R70: 'Na mira da PF', diz Lindbergh Farias sobre produção do filme 'Dark Horse'

Segurança

Dona do Claude sugere pausa no desenvolvimento da IA por risco de sistemas saírem do controle humano.

Ostras frescas

Superbactéria crítica para a OMS pela alta resistência a antibióticos é encontrada pela 1ª vez em alimento no Brasil.

BOLSONARO

APROXIMAÇÃO

Confirmada para quinta-feira (11), a passagem por Belém do pré-candidato à Presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, vai incluir uma reunião com lideranças da Assembleia de Deus no Pará. Como uma das maiores estruturas religiosas do Estado, a igreja possui grande influência no cenário político paraense. A agenda está sendo articulada pelo deputado federal Delegado Éder Mauro, pré-candidato ao Senado e um dos principais aliados da família Bolsonaro no Estado. A expectativa é reunir mais de mil pastores e lideranças ligadas à Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Pará (Comieadepa). Flávio quer se aproximar ainda mais do campo conservador e do segmento religioso, considerado uma das principais bases eleitorais do bolsonarismo no Brasil.

SAÚDE

PARALISAÇÃO

Sem avanço nas negociações com a prefeitura de Belém, ortopedistas, neurocirurgiões e anestesiologistas que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no município passaram a semana sem realizar cirurgias eletivas - apenas os casos de urgência estão sendo atendidos - e prometem manter a paralisação até que o prefeito Igor Normando acene, ao menos, com a possibilidade de pagamento das parcelas em atraso. Há pagamentos atrasados desde setembro do ano passado. Logo após o anúncio da suspensão dos serviços, uma parcela chegou a ser paga, mas não houve sinalização sobre um calendário para quitação das demais.

DESVIO

O que surpreende nessa questão é que os recursos para pagamento desses profissionais é repassado pela União, via Fundo Nacional de Saúde, e legalmente os municípios devem fazer o repasse aos profissionais até o quinto dia útil do mês subsequente ao do serviço prestado. O não pagamento e a confissão de que não há recursos indica que o dinheiro pode ter sido desviado para outras finalidades.

PACIENTES

No fim, os mais prejudicados são pacientes que estão na fila por cirurgias e que agora não sabem quanto tempo mais terão que aguardar.

CHINESES

TURISMO

Em meio à crise nas relações com os Estados Unidos, o governo brasileiro está intensificando a estratégia para atrair turistas e investidores chineses para o País. Em viagem a Xangai, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, lançou a versão em mandarim do Guia de Investimentos em Turismo no Brasil, que reúne projetos estimados em US$ 4,5 bilhões.

NEGÓCIOS

A meta é transformar a forte presença econômica da China no País em um fluxo maior de visitantes e negócios. Segundo o secretário nacional de Turismo, Augusto Rocha, os Estados que já concentram investimentos chineses na mineração, como Minas Gerais e Pará, tendem a ganhar relevância como destinos para o mercado asiático. No caso do Pará, a combinação entre riqueza mineral, biodiversidade e turismo de natureza reforça a expectativa de que o Estado se torne parada cada vez mais frequente nas rotas chinesas para o Brasil.

UFRA

CHAPAS

A Comissão Eleitoral Geral da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) homologou três chapas que disputarão a consulta para reitor e vice-reitor da instituição. E as tensões pré-eleitorais estão a todo vapor. Entre as candidatas está a professora Herdjania Veras, que já foi reitora em uma gestão tumultuada. Também foram homologadas as chapas encabeçadas pelas professoras Gracialda Ferreira e Edilene Barbosa. Com isso, se encerra uma das principais controvérsias desta fase do processo, após questionamentos sobre a elegibilidade do candidato a vice-reitor na chapa de Edilene, o professor Raimundo Nelson Souza da Silva.

DESGASTES

Em manifestação pública, a chapa encabeçada por Edilene comemorou a decisão, afirmando que a comissão reconheceu não haver impedimento legal à candidatura e classificou o resultado como “uma vitória da legalidade e do respeito institucional”. Apesar do avanço do calendário eleitoral, o ambiente na universidade continua marcado por desconfiança e desgaste depois de meses de judicialização, anulação do pleito anterior, intervenção do Ministério da Educação, denúncias de ataques entre grupos e até acusações de intimidação durante a pré-campanha. A expectativa agora é que a eleição represente um passo para a reconstrução da estabilidade institucional da Ufra.

EM POUCAS LINHAS

► O Hospital Ophir Loyola recebe, nesta semana, visita para monitoramento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), iniciativa do Ministério da Saúde voltada à qualificação da assistência hospitalar. A agenda integra o projeto Saúde em Nossas Mãos, que atua na redução de infecções em UTIs.

► A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) realizará, nos dias 10 e 11, o seminário “Trabalho na Amazônia, Prevenção e Gerenciamento de Riscos”. A programação ocorrerá no Fórum Trabalhista de Parauapebas.

► Chega ao fim hoje o 38º Festival Junino de Bragança. Entre as atrações que passaram pelo evento estão Zé Vaqueiro e Silvânia e Berg, além de artistas locais. A Equatorial Energia, patrocinadora master, montou estrutura na Praça de Eventos com estação de carregamento rápido de celulares e espaços interativos para o público registrar os melhores momentos da noite.

► Doze mil famílias da Região de Integração de Carajás já foram beneficiadas pelo Programa Habitacional Sua Casa, do governo estadual. O investimento total foi de R$ 131 milhões. Executada pela Companhia de Habitação do Pará (Cohab), a iniciativa concede auxílio financeiro para a compra de materiais de construção e pagamento de mão de obra, com recursos que podem chegar a R$ 21 mil por família.

O Pará passou a contar oficialmente com um escritório da Associação de Promoção Comercial e Cultural Chinesa no Brasil (CCIPA), entidade vinculada ao governo de Macau.

► A instalação da representação foi formalizada durante cerimônia realizada em Belém. Na ocasião, também foi lançada a Feira Brasil-China, prevista para ocorrer em 2027 na capital paraense.