, principalmente das vacinas contra poliomielite, papilomavírus humano (HPV), sarampo e meningites causadas pelos meningococos dos tipos ACWY.

► Informações do Núcleo de Atendimento ao Migrante e Refugiado da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) apontam que é esperado aumento no fluxo migratório de populações de outros estados para Belém, nos próximos meses, por causa da realização da COP 30. Esse cenário deve impactar os serviços sociais e de saúde do município, que já está se preparando para atender esses migrantes.

► A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) realiza nesta segunda (29) homenagem especial para a Associação Comercial do Pará (ACP), pelos seus 205 anos. A sessão foi proposta pelo deputado Fábio Freitas (Republicanos), ocorrerá no auditório João Batista, às 9h, e será transmitida em toda a Região Metropolitana de Belém por meio dos canais oficiais da Alepa. Na mesma sessão será homenageado o Grupo Liberal.

► Usuários de internet em Belém reclamam da qualidade do serviço prestado por todas as operadoras. E a avaliação geral é que a tecnologia 5G não passa de mais uma lenda urbana na capital. Enquanto isso, vamos vivendo a lentidão de uma vida on-line na esperança de conseguir ao menos uma conexão decente com o antigo 3G.