R70: 'Foi (surpresa) por um lado, mas por outro tinha uma precificação', diz Haddad sobre Selic

Patrimônio

Elon Musk é a primeira pessoa a acumular fortuna superior a US$ 400 bilhões (R$ 2,4 trilhões), informou a agência Bloomberg.



Índice

O Brasil caiu da 40ª para a 46ª posição no ranking de competitividade global em 2023, de acordo com relatório divulgado ontem.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Foi (surpresa) por um lado, mas por outro tinha uma precificação nesse sentido.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse ontem que a decisão do Banco Central de elevar a Selic em 1 ponto percentual surpreendeu em parte, mas que já havia alguma “precificação” sobre o novo patamar da taxa básica de juros, que encerra 2024 em 12,25% ao ano.

SECRETARIADO

BELÉM

A escolha do secretariado de Belém para o próximo ano tem gerado insatisfação entre os belenenses, principalmente a quem acompanha a política da capital paraense e sabe que os nomes anunciados pelo prefeito eleito Igor Normando (MDB) não são técnicos, em sua maioria. Uma das polêmicas do seu time envolve o futuro secretário de desenvolvimento econômico, André Cunha. Em 2011 ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por formação de quadrilha e crime ambiental, por vender peixes exóticos. Segundo a denúncia, o grupo era formado por oito pessoas que transportavam e comercializavam espécimes provenientes de pesca proibida, sem os documentos necessários ou autorizações de órgãos ambientais.

EXPORTAÇÕES

A Polícia Federal chegou a André Cunha após delação dos primeiros presos. Ele, empresário que possuía uma loja de aquário e uma empresa que exportava peixes ornamentais, foi preso em um hotel de Santarém, onde dividia quarto com dois dos outros denunciados pelo MPF. Embora tenha negado envolvimento, o futuro secretário de desenvolvimento econômico de Belém confirmou que um dos acusados já havia intermediado exportações em sua empresa. O Ministério disse que, além de participar do esquema, André era um dos financiadores da organização criminosa.

RECURSOS

TURISMO

O Pará receberá R$ 172 milhões no âmbito do Fundo Geral do Turismo (Novo Fungetur), como anunciado ontem pelo Ministério do Turismo (MTur), liderado pelo paraense Celso Sabino. O valor corresponde a mais de um terço do total (R$ 452 milhões) que será liberado pela Pasta para reforçar o apoio às empresas do setor e apoiar empreendimentos com foco na COP 30. Trata-se de um fundo especial de financiamento vinculado ao Ministério do Turismo visando ao fomento de empreendimentos turísticos.

REPRESENTATIVIDADE

Na mesma cerimônia, ontem, Sabino assinou uma portaria que faculta o uso de trajes típicos regionais em cerimônias, eventos e missões oficiais realizados pela Pasta, respeitando a pluralidade cultural do País. O ministro assinou a portaria usando uma camisa com o já famoso bordado marajoara, junto com o governador Helder Barbalho (MDB), o primeiro a promover o uso da camisa bordada. Ele prestigiou o evento e também assinou a portaria como testemunha, junto com o ministro das Cidades, Jader Filho, e deputados.

PREÇO

CARNE

Um leitor da coluna se espantou, ontem, com o preço do quilo do picadinho de segunda a R$ 60 - isso em um dos supermercados mais baratos da capital paraense. Uma semana atrás, segundo ele, o custo era de R$ 43 por quilo. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado na terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o gasto dos consumidores com as carnes em geral, na Região Metropolitana de Belém, cresceu 9,74% apenas em novembro. O alimento que ficou mais caro dentro desse grupo foi o acém (15,96%), seguido pelo peito (14,97%), pá (13,69%), músculo (12,54%) e filé mignon (10,58%).

GARIMPO

ILEGALIDADE

O governo federal fez um alerta, ontem, para a atividade de garimpo ilegal em dois municípios paraenses: Jacareacanga e Itaituba. Segundo o Executivo federal, embora as cidades tenham uma riqueza natural imensa, com a presença de ouro, a maior parte do garimpo existente é ilegal e rompe limites de terras indígenas (TIs) e áreas de proteção ambiental (APAs). Desde novembro, com uma ação de retirada de invasores, equipamentos e edificações ligadas ao garimpo ilegal da TI Munduruku (que tem 90% da área em Jacareacanga e 2% em Itaituba), o governo federal já destruiu boa parte do maquinário, gerando um prejuízo de R$ 74 milhões ao garimpo ilegal.

POLÍTICAS

BANCO

Estiveram em Belém nesta semana representantes do Banco Mundial, para conhecer as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Pará. A delegação se reuniu com membros do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), com o objetivo de avaliar iniciativas estaduais voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento agroflorestal. A visita também teve caráter estratégico, voltado à prospecção de parcerias e captação de recursos para ampliar as iniciativas sustentáveis no Pará.

Em Poucas Linhas

► As inscrições para o Processo Seletivo Especial Indígena (Psei) 2025, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), vão até hoje. A seleção oferta 151 vagas para os cursos de graduação, sendo 129 para o campus de Santarém e 22 para os campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. A entidade também está com inscrições abertas até hoje para o Processo Seletivo Especial Quilombola (Psep) 2025, que oferta 101 vagas nos cursos de graduação, sendo 79 para Santarém e 22 para os mesmos campi citados acima. Nos dois casos, o cadastro é gratuito e pode ser feito pela internet.



► Mais de 60 outorgas serão entregues hoje pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), em mais uma edição da outorga da Medalha de Direitos Humanos Paulo Frota, durante Sessão Solene a partir das 9h30, no Plenário Newton Miranda. Entre os homenageados estão a defensora pública-geral do Pará, Mônica Belém, e o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Nascimento Teixeira. A Medalha Paulo Frota é concedida pelo Poder Legislativo a personalidades e organizações que se destacam na defesa dos Direitos Humanos no Estado.



► Hoje e amanhã a capital paraense recebe a sexta edição do Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática, que reúne órgãos do poder público estadual e federal, instituições privadas e entidades do terceiro setor, para apresentar as conquistas alcançadas em 2024 em ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. A agenda é organizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que também sedia o encontro, a partir das 9h, na unidade da travessa Lomas Valentinas. Para participar é necessário apenas fazer a inscrição gratuita no local.