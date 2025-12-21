R70: 'Importante para a União Europeia, para o Mercosul e para o mundo', diz Geraldo Alckmin

Influenza A

Ministério da Saúde confirma quatro casos da gripe K no Brasil, com um registro no Pará e três em Mato Grosso do Sul.

Energia Limpa

Carro voador da Embraer faz primeiro voo em São Paulo e dá passo inicial pela certificação.

CIDADES

RANKING

A cidade de Canaã dos Carajás, na região sudeste do Pará, foi eleita com a de melhor desempenho fiscal do Brasil, segundo a revista Veja Negócios, com base em estudo apontando que em 2024 o município destinou 46% de seus gastos para investimentos, o que representa R$ 460 mil aplicados em ações estruturantes a cada R$ 1 milhão executado. A pesquisa também apontou aportes relevantes nas áreas de saúde e educação. A publicação atribui os resultados à automação de processos internos, à capacitação contínua dos servidores e à redução dos prazos de processamento contábil. Em 2024, a prefeitura geriu um orçamento de R$ 2,1 bilhões.

EXECUÇÃO

Assinada pelo jornalista Tiago Cordeiro, a reportagem destaca ainda que Canaã ocupa o primeiro lugar em execução orçamentária e o terceiro em austeridade fiscal. Entre municípios de médio porte, lidera em execução orçamentária, desempenho fiscal e comércio exterior, além de ocupar o segundo lugar em austeridade. O desempenho colocou Canaã à frente de cidades como Macaé (RJ), 3ª colocada; Vitória (ES), 18ª; e Niterói (RJ), 17ª.

GREVE

INDICATIVO

Os servidores municipais de Belém terminaram a semana com aprovação, em assembleia unificada, de um indicativo de greve a partir de janeiro. A mobilização reúne trabalhadores de diversas categorias da administração municipal. O movimento é uma reação ao chamado “pacote da maldade”, um conjunto de projetos enviados pelo prefeito Igor Normando (MDB) e aprovados pela Câmara Municipal de Belém que, segundo os servidores, prejudica diretamente o serviço público e retira direitos históricos das categorias. A assembleia deliberou pela realização de outras reuniões específicas por categoria e indicou o dia 19 de janeiro como data para o início da greve, além da previsão de manifestações no início de 2026.

PACOTE

A origem do imbróglio é que a Câmara Municipal de Belém aprovou, nos últimos dias 17 e 18, medidas encaminhadas às vésperas do recesso de fim de ano. De acordo com os trabalhadores, o pacote impõe perdas significativas, como congelamento e desestruturação dos planos de carreira, redução de gratificações e adicionais, mudanças nas regras de progressão e promoção, ampliação de cargos comissionados em detrimento de concursados e enfraquecimento de garantias históricas, o que precariza o serviço público e abre caminho para a terceirização e a privatização de áreas essenciais.

APOIO

INDÚSTRIA

O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) é um dos apoiadores confirmados da Feira da Indústria do Pará (Fipa), que será realizada de 20 a 23 de maio de 2026 no Hangar, em Belém. Referência nos setores que representa, o IBP atua na promoção de conexões entre governo, agências reguladoras, empresas e a sociedade, contribuindo para o fortalecimento de uma indústria de petróleo e gás mais competitiva e sustentável.

EXPOSITORES

Grandes expositores já confirmaram presença na Feira da Indústria do Pará. Reconhecida como um dos principais eventos do setor industrial no País, a feira deve reunir cerca de 30 mil visitantes e apresentar um portfólio diversificado de empresas nacionais e multinacionais, fortalecendo a cadeia produtiva, movimentando a economia e ampliando as oportunidades de emprego no Estado.

CONTAS

FISCALIZAÇÃO

Na última sessão plenária de 2025 realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), o pleno aprovou a proposta de resolução que dispõe sobre a fiscalização e o acompanhamento da execução das emendas parlamentares estaduais para assegurar transparência e rastreabilidade desses recursos.

SUPREMO

A resolução atende à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854/2025, que determinou a extensão obrigatória do modelo federal de transparência e rastreabilidade das emendas a todos os estados. As medidas devem ser implementadas até 1º de janeiro e o TCE-PA já deverá fiscalizar de acordo com as novas determinações.

Em Poucas Linhas

➤ O Pará estará representado na 100ª Corrida Internacional de São Silvestre, uma das provas mais tradicionais do atletismo mundial, no dia 31 de dezembro, em São Paulo.

➤ Quatro atletas garantiram a participação após se destacarem na Corrida Nacional do Sesi, a 33ª Corrida do Sesi Pará, alcançando o primeiro lugar em suas categorias.

➤ Representarão o Pará os atletas Aldeir do Nascimento Corrêa, Maria Carolina Albuquerque Barbosa, Jalison Magno Faria e Rosângela Costa Muniz. Durante a competição, contarão com o acompanhamento de uma equipe técnica profissional.

➤ A Arquidiocese de Belém promove as celebrações do Tempo do Natal entre 24 de dezembro e 11 de janeiro, período que prolonga a solenidade do Natal até a Festa do Batismo do Senhor.

➤ A programação mobiliza as 109 paróquias da Arquidiocese e inclui a Vigília de Natal, no dia 24, o Natal do Senhor e os Círios do Menino Deus, no dia 25.

➤ O Instituto Estadual Carlos Gomes realiza, amanhã (22), a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão do Curso Livre de Iniciação Musical para 140 alunos, com idades entre 6 e 13 anos.

➤ O evento será realizado a partir das 16h no auditório do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), com entrada gratuita, reunindo familiares, educadores e a comunidade em geral.

➤ A Usina da Paz de Cametá será inaugurada nesta terça-feira (23). Será a 20ª unidade do projeto estadual e a quarta da Região de Integração Tocantins.

➤ O complexo com cerca de 10 mil m² vai ofertar mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cultura e lazer.

➤ A estrutura inclui atendimentos médicos, cursos, emissão de documentos, teatro, piscina e complexo poliesportivo.