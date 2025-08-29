R70: “Não basta uma operação. É preciso atividade integrada de todos os órgãos", diz Lewandowski

Enterrada nos anos 1990

Cápsula do tempo da princesa Diana é aberta. Dentro havia um CD de Kylie Minogue, uma calculadora de energia solar e um passaporte.

Ministro relator

Gilmar Mendes excluiu, ontem, o trabalho por aplicativo de julgamento sobre pejotização no STF.

“Não basta uma operação. É preciso atividade integrada de todos os órgãos.”

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, comentando a ação contra o PCC, nesta quinta-feira (28). Logo depois, a PF disse que apura vazamento: dos 14 alvos, seis foram presos. Oito fugiram.

MINERAÇÃO

PRESENÇA

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que garante a presença de um diretor do Pará e outro de Minas Gerais na composição da Agência Nacional de Mineração (ANM). A proposta foi apresentada pelos deputados Keniston Braga e José Priante, ambos do MDB do Pará. “Não é justo que os Estados que mais contribuem para a produção mineral brasileira fiquem de fora da gestão da agência”, defendeu Priante. Na justificativa do projeto, os deputados defendem que é necessário à gestão da Agência contar com pessoas que tenham “experiência real no setor, que conheçam de perto os desafios e saibam como orientar, fiscalizar e promover ações que impulsionem o desenvolvimento da mineração em todo o País”.

TARTARUGAS

PRESERVAÇÃO

A praia da Princesa, um dos cartões-postais da Área de Proteção Ambiental (APA) Algodoal-Maiandeua, em Maracanã, recebeu ontem mais uma leva de filhotes de tartarugas marinhas da espécie oliva. A ação foi conduzida pelo Instituto Bicho D’água e pela Arvut Meio Ambiente, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio). Os animais foram monitorados por cerca de 60 dias, desde o momento da desova até estarem prontos para enfrentar o desafio de chegar ao mar. Esse processo é essencial para aumentar as chances de sobrevivência da espécie, considerada vulnerável à extinção, diante de ameaças como a poluição, a caça de ovos e a ocupação irregular das áreas de desova.

TURISMO

EXPOSIÇÃO

Estão abertas as inscrições para coexpositores na Abav Expo 2025, que ocorrerá no Rio de Janeiro de 8 a 10 de outubro.

VAGAS

Serão disponibilizadas 14 vagas, sendo dez para empresas e quatro para exposição de destinos. Essa será a 52ª edição do evento que reúne os principais players do setor. A expectativa dos organizadores para esse ano é reunir aproximadamente duas mil marcas.

DEMOCRACIA

DEBATE

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, fará a conferência de abertura do Fórum Nacional Verdemocracia.

AUTORIDADES

O evento vai reunir em Belém ministros, magistrados, servidores e especialistas em direito eleitoral de todo o Brasil no período de 15 a 17 de setembro, no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas. Na abertura, Cármen Lúcia falará sobre o tema “Democracia e eleições: questões atuais”. O encerramento será com uma conferência do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do TSE, Nunes Marques.

ÁRVORES

O Fórum é resultado da parceria de TSE e Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) e tem como ponto central o debate sobre o futuro e os desafios da Justiça Eleitoral diante das mudanças climáticas e das transformações tecnológicas, com foco na preparação para as eleições de 2026. A programação será composta por conferências e painéis sobre temas como a influência das crises climáticas na logística das eleições, a sustentabilidade nas práticas eleitorais e o combate à desinformação e incluirá o plantio simbólico de 28 mudas de árvores para representar cada um dos 27 TREs do Brasil e o TSE.

AGROTÓXICOS

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) instaurou procedimento investigatório para apurar denúncias de pulverização irregular de agrotóxicos em uma plantação de soja no município de Dom Eliseu. A aplicação dos produtos estaria sendo feita com o uso de drones, geralmente durante a noite, e tem gerado sérios impactos à saúde dos moradores da região. A medida atendeu à denúncia feita por moradores, que relataram cheiro forte do produto químico. Entre os documentos entregues ao MPPA estão um abaixo-assinado da comunidade, registros fotográficos e audiovisuais, além de prescrição médica indicando agravamento de condições de saúde já existentes.

Em Poucas Linhas

► O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza promove no sábado (30) a segunda rodada de exames de exoma. O procedimento, de alta precisão para investigar alterações no DNA associadas a doenças raras, beneficiará cerca de 150 pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), previamente regulados pelas secretarias municipais de saúde de Belém e do interior do Estado.

► Na primeira etapa, realizada no início de agosto, 46 famílias foram atendidas. A ação é inédita na instituição, que vem ampliando o acesso da população amazônica a exames de alta complexidade.

► Durante fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) na quarta-feira (27), fiscais apreenderam quase 50 toneladas de cobre, mercadoria transportada de Tucumã, com destino a Barcarena.

► A apreensão ocorreu no posto fiscal da Ferrovia de Carajás, na rodovia Transamazônica, em Marabá. A carga estava acobertada por nota fiscal que indicava o transporte de 44 toneladas do minério. No entanto, após a pesagem do veículo, foi constatado que a quantidade efetivamente transportada era de 49.560 quilos, superior ao declarado na nota fiscal.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou ontem os editais que regulamentam os Processos Seletivos 2026. Serão ofertadas 4.252 vagas em cursos de graduação nas áreas de Educação, Saúde e Tecnologia, distribuídas em 23 campi localizados em 19 municípios.

► Breves é o município mais populoso do Marajó, com 116.058 habitantes, seguido por Portel, que reúne 67.580 habitantes. Os dados referentes a julho deste ano foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

► No Oeste do Pará, Santarém continua sendo a cidade mais populosa, sendo também a terceira com maior número de habitantes no Estado. A capital, Belém, é a mais populosa, com Ananindeua em seguida.

► A vereadora Marinor Brito (Psol) apresentou na Câmara projeto de lei que cria o Plano Local de Ação Climática de Belém. O documento coloca 2050 como prazo para que a cidade neutralize as emissões de gases de efeito estufa.