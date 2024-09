R70: "Lula agora vai invadir o FGTS”, diz Jair Bolsonaro

Judicialização

O número de processos contra companhias aéreas aumentou, em média, 60% ao ano de 2020 a 2023, segundo dados da Abear.

Requisitos

A Anatel avalia proibir a certificação de equipamentos de comunicações que operam somente com tecnologias 2G ou 3G.

"Depois de invadir a conta bancária do trabalhador, Lula agora vai invadir o FGTS.”

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, criticou o atual chefe do Executivo por decidir acabar com o saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também destinar à União o “dinheiro esquecido” nos bancos.

>FLORESTA

CRÉDITO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou o BNDES Florestas Crédito, que vai destinar R$ 1 bilhão para estimular os investimentos privados no setor florestal de espécies nativas. A meta é desenvolver a cadeia produtiva de restauração, captura de carbono da atmosfera, entre outras que atendam ao Código Florestal. O programa já está disponível na modalidade direta para empresas de todos os portes. Para acessar o BNDES Florestas Crédito, as empresas precisam atuar em qualquer região do país, em iniciativas de manejo florestal sustentável; recomposição da cobertura vegetal; concessão de floresta; plantio de espécies nativas e sistemas agroflorestais; apoio à cadeia produtiva de produtos madeireiros e não madeireiros de espécies nativas; e aquisição de máquinas e serviços associados a essas atividades.

>TURISMO

PROTOCOLO

O ministro do turismo, Celso Sabino, assinou, na semana passada, em Belém, o protocolo de cooperação com a Superintendência Regional de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) para que este seja um canal de apoio às empresas que queiram investir no turismo da Amazônia, tendo o Pará como porta de entrada. A ideia é que a Sudam incentive as empresas que pretendem investir, especialmente, em ecoturismo, atuando em conjunto com o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, para tornar o ambiente de negócios mais atrativo para empreendedores do Brasil e do mundo que pretendem desembarcar na Amazônia.

INTERAÇÃO

O acordo foi assinado no gabinete de Paulo Rocha, superintendente da Sudam, que afirmou que a interação do órgão com o governo federal é fundamental, e que o início dessa interação a partir do Ministério do Turismo deve servir de exemplo para que outras pastas do governo federal também voltem os olhos para a Sudam e para a Amazônia.

ESCRITÓRIO

A Amazônia sempre esteve sob os olhares do mundo, mas a atenção aumenta agora, com o evento da COP 30 marcado para ser recebido pelo governo federal na capital paraense. Paulo Rocha adiantou com exclusividade que para melhorar esse trânsito destinará, nos próximos dias, uma sala na sede da Sudam para ser o escritório regional do Ministério do Turismo na Amazônia.

>FERROGRÃO

TRAÇADO

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) entregou para o Supremo Tribunal Federal (STF) o novo traçado para a projetada ferrovia do grão entre Sinop (Mato Grosso) e Miritituba (Pará). A Ferrogrão, com 930 quilômetros de extensão, servirá para escoar parte da safra agrícola do Centro-Oeste pelos portos do Pará. O ajuste proposto no traçado da Ferrogrão é no trecho paraense, para que os trilhos, em 50 quilômetros dentro do parque do Jamanxin (PA), operem mais próximos da rodovia BR-163 (Santarém-Cuiabá) na chamada “faixa de domínio”, sem mexer na demarcação da unidade de conservação. A expectativa é que com a alteração no traçado, o projeto seja finalmente liberado.

>FESTIVAL

JAPÃO

Os 95 anos da imigração japonesa na Amazônia serão celebrados em Belém na próxima semana, com o festival “Amazônia Matsuri”. O evento organizado pela Associação Pan Amazônia Nipo Brasileira (Apamb) vai reunir o melhor da cultura e gastronomia japonesa no Parque da Residência, dos dias 20 a 22 deste mês, com todos os dias de atividades culturais abertos ao público, que poderá participar de oficinas de bonsai, ikebana, shows musicais e um concurso de cosplay que vai animar o setor de cultura geek do festival, que terá abertura oficial na noite de sábado, 21, com participação de autoridades do Pará e do Japão, entre os quais o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi.

>AÇAÍ

FARTURA

O município de Igarapé-Miri se consolida como o maior produtor de açaí do Brasil e do mundo: registrou aumento de faturamento, que atingiu R$ 946,42 milhões de 2022 para 2023, notadamente pela produção de açaí. O faturamento das culturas locais em Igarapé-Miri chegou a R$ 2,575 bilhões, sendo que R$ 2,533 bilhões - 98,4% - vieram do açaí, consolidando o município como o maior produtor mundial da fruta.

EM POUCAS LINHAS

- Será realizado de 16 a 19 de setembro, em Belém, o “I Seminário Internacional Agriculturas”. A iniciativa é do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas, que faz parte do Instituto de Agriculturas Familiares da Universidade Federal do Pará.

- Na pauta, o fortalecimento de mecanismos de assistência, valorização e promoção da agricultura familiar da região. O evento vai reunir a comunidade científica e sociedade civil.

- Dados do Monitor de Violência Política de Gênero, coordenado por Tauá Pires e Michelle Ferreti, do Instituto Alziras, apontam que entre 2021 e 2023, 58% das prefeitas relataram ter sofrido violência política de gênero durante seus mandatos; enquanto 66% enfrentaram ataques, ofensas ou discurso de ódio nas redes sociais.

- O estudo inédito revela, porém, que apenas 7% dos casos de violência política de gênero resultaram em denúncias. Além disso, 98% das candidatas negras nas eleições de 2020 sofreram violência política de gênero e raça.

- Clientes da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) que ainda não fizeram a atualização cadastral na campanha iniciada em junho deste ano têm até o dia 24 deste mês para enviar as informações solicitadas e garantir 10% de desconto na fatura do mês seguinte.

- A atualização pode ser feita de forma presencial, nas lojas de atendimento, ou pelo site da companhia.

- O governo do Pará publicou, na semana passada, o Acordo de Pesca da Ilha Saracá, localizada no município de Limoeiro do Ajuru. O acordo beneficia 700 pessoas da comunidade ribeirinha e prevê a proteção ambiental de uma região com área de mais de 1,3 mil hectares.

- Hoje o comércio varejista celebra o Dia do Cliente e as promoções estão por todos os lados. O comércio está usando a data criada nos Estados Unidos na década de 1960 e adotada no Brasil a partir dos anos 2000 como ocasião para valorizar a fidelidade e a relação entre clientes e empresas, os mesmos recursos do Dia do Consumidor, celebrado no Brasil em 15 de março, mas este alusivo ao aniversário do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor.