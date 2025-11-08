R70: 'Inspiradora', afirmou Pedro Sánchez, presidente da Espanha, sobre liderança do Brasil na COP

Grammy

Caetano Veloso e Maria Bethânia foram indicados ao Grammy na categoria melhor álbum de música global.

Empresas

CNPJ terá letras e números a partir de julho de 2026; formato vai permitir 3 trilhões de combinações.

TOGO

PARCERIA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) recebeu, ontem, o ministro do Meio Ambiente do Togo, Dodzi Komla Kokoroko, em visita institucional que reforça o interesse de países africanos em estabelecer parcerias acadêmicas e científicas com a instituição amazônica. Durante a reunião, foram discutidas possibilidades de cooperação nas áreas de meio ambiente, pesquisa e intercâmbio acadêmico. A iniciativa se soma a outras aproximações recentes que têm colocado a UFPA como referência para universidades da África interessadas em fortalecer vínculos no eixo Sul-Sul.

AFRICANOS

A UFPA mantém uma tradição de diálogo com instituições de países como Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e Benin, e pretende ampliar essa rede de cooperação, especialmente no contexto da COP 30, que será realizada em Belém. O objetivo é promover oportunidades conjuntas de formação, pesquisa e inovação voltadas para o desenvolvimento sustentável.

CANAL

ENTREGA

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan inauguram hoje a obra do Canal União, no bairro do Marco, em Belém, mais um legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). O projeto, executado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), integra o conjunto de obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que beneficia mais de 300 mil pessoas na capital paraense.

MACRODRENAGEM

O investimento, realizado em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), faz parte do maior programa de macrodrenagem da história de Belém, com obras de reurbanização que beneficiam mais de 500 mil pessoas nas bacias do Tucunduba, Murutucu, Tamandaré e Una.

INDÍGENA

SELO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) concedeu, nesta semana, o primeiro selo artesanal para uma agroindústria indígena no Estado. O certificado foi entregue à Associação Indígena Juruna Tubyá, de Altamira, durante a 42ª Feira de Exposição Agropecuária de Altamira (Expoalta). O selo reconhece a qualidade e a segurança sanitária da farinha produzida pela associação, batizada de Sasa tiha, “farinha típica do nosso povo”, em língua juruna, abrindo caminho para sua comercialização em supermercados e programas institucionais, como o PNAE e o PAA.



CAPACITAÇÃO



O projeto foi desenvolvido em parceria com a Emater e inclui capacitação em boas práticas de manipulação de alimentos, licenciamento ambiental e emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

ENEM

SEGURANÇA



Estudantes paraenses farão a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo em 86 municípios. Para garantir a tranquilidade dos alunos e evitar fraudes, foram mobilizados mais de quatro mil agentes de segurança pública sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Em função da realização da COP 30 em Belém, o exame ocorrerá em dois períodos distintos no Estado: nos dias 9 e 16 de novembro em 86 municípios do interior, e nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro em Belém, Ananindeua e Marituba.

LITERATURA

EDITAL



A Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), por meio da Editora Pública Dalcídio Jurandir, lançou, na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), o edital César Leite e a reedição do livro “Verde Vagomundo”, do escritor alenquerense Benedicto Monteiro. O edital é uma chamada para seleção dos capítulos que irão integrar a coletânea “César Leite: 61 anos do Golpe Militar de 1964 e a Ditadura na Amazônia Brasileira”.



PUBLICAÇÃO



A obra será publicada em formato digital e impresso, com distribuição gratuita e comercialização. O edital César Leite saiu no dia 4 deste mês e vai selecionar até 20 textos inéditos, em formato de artigo, com até dois autores por capítulo. As propostas devem abordar temas como o impacto do golpe de 1964 na região, a resistência local, e os desdobramentos sociopolíticos da ditadura na Amazônia.

EM POUCAS LINHAS

> O complexo dos Mercedários, agora sob gestão da Universidade Federal do Pará, vai sediar durante a COP 30 a Casa BNDES, que será inaugurada neste sábado (8), às 17h30, com a presença do presidente do Banco, Aloizio Mercadante; da vice-governadora, Hana Ghassan; e do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva. Uma das principais atrações do espaço será a pré-estreia nacional de “Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul”, que contará com a presença do elenco e da cantora Fafá de Belém, que empresta sua voz a um dos personagens. A exibição fará parte da mostra CineCOP que, ao longo de 13 dias, exibirá mais de 30 títulos, sempre a partir das 15h.

> Aberto ontem, no Campus de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi, o “Espaço Chico Mendes e Fundação BB na COP 30”, ocupa uma área de 7 mil metros quadrados e vai abrigar plenárias, painéis, shows, oficinas e exposições temáticas, além dos encontros das mulheres indígenas e extrativistas e das juventudes das águas e das florestas. A entrada é gratuita. O local também abrigará o Armazém da Sociobiodiversidade e um Balcão de Negócios, além do lançamento do Plano Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT).

> Os táxis regularizados da capital paraense foram adesivados com as cores e logotipos oficiais do evento, em uma ação coordenada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). A iniciativa, de caráter voluntário, tem o objetivo de facilitar a identificação dos veículos que atenderão moradores, turistas e delegações durante a conferência.

> A Polícia Civil do Pará fez, na manhã de ontem, a doação de 2,5 toneladas de pirarucu para dez entidades filantrópicas. O pescado havia sido apreendido durante uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal, que também resultou na apreensão de drogas.