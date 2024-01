R70: “Isso para mim é uma tortura moral, psicológica.”

Serviço público

Concurso Público Nacional Unificado, o chamado “Enem dos Concursos”, atinge um milhão de inscritos em uma semana.

Conta de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que manterá a bandeira verde para o mês de fevereiro.

Marisa Monte, cantora e compositora (J. Bosco)

“Isso para mim é uma tortura moral, psicológica.”

Marisa Monte, cantora e compositora, sobre o uso não autorizado de músicas por políticos em suas campanhas.

ELEIÇÕES

SANTARÉM

O PT bateu o martelo e a deputada estadual Maria do Carmo Martins Lima será a candidata do partido à prefeitura de Santarém, terceiro maior colégio eleitoral do Pará, nas eleições de outubro. Embora o lançamento da candidatura de José Maria Tapajós, agora filiado ao MDB, impeça uma aliança entre as duas legendas no município, o objetivo de PT e MDB permanece o mesmo: evitar a qualquer custo a vitória do vereador JK do Povão, que deve disputar a eleição na Pérola do Tapajós com o apoio da direita bolsonarista.

ALTAMIRA

Em Altamira, também na região oeste do Pará, o PL enfrenta divergências políticas internas. Recentemente expulso da legenda, o deputado estadual Aveilton Souza, durante participação em um podcast, resolveu tornar públicos os desentendimentos no antigo partido. Aveilton expôs que o racha interno vai muito além de seu embate com o também deputado estadual Rogério Barra, com quem quase foi às vias de fato dentro da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Usando Altamira como exemplo, o parlamentar explicou que o PL lançará como candidato o pecuarista Mazio Bandeira, indicado pelo deputado federal Delegado Éder Mauro, presidente estadual do partido. Mesmo assim, o deputado federal Joaquim Passarinho deverá apoiar a candidatura do atual vice-prefeito do município, Jorge Gonçalves.

PROVADOR

CHOCOLATE

O Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, laboratório vinculado à Universidade Federal do Pará (UFPA), instalado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, abriu seleção para formar avaliadores de chocolate e cacau que irão compor o quadro de provadores treinados da instituição.

TREINAMENTO

Os selecionados serão treinados para participar da Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) de nibs de cacau e chocolate das regiões produtoras de cacau de várzea do Pará, estudo a ser realizado pela aluna Ana Júlia Lima em sua tese de doutorado. A seleção não exige conhecimento prévio. A equipe de provadores se reunirá uma vez por semana, por um período máximo de 50 minutos, durante os próximos meses, até a conclusão do treinamento. A análise sensorial permite identificar e definir parâmetros de qualidade dos alimentos e a aceitação comercial dos produtos no mercado.

INSTITUTO

TECNOLOGIA

O Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS), que atua há 14 anos na área de ciência e tecnologia, recebeu esta semana a visita do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Com vistas à COP 30 e ao fomento à tecnologia, inovação e sustentabilidade na capital paraense, o prefeito conheceu, durante a visita, a estrutura do ITV-DS e também o trabalho desenvolvido pelo instituto nas áreas de biodiversidade e serviços de ecossistema, genômica ambiental, tecnologia ambiental, geologia ambiental e recursos hídricos. O ITV-DS atua ainda com a socioeconomia, a sustentabilidade e a computação aplicada, tendo se consolidado como importante instituição de pesquisa em desenvolvimento sustentável da região Norte.

ESCOLA

HOMENAGEM

Totalmente reformada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jornalista Romulo Maiorana, localizada no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, será reinaugurada pelo governo do Estado nesta segunda-feira (29), às 10h. O evento terá à frente o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, autoridades da educação municipal e familiares do saudoso jornalista Romulo Maiorana.

EMATER

PUBLICAÇÃO

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) está retomando a publicação de livros oficiais, interrompida há quase uma década. O retorno se dá com o título “Amazônia e sua Diversidade - Pesquisa e Prática da Extensão Rural Paraense”, uma reunião de artigos acadêmico-científicos que insere a instituição no cenário de produção e divulgação científica. A publicação também é um aceno importante em relação às questões de gênero: dos 14 autores e coautores do livro, mais da metade são mulheres.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) levará o projeto “Esporte com Justiça” ao Estádio Mangueirão, durante a partida da próxima quarta-feira (31), às 21h30, entre Flamengo e Sampaio Corrêa, válida pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, a ação desenvolvida pela Coordenadoria dos Juizados Especiais do TJPA, tendo à frente o desembargador Leonardo de Noronha Tavares, terá a coordenação do juiz Charbel Jeha. O objetivo do projeto é garantir a pacificação social através da prestação jurisdicional em eventos esportivos que reúnam mais de 10 mil pessoas, atuando no atendimento de possíveis ocorrências do “cambismo”, com a venda de ingressos por preço acima da tabela, além de atos de vandalismo.

► A Equatorial Pará iniciou o cadastro de pedidos de ligação provisória para trabalhadores informais e órgãos públicos que vão atuar durante o período carnavalesco. A solicitação deve ser feita com antecedência mínima de cinco dias e o solicitante deve informar os dias de uso da rede provisória. Após avaliação de carga, a Equatorial Pará vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento.

► Estudantes da rede estadual de ensino se preparam para o Torneio de Robótica, em Ananindeua, nos dias 1º e 2 de fevereiro.

► A equipe coordenada por docentes do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), vai apresentar o projeto “Goeldi 360: um Museu Amazônico”.

► As inscrições para o programa social CNH Pai D’égua se iniciam nesta segunda-feira (29), para as pessoas que residem em Belém. O programa garante a pessoas carentes a realização do processo de habilitação de forma gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo site do programa (www.chppd.detran.pa.gov.br), mas os interessados sem acesso à internet terão à disposição três carretas do Detran-PA, que ficarão até 7 de fevereiro na praça Dom Pedro II, em frente à prefeitura de Belém; no Pistão da Água Boa, em Outeiro; e na praça do Carananduba, em Mosqueiro.