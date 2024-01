R70: 'Ministério cirandeiro', diz Daniel Munduruku

Primeira vez na história

No dia 16 somente mulheres trabalharão na sala de controle do Operador Nacional do Sistema Elétrico que atende o Norte e o Centro-Oeste.

Fortalecimento digital

Caixa abrirá concurso público para 4 mil vagas, metade delas para áreas de tecnologia. Edital está previsto para sair em 30 dias.

Daniel Munduruku (J. Bosco)

“Ministério cirandeiro”

Daniel Munduruku, escritor, criticou nesta sexta-feira o trabalho do Ministério dos Povos Indígenas na reserva Yanomami, que vive grave crise de saúde há mais de um ano. O ativista afirmou que existe “muita festa” e “muito discurso”, porém, “nada do necessário”.

BALANÇA

EXPORTAÇÕES

O Pará terminou o ano de 2023 como o maior estado exportador da região Norte e o segundo maior da Amazônia Legal, com um valor acumulado de US$ 22,2 bilhões, fechando o período com uma variação positiva de 3,45% em relação ao ano anterior. Ao todo foram exportadas 179 milhões de toneladas. No ranking nacional, o Pará ficou na terceira colocação em saldo, com US$ 20,3 bilhões, atrás apenas dos estados de Mato Grosso e Minas Gerais, e manteve a sétima posição geral em valor exportado. O setor mineral prosseguiu com 84% de participação nas exportações paraenses, com destaque para o minério de ferro, que exportou mais de US$ 12,9 bilhões, apresentando uma variação positiva de 1,45% e mais de 161 milhões de toneladas, que tiveram como principal destino a China. Segundo colocado, o cobre exportou mais US$ 2,4 bilhões e teve um crescimento de 41,15%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, tendo como principal comprador a Alemanha.

IMPORTAÇÕES

Já nas importações, o Pará ficou na 17ª posição nacional com US$ 1,9 bilhão e 3,6 milhões de toneladas, o que representou uma queda de 30,19% em relação ao ano de 2022. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, analisados e divulgados pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Pará (CIN/Fiepa), que avaliou o período como difícil para o comércio exterior em função de diversos fatores, entre os quais o de que o mundo ainda sente alguns reflexos da pandemia de covid-19, no qual os países se voltaram mais para seus mercados internos, valorizando os produtos nacionais. Outro fator foi a crise interna no setor imobiliário pela qual passou a China, que é hoje o principal comprador internacional do Pará.

BENEFÍCIOS

LEI

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) iniciou o recadastramento das pessoas contempladas com o Benefício Estadual para Pessoas Acometida pela Hanseníase (Bepah). A atualização cadastral ocorre a cada ano, entre os meses de janeiro e março e é inicialmente voltada aos residentes em Belém e Ananindeua. Dados atualizados até dezembro de 2023 apontam que estão cadastrados 1.906 beneficiários em 109 municípios paraenses.

PREVENÇÃO

Entre janeiro, mês de conscientização sobre a doença, e novembro de 2023, o Brasil diagnosticou 19.219 novos casos de hanseníase. Mesmo que preliminar, o resultado já é 5% superior ao total de notificações registradas no mesmo período de 2022. Segundo o Painel de Monitoramento de Indicadores da Hanseníase do Ministério da Saúde, Mato Grosso segue liderando o ranking das unidades federativas com maiores taxas de detecção da doença.

PONTE

OUTEIRO

Ainda na maré das celebrações dos 408 anos de Belém, o governador Helder Barbalho visita hoje o distrito de Icoaraci e lá deve oficializar a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte ligando Icoaraci à ilha de Outeiro. Com investimento superior a R$ 110 milhões, a ponte terá 414 metros de comprimento, com duas pistas de rodagem para veículos e motos, sendo o trecho central com estrutura estaiada de 234 metros, o que proporcionará dois vãos de navegação com 117 metros de largura cada um, a exemplo da primeira ponte reconstruída recentemente em lugar da que foi atingida por uma balsa. A nova ponte já está gerando expectativa de impulsionamento da economia e do turismo.

MUTIRÕES

Saúde

Famosos por atender gratuitamente pacientes que aguardam na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), os mutirões de saúde têm nova regulamentação. Publicada ontem pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), a Resolução 2.371/2023 prevê que haja um coordenador técnico e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de todos os participantes, indicando o local onde cirurgias serão realizadas e a infraestrutura adotada, que deve seguir normas técnicas seguras. Avaliações pré e pós-operatória dos pacientes também estão previstas.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) voltou a usar ontem a parceria com o Centro Integrado de Operações (Ciop) no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). É que desde ontem a linha 192 do Samu apresentou problemas técnicos e está temporariamente inoperante. A Sesma informou que está tomando providências para solucionar o problema. Enquanto isso, para acionar o serviço a população deve ligar para o número 190, do Ciop.

► A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) assinou, no último mês, um termo de cooperação técnica com a Faculdade Faci-Wyden para garantir atendimentos odontológicos para os jovens assistidos pelo Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente (Naeca). Gratuita, a assistência será ofertada pelos odontólogos que atuam na unidade de ensino.

► Pesquisa feita em 81 países pela Academia Americana de Cuidados Paliativos mostra o Brasil em penúltimo lugar no ranking de acesso a esse tipo de serviço. Sob a coordenação do hematologista Marcos Laercio, pós-graduado pelo Hospital Sírio Libanês, o Núcleo de Cuidados Paliativos - nono ser viço do tipo na região Norte - será inaugurado no próximo dia 18, pelo Centro de Tratamento Oncológico. Os cuidados paliativos são indicados para todo paciente que tem uma doença incurável, e são fundamentais desde o diagnóstico médico.

► As celebrações dos 408 anos de Belém continuam hoje e amanhã, com atividades culturais no Boulevard da Gastronomia, na avenida Boulevard Castilhos França, bairro da Campina.

► No fim de semana a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) vai promover ações de bem-estar. A programação tem lazer, sessão de cinema, dança, shows e o corredor gastronômico com vendas de pratos da culinária portuguesa, italiana, japonesa, africana e árabe, além de comidas regionais.