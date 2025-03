R70: 'Estamos prontos para trabalhar sob a liderança do presidente Trump', diz Zelensky

Nova IA

A Amazon quer sua própria IA até junho: a aposta é no tipo “híbrido”, com respostas rápidas e pensamento mais complexo.

Inclusão

Será analisado por comissões da Câmara o PL que obriga a presença de intérpretes de Libras em comícios e eventos eleitorais.

"Estamos prontos para trabalhar sob a liderança do presidente Trump, para obter uma paz duradoura.”

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, nesta terça (4), em recuo após o bate-boca com Trump na Casa Branca - e os EUA suspenderem a ajuda militar aos ucranianos na guerra com a Rússia.

SAMBA

TORCIDA

A torcida paraense estará hoje com a escola de samba Grande Rio, que levou para a Sapucaí a história dos encantos paraenses no enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. A apuração dos votos ocorre a partir das 15h, na Cidade do Samba, zona portuária do Rio. Neste ano, pela primeira vez, o desfile foi dividido em três dias, com quatro escolas se apresentando em cada dia. Campeã do ano passado, a Grande Rio entrou na avenida já na madrugada desta quarta-feira. As vencedoras deste ano voltam a desfilar no sábado, 8.

IMPOSTO

PRAZO

Termina na sexta-feira, 28, o prazo para que os contribuintes que aderiram ao Programa de Regularização Fiscal (Prorefis 2024) quitem a parcela de dezembro. Quem perder o prazo terá o benefício revogado. O Prorefis permitiu o pagamento de débitos fiscais com descontos em multas e juros de até 95%, no pagamento integral das dívidas, e opções de parcelamento em até 60 meses. O período de adesão foi finalizado em novembro passado. O vencimento das parcelas se dá no último dia útil de cada mês, e a revogação do benefício ocorre em caso de atraso, por prazo superior a 60 dias.

QUILOMBOS

DESAPROPRIAÇÃO

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vai assinar, na manhã da sexta-feira, 28, um acordo de cooperação técnica com o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEIRDH), o Ministério Público Estadual (MPPA), federação de órgãos para assistência social e educacional e a Coordenação das Associações das Comunidades de Quilombos do Pará (Malunga). A meta é viabilizar as desapropriações de áreas destinadas à regularização fundiária de comunidades quilombolas no Estado.

GRIPE

COMBATE

Equipes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) aproveitam o movimento de pessoas no Carnaval para orientar sobre a gripe aviária. A ação de educação sanitária é realizada em praias, feiras, portos, rodoviárias e mercados de Salinópolis, Bragança e Viseu - que estão na rota migratória de aves. Em Salinópolis, fiscais conversaram com banhistas nas praias do Atalaia, Corvina e Maçarico, e entregaram material informativo sobre a influenza aviária, síndrome respiratória que acomete aves domésticas e silvestres e é transmissível ao ser humano.

PEIXE-BOI

CUIDADOS

Já está no Centro de Reabilitação de Fauna Aquática do Instituto Bicho D’água (IBD), em parceria com a Universidade Federal do Pará, no campus de Castanhal, o filhote de peixe-boi encontrado preso em uma rede de pesca na comunidade de Escrivão, no município de Aveiro, no Baixo Amazonas. Batizado de “Nego”, o filhote foi levado para Santarém, no domingo, 2, com o apoio da Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão. O voo para Belém foi feito em um avião Caravan do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). O peixe-boi está entre as espécies mais ameaçadas de extinção na região.

FRATERNIDADE

ESCOLHA

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realiza hoje, em Brasília, a partir das 10h, o lançamento da Campanha da Fraternidade 2025. Neste ano, a Campanha vai abordar o tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema bíblico, extraído de Gênesis 1, 31: “Deus viu que tudo era muito bom”. Entre os motivos da escolha estão os 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis; os dez anos de criação da Rede Eclesial Pan-Amazônica; e a realização da COP 30, em Belém.

OBESIDADE

ALERTA

Dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade, lançado nesta semana, apontam que, no Brasil, 68% da população têm excesso de peso. Dessa parcela, 31% têm obesidade e 37% têm sobrepeso. O atlas traz ainda a projeção de que o número de homens com obesidade até 2030 pode aumentar em 33,4%. Entre as mulheres, o crescimento será de 46,2%. O estudo revela ainda que, no País, cerca da metade da população adulta, entre 40% e 50%, não pratica atividade física na frequência e intensidade recomendadas. O sedentarismo é apontado pelos especialistas como uma das maiores causas de doenças como a hipertensão.

EM POUCAS LINHAS

➤ Morreu ontem, aos 92 anos, o jurista, professor, advogado, conferencista e escritor paraense Adherbal Augusto Meira Mattos, um dos principais nomes do direito no Estado.

➤ Premiado com o Oscar de melhor filme internacional, o longa “Ainda Estou Aqui” retorna à tela do Cine Líbero Luxardo nesta quinta-feira, 6. Além dele, “Flow”, vencedor na categoria melhor animação, também retorna à sala de cinema. Os vencedores da edição deste ano estarão em cartaz entre os dias 6 e 12 de março. Uma ótima oportunidade para quem ainda não conferiu o filme brasileiro, que entrou para a história do cinema nacional.

➤ Onze estudantes paraenses foram destaques e se classificaram para a terceira fase da 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, competição científica de destaque em todo o Brasil. Com quatro fases, os estudantes mais habilidosos poderão representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial, que será realizada em Pequim, na China. A 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA) é realizada por três instituições: EduSpace, Hub de Inovação em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Pelotas (H2IA/UFPel), e o Instituto de Inteligência Artificial, em colaboração com o Laboratório Nacional de Computação Científica (IIA/LNCC). A competição inclui categorias para estudantes do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além de uma categoria especial para interessados fora dessa faixa etária.

➤ Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi, no município de Cachoeira do Piriá, divisa do Pará com o Maranhão, fiscais de receitas estaduais apreenderam 13,5 toneladas de frango vivo, no domingo,3. O motorista apresentou notas fiscais com valor baixo em relação à quantidade transportada.