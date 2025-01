R70: 'Esforço é para que a comida chegue barata na mesa do povo', afirma Paulo Teixeira

Aviação

Azul decide suspender operações em 12 cidades a partir de março. Alta do dólar e ajuste de demanda estão entre motivos.

Receita

Leilão com PlayStation 5 por R$ 100 e carro por R$ 9,5 mil começa a aceitar lances. Lotes incluem joias, diamantes e smartphones.

(J.Bosco)

"Esforço é para que a comida chegue barata na mesa do povo.”

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, disse que uma das medidas estudadas para baratear os alimentos é aumentar o subsídio no Plano Safra e oferecer ao pequeno e médio produtor “crédito acessível e barato”.

PARÁ

FORNECEDORES



As cidades de Belém, Barcarena, Marabá, Parauapebas e Itaituba registraram, no ano passado, o maior volume de negócios gerados a partir da plataforma +Negócios, da Federação das Indústrias do Pará, por meio do programa Redes de Fornecedores. Como o nome sugere, a iniciativa nasceu com o objetivo de aproximar os empreendimentos paraenses dos grandes projetos implantados no Estado. Em 2024, o programa contou com 150 compradores ativos e atendeu a cerca de 500 demandas industriais. Ele também mapeou 4.536 fornecedores e indicou 2.372 fornecedores para atender grandes empreendimentos industriais instalados na região. No mesmo período, os segmentos mais demandados foram construção civil, manutenção e inspeção industrial, autopeças e manutenção de veículos, meio ambiente e transporte e logística.

TRANSPLANTE

AUMENTO



Dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) apontam crescimento de 130% nos transplantes realizados nos últimos três anos no Pará. Entre 2022 e 2024, foram 1.512 transplantes, a maioria de córnea. Entre os fatores que têm colaborado para esse aumento está a implantação do aplicativo Aedo, plataforma digital que permite que qualquer pessoa registre sua vontade de ser doador. A declaração pode ser acessada por médicos em emergências, facilitando o processo de autorização.



NÚMEROS



Em 2022, foram realizados 272 transplantes; em 2023, o número subiu para 613; e, em 2024, alcançou 627 procedimentos. Desses, foram 516 transplantes de córnea em 2024. Os de rim somaram 62. Também foram registradas cirurgias para transplante de fígado (12), músculo-esquelético (10) e medula óssea (27). E, já neste ano, três doadores viabilizaram sete transplantes, sendo seis de rim e um de fígado.



RANKING



O Brasil já é o segundo maior transplantador de órgãos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Nos últimos dois anos, o Pará realizou 1.035 transplantes de córnea, um número expressivo dentro da rede pública.

LEITE

DOAÇÃO



A Santa Casa de Misericórdia do Pará lançou campanha para ampliar as doações para o banco de leite da maternidade, que é a maior do Estado. Os estoques estão em baixa. O material doado é fundamental para os recém-nascidos internados na unidade.



BANCO



No ano passado, 37% dos internados receberam leite doado. Em janeiro deste ano esse percentual de recém-nascidos atendidos está em 27%. A meta é coletar mais de 270 litros por mês, mantendo ou superando o percentual de 2024.

VEREADORES

CONFUSÃO



O recente bate-boca entre os vereadores Diego Alves e Nice Ruffeil, ambos do PSDB, durante uma ação pública em Ananindeua, acabou na Justiça. A juíza Aldineia Martins concedeu medidas protetivas para Nice e determinou que o vereador Diego Alves mantenha uma distância mínima de 300 metros da colega, de familiares dela e de eventuais testemunhas. Na sentença, a juíza ainda determinou a suspensão do porte de arma do vereador e decretou a apreensão de sua arma de fogo. Diego Alves é o mesmo da confusão envolvendo a ex-mulher e o então jogador Eduardo Ramos, do Clube do Remo, há três anos. No caso das agressões e ameaças à vereadora Nice Ruffeil, ainda há um pedido para que Diego Alves seja proibido de frequentar a Câmara Municipal de Ananindeua em dias de sessões legislativas.

PONTE

RIO CAPIM



O governo do Pará entrega hoje a ponte sobre o rio Alto Capim que liga os municípios de Ipixuna do Pará e Paragominas, na região de integração do Rio Capim, nordeste paraense. Com 590 metros de extensão, a estrutura é considerada essencial para o desenvolvimento da economia regional, baseada, principalmente, na mineração, no reflorestamento, na agricultura e na pecuária. Na apresentação da obra, o governo explicou que a construção utilizou o método de Balanço Sucessivo, que permite manter grandes vãos, garantindo a segurança. Além disso, os pilares foram instalados nas margens do rio para preservar a navegação. O governador Helder Barbalho é esperado na cerimônia de inauguração.

Em Poucas Linhas

➤ O prefeito Toni Cunha (PL), de Marabá, sudeste do Pará, decidiu interditar o Estádio Asdrúbal Bentes, que continua em obras. O gestor alegou que o trabalho em andamento oferece riscos aos torcedores. Transtorno maior para o Águia de Marabá, que precisará bancar seus jogos na Copa Verde e no Campeonato Paraenses longe de casa.



➤ Proprietários de veículos automotores com finais de placas 02 a 32 tem até o próximo dia 28, terça-feira, para fazer o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com até 15% de desconto. Os abatimentos valem para quem não tem multas de trânsito e estão divididos da seguinte forma: 15% para motoristas sem multas há dois anos; 10% para quem não recebeu multas no ano passado; e 5% nas demais situações. Também é possível parcelar o débito, mas neste caso não haverá desconto.



➤ A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) abrirá as inscrições ao Programa Vida Ativa na Terceira Idade para 130 novos alunos, com idade a partir de 50 anos. O programa oferece aulas gratuitas de ioga, hidroginástica, ginástica, dança, ginástica funcional, além de outras atividades que garantem bem-estar e qualidade de vida. A inscrição deve ser feita presencialmente, de 4 a 7 de fevereiro, na sede da Tuna Luso Brasileira, em Belém, e na Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Asalp), em Ananindeua.



➤ Ficam abertas até 24 de fevereiro as inscrições ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária na Amazônia (PPGBPA), desenvolvido em parceria pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) e Instituto Evandro Chagas (IEC). São ofertadas 24 vagas, distribuídas entre Mestrado e Doutorado. O Programa tem uma área de concentração, Biologia de Agravos Infecciosos na Amazônia, e três linhas de pesquisa: Epidemiologia de Microrganismos e Parasitos; Fisiopatologia Humana e Experimental de Processos Infecciosos; e Morfofisiologia e Genética dos Agentes Infecciosos, Parasitários e Vetores de Endemias na Amazônia.