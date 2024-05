R70: 'Garanto-lhes a minha oração pela população do estado do Rio Grande do Sul', diz Papa

Sorte

A Caixa voltará a disponibilizar a tradicional raspadinha ainda no primeiro semestre e pagará cerca de R$ 1 bilhão em prêmios.

Alerta

Criminosos estão se aproveitando da tragédia no Rio Grande do Sul para aplicar golpes envolvendo pedidos de doações.

Papa Francisco (J. Bosco)

"Garanto-lhes a minha oração pela população do estado do Rio Grande do Sul.”

Papa Francisco, sobre as inundações que atingem o estado brasileiro e que já deixaram 78 mortos e 105 desaparecidos.

BOLSONARO

ERISIPELA

Após precisar interromper a agenda em Manaus, onde chegou a ser internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelar a programação prevista para os dias 7 e 8 no Pará. Além de Belém, Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle iriam a Parauapebas e Marabá, onde fariam lançamento de pré-candidaturas do PL às eleições deste ano. Na capital amazonense, Bolsonaro apresentou quadro de desidratação e complicações decorrentes da erisipela, uma infecção cutânea causada por bactérias que afetam com mais frequência membros inferiores. Segundo o próprio ex-presidente, antes mesmo de chegar a Manaus ele já havia sido alertado por sua equipe médica sobre a necessidade de repouso e tratamento da doença, mas, por conta dos compromissos, ele optou por manter a viagem.

PIB

MINÉRIO

O município de Canaã dos Carajás, localizado no sudeste do Pará, registrou, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil em 2020, atingindo impressionantes R$ 591.101,11. Este resultado excepcional foi impulsionado principalmente pela extração de minério de ferro, atividade econômica que tem uma presença significativa na região.

AFTOSA

LIVRE

Produtores rurais comemoram o anúncio feito pelo governo federal de que o Brasil se tornou um país livre de febre aftosa sem vacinação animal. O novo status deve impulsionar as vendas da carne brasileira para o exterior. A autodeclaração ocorre após o fim da última campanha nacional de imunização contra a febre aftosa em 12 unidades da Federação, incluindo o Pará, que é considerado livre da doença, mas com vacinação desde 2018.

SEM VACINA

Para conceder a declaração de país livre da febre aftosa sem vacinação, a Organização Mundial da Saúde exige a suspensão da vacinação e a proibição de ingresso de animais vacinados nos Estados por, pelo menos, 12 meses. O Brasil vai apresentar o pleito no segundo semestre deste ano e o resultado será apresentado em maio de 2025, durante assembleia geral da entidade. Atualmente, no Brasil, apenas Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, partes do Amazonas e do Mato Grosso têm o reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação.

ÁGUA

CORTE

O Supremo Tribunal Federal (STF) já tem maioria para declarar inconstitucional lei estadual da Paraíba, que proibia corte de energia e/ou água por falta de pagamento, sem que o consumidor seja avisado antes. A decisão deve ter repercussão geral. A proibição vinha sendo analisada em Ação Direta de Inconstitucionalidade. A relatora, ministra Cármen Lúcia, apresentou parecer contra a lei e teve o voto acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, André Mendonça e Luiz Fux.

RACISMO

COMBATE

O Diário Oficial da União publicou, na sexta-feira (3), a adesão de Belém ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial na modalidade de Gestão Básica. Assim, a capital paraense participará, em cooperação com o governo federal, da definição de obrigações e responsabilidades de combate ao racismo e implantação de políticas para a igualdade racial no país. A Coordenadoria Antirracista de Belém (Coant) convidou a ministra Marielle Franco para oficializar a adesão durante a Conferência da Igualdade Racial de Belém, em junho.

PASSAGENS

ABUSO

Parlamentares da região Norte estão criando um movimento para reivindicar mudanças no sistema de preços das passagens aéreas para a região. O assunto foi debatido na semana passada, na Assembleia Legislativa do Amazonas, e deputados de outros Estados da região também têm relatado problemas. As queixas aumentaram nas últimas semanas, com o aumento de passagens aéreas para Parintins, no mês de junho. O deputado estadual pelo Amazonas, Sinésio Campos (PT), questionou a situação geral do transporte aéreo na região. Segundo ele, para ir de Manaus ao Acre é preciso ir a Brasília e depois voltar.

EM POUCAS LINHAS

► A Ciclus Amazônia, gestora de resíduos de Belém, divulgou o resultado da ação realizada no sábado no canal São Joaquim, entre as passagens Natal e Martins, no bairro do Barreiro, em Belém. Segundo a empresa, além do lixo doméstico, as equipes retiraram móveis de madeira, colchões, restos de eletrodomésticos, entulho de obras e galhos. Foram retiradas mais de 100 toneladas de lixo das margens do canal.

► A Federação das Indústrias do Pará realiza, nos dias 23 e 24 de maio, o Congresso Técnico da XVI Feira da Indústria do Pará (Fipa). A expectativa é reunir, nos dois dias, em torno de mil participantes. A abertura do Congresso será com Cintia Chagas, especialista em Comunicação, educadora e autora de dois best-sellers que misturam casos autobiográficos e regras de português.

► O Brasil avançou apenas 1% na prestação do serviço de tratamento de esgoto, no último ano, segundo nova publicação do Instituto Trata Brasil. O estudo analisou os 100 municípios mais populosos do Brasil.

► A pedido do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado, o Conselho Nacional de Trânsito publicou a resolução ampliando o prazo para começar a exigência do Certificado de Segurança Veicular (CSV). Pela nova resolução do Conselho, a exigência passa a valer apenas a partir do licenciamento de 2027 para caminhões basculantes. Na ação civil pública apresentada à Justiça Federal, os MPs argumentaram que era preciso considerar as desigualdades regionais que dificultam a regularização por parte dos proprietários de veículos. O serviço de vistoria para emissão do CSV ainda não está disponível, por exemplo, em Santarém ou em cidades próximas no oeste do Pará.