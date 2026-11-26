R70: 'Esforço contínuo mostrando que há espaço para racionalizar despesas'

Compromisso

Paraguai diz que vai restituir fundo de R$ 1 bi da Itaipu Binacional que foram depositados no falido Ueno Bank.



Arquivos dos EUA

Relatório produzido para a Usaid afirma que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) concordou com a transição de poder em 2022.



GOVERNO

GABINETE

O jornalista João Salame, do Podemos, será o chefe de Gabinete do governador eleito do Pará, Daniel Santos, do mesmo partido. Há informações de que Daniel prepara uma reforma administrativa para logo depois da posse, criando a Secretaria de Governo a ser assumida por Salame. Natural de Marabá, o jornalista tem 64 anos e foi um dos principais articuladores da candidatura de Daniel no interior do Estado. Ex-deputado estadual, eleito em 2006 e reeleito em 2010, ocupou a primeira vice-presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Foi prefeito de Marabá entre 2013 e 2016 e diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde entre 2017 e 2018.

SEGURANÇA

FACÇÕES

O Comando Vermelho (CV) atua em todas as regiões do Pará e exerce predominância sobre as demais organizações criminosas em Belém e na Região Metropolitana, segundo estudo divulgado na segunda-feira (24) pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), elaborado em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O Pará está entre os sete Estados brasileiros onde a facção predomina, ao lado de Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Ceará e Rio de Janeiro. No território paraense, o levantamento identifica outras duas organizações criminosas relevantes: o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Classe A (CCA), este último de origem paraense.

EXPANSÃO

A Abin associa a expansão do CV nas regiões Norte e Nordeste ao aumento dos índices de homicídio registrados nessas regiões na última década. Intitulado “Cenários do Crime Organizado no Brasil”, o estudo identificou 31 organizações criminosas relevantes e 75 células estaduais no País. O levantamento também aponta a disseminação de práticas associadas às milícias, como a extorsão de moradores e comerciantes, a cobrança de taxas e o controle de atividades econômicas nas comunidades.

TRIBUTOS

REFIS

A Alepa aprovou, nesta semana, mais uma autorização para que o Estado institua um novo Programa de Regularização Fiscal (Prorefis). A proposta permite que pessoas físicas e jurídicas renegociem débitos relativos a tributos estaduais constituídos até 30 de junho de 2026. O programa prevê redução de 100% dos juros e multas para pagamento à vista e de 80% para pagamento parcelado. Nesta última modalidade, o contribuinte deverá quitar 50% do débito na adesão e poderá dividir o saldo restante em até quatro prestações mensais. O prazo previsto para adesão é 15 de dezembro.

ABRANGÊNCIA

Protocolado no Legislativo dia 4, o projeto tramitou em regime de urgência e foi aprovado em turno único. Entre os tributos contemplados estão o ICMS, o IPVA e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). A renegociação abrange inclusive débitos inscritos em dívida ativa ou em cobrança judicial.

PRODUTORES

ESPAÇO

O vereador Igor Andrade (Rede) apresentou requerimento solicitando à prefeitura de Belém a construção ou adequação de um espaço destinado à realização da Feira do Produtor Rural, atualmente instalada no cruzamento da avenida Romulo Maiorana com a rua Antônio Barreto, no Marco. Segundo o parlamentar, a feira, que funciona às sextas-feiras e aos sábados, precisa de um local apropriado que ofereça mais segurança e melhores condições de trabalho aos agricultores e conforto aos clientes.

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