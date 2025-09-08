R70: 'Não há ‘ditadura da toga’, tampouco ministros agindo como tiranos', diz Gilmar Mendes

Sucesso

“Pssica”, minissérie da Netflix adaptada do livro do paraense Edyr Augusto, já é considerada uma das melhores do ano.

Recorde

O Brasil deve gastar R$ 1,7 trilhão com servidores públicos neste ano, somando as despesas da União, Estados e municípios.

COMBU

PLANO

Após mais de 25 anos de expectativa das comunidades, associações e movimentos populares da ilha do Combu, deve ser publicada nesta segunda-feira, no Diário Oficial do Estado, a portaria do Executivo que institui oficialmente o Plano de Gestão da Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu. O documento, aguardado há décadas, representa um marco para o manejo sustentável da ilha e organiza o uso do território, definindo zonas de preservação, áreas de uso comunitário e tipos de empreendimentos com lógica sustentável permitidos.

COMITÊ

A mobilização para a efetivação do plano contou ainda com o apoio do Comitê de Turismo Sustentável da Ilha, que articulou parcerias institucionais, inclusive com o Poder Judiciário. Uma das etapas decisivas, realizada no Espaço Aruna, foi a oficina promovida pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que aproximou os governantes da pauta e contribuiu para a assinatura do documento. O Plano de Gestão da APA Ilha do Combu é considerado uma vitória coletiva da comunidade, pois consolida a ilha como um território de preservação ambiental.

DOCUMENTO

Além da portaria, um documento técnico detalhado - que reúne os estudos, zoneamentos e diretrizes para o manejo sustentável da APA - foi finalizado e será impresso em versão gráfica, com lançamento público oficial em alguns dias. Entre os avanços, o Plano de Gestão assegura a valorização do extrativismo tradicional (açaí, cacau, andiroba, fibras vegetais), o fortalecimento de iniciativas de turismo sustentável de base comunitária, a preservação do ecossistema de várzea e a promoção de ações de educação ambiental. Também reconhece a importância cultural da comunidade ribeirinha, da produção artesanal de chocolate e do uso de produtos florestais não madeireiros.

CURUPIRA

DESFILE

O Curupira, figura mítica da Amazônia e mascote da COP 30, ganhou destaque no desfile cívico-militar de 7 de setembro, na capital federal, Brasília. Foi a primeira aparição pública do mascote exibido para autoridades dos Três Poderes e da população, incluindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O personagem é considerado o “guardião das florestas e dos animais” e faz parte da identidade visual da Conferência no Brasil.

CUIDADO

A COP 30 esteve presente também no pronunciamento oficial do presidente sobre o Dia da Independência, divulgado no sábado. “Cuidamos como ninguém do nosso meio ambiente. Reduzimos pela metade o desmatamento na Amazônia, que, em novembro, vai sediar a COP 30, maior conferência mundial sobre o clima”, afirmou Lula.

ARBORIZAÇÃO

PLANO

O Governo federal criou um grupo de trabalho para tratar sobre regulamentação da lei do financiamento para a arborização e a recuperação de áreas degradadas nas cidades brasileiras. Essa é a segunda tentativa de formalizar o GT. A primeira foi em junho de 2024, mas o governo não chegou a designar os membros e com isso o trabalho não avançou. A reativação do grupo agora pode estar diretamente ligada à pretensão do governo de lançar o Plano Nacional de Arborização Urbana (Planau) até a COP 30, a ser realizada em novembro, em Belém. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima sinalizou que o Plano será colocado em consulta pública ainda neste mês de setembro.

CÍRIO

ORNAMENTAÇÃO

Cinco profissionais vão cuidar da ornamentação da berlinda, altares e espaços que serão usados nas solenidades do Círio de Nazaré. Ao todo, serão usadas 35 mil flores incluindo rosas, orquídeas e lírios vindos do Ceará e de Holambra, em São Paulo. Vando Nascimento será responsável pela decoração do altar da praça Santuário, da berlinda utilizada na Trasladação e no Círio e da berlinda da Romaria das Crianças e da Casa de Plácido para a cerimônia de abertura do Círio. Paulo fará a ornamentação do altar da Basílica para a abertura oficial e para a missa de apresentação do manto, além da berlinda utilizada no Traslado para Ananindeua e Marituba, na Romaria da Acessibilidade, na Procissão da Festa. A equipe inclui ainda Simone Cosme, Djan Slaviero e Marilza Ramos.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) realiza hoje Sessão de Julgamento da 2ª Turma de Direito Público no Auditório do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa). A iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade acadêmica do funcionamento do Poder Judiciário, promovendo um intercâmbio jurídico entre estudantes de Direito e magistrados.

► A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) liberou R$ 480 mil para produtores rurais da agricultura familiar, no município de Floresta do Araguaia, sudeste estadual. O escritório local da Emater do município aprovou três projetos de investimentos pecuários para aquisição de matrizes e dois projetos de custeio agrícola para plantio de abacaxi, para melhorar a produtividade e gerar renda para a agricultura familiar.

► O Governo do Pará fará hoje a entrega de óculos de grau a moradores do bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A entrega vai beneficiar pessoas atendidas em consultas e exames oftalmológicos realizados na ação do projeto “Por Todas Elas”, ocorrida no último dia 12 de junho, na Usina da Paz do bairro.

► A partir desta terça-feira, 9 de setembro, começa o período de inscrições para as crianças nos Carros dos Anjos. Os interessados podem procurar o corredor lateral da Basílica Santuário de Nazaré, próximo à Sacristia. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 ou enquanto houver vagas.

► O Hospital de Clínicas Gaspar Vianna conquistou o 2º lugar na categoria Estágio Inovador – Grande Empresa, no Prêmio IEL de Talentos 2025, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa). Foi o único órgão público do Estado a concorrer nesta edição, que envolve todos os setores produtivos de alcance do Sistema Fiepa.