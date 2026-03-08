R70: 'Erro assombroso pelo qual pagaremos', diz primeiro-ministro espanhol sobre guerra contra o Irã

Novo medicamento

Anvisa aprova tratamento para evitar sangramentos em hemofílicos. Mais de 14 mil pessoas vivem com hemofilia no Brasil.

Ultrapassando fronteiras

Banco do Brasil lança Pix para compras na Argentina. Função permite pagar produtos com código QR.

PRAZO

TÍTULO

A dois meses do fim do prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor, 976.510 eleitores paraenses ainda estão em débito com a Justiça Eleitoral e precisam regularizar a situação. A orientação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) é para que a população procure atendimento com antecedência para evitar filas e contratempos nos últimos dias do prazo. Os atendimentos são feitos presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet. Nos dois primeiros meses deste ano, foram registrados 97.806 atendimentos no estado. Em 2025, o TRE-PA fez 417.259 atendimentos, entre emissão de primeiros títulos e atualizações cadastrais.

FEMINICÍDIO

COMBATE

O Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, iniciativa que reúne os três poderes e representantes da sociedade civil para combater a violência contra a mulher, realiza hoje, antes e durante o intervalo da partida entre Remo x Paysandu, no Estádio Mangueirão, ação de conscientização e mobilização social contra o feminicídio. Os jogadores entrarão em campo usando braçadeiras contra o feminicídio. Também está prevista uma apresentação de um bandeirão no gramado durante o intervalo. Para o público, serão distribuídos materiais de campanha, como adesivos, ventarolas e pulseiras.

UFPA

VISITAS

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, está à frente de uma série de visitas neste ano aos campi da instituição, acompanhado de uma comitiva técnica da universidade, com o objetivo de acompanhar mais de perto as realidades locais, ouvir as demandas das comunidades universitárias e alinhar ações estratégicas que fortaleçam a presença da UFPA em todo o Estado. Na primeira etapa, as visitas contemplaram os campi de Altamira, Castanhal e Tucuruí, além de polos universitários vinculados, como São Caetano de Odivelas e Marapanim.

MERCÚRIO

ALERTA

O Ministério Público Federal (MPF) emitiu nota técnica alertando para a necessidade urgente de o Executivo federal revogar ou alterar os decretos federais que ainda autorizam o uso de mercúrio na mineração de ouro no Brasil.

SAÚDE PÚBLICA

No documento, o órgão argumenta que as normativas são incompatíveis com a Constituição e com os compromissos internacionais assumidos pelo País, e representam um grave obstáculo à proteção do meio ambiente e da saúde pública.

CONTAMINAÇÃO

Segundo o MPF, o decreto que proíbe o uso do mercúrio abre exceção para atividades licenciadas pelo órgão ambiental competente, o que, na prática, significa que garimpos façam uso da substância mediante licença ambiental. A nota técnica alerta ainda que “o uso generalizado da substância tem provocado contaminação nos ecossistemas amazônicos, com efeitos severos sobre a saúde de populações ribeirinhas e indígenas”. Estudos citados no documento revelam que peixes consumidos em seis estados da Amazônia apresentam níveis de mercúrio 21,3% acima do limite seguro e que, em 2019, 56% das mulheres e crianças da comunidade indígena Yanomami de Maturacá (AM) já estavam contaminadas.

TRIBUTOS

BOMBA

A reforma tributária que começa a vigorar ainda neste ano no Brasil vai afetar duramente as finanças de Estados e municípios. O alerta foi feito pelo o auditor fiscal Dão Real, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), durante seminário sobre o tema realizado em Belém.

AUTONOMIA

Segundo ele, a nova legislação, coordenada pelo Comitê Gestor, enfraquece a autonomia dos entes federativos, que deixarão de administrar os tributos de sua competência. E a bomba deve implodir as políticas de isenção de impostos que sustentam muitos governos estaduais. Ainda que demonizada, as renúncias tributárias foram, durante décadas, tábua de salvação dos Estados para atrair investimentos.

EM POUCAS LINHAS

► O vereador Igor Andrade (Rede) apresentou na Câmara Municipal de Belém (CMB) um projeto indicativo ao Executivo para inclusão da disciplina “Proteção e Respeito aos Animais” na grade curricular das escolas da rede municipal.

► Os deputados estaduais Lívia Duarte (Psol) e Carlos Bordalo (PT), que já receberam ameaças, tiveram uma reunião, por meio da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), com representantes da Segurança Pública. Na pauta, o protocolo de proteção para parlamentares.

► Representantes do programa britânico Partnerships for Forests (P4F) visitaram, na semana passada, o Parque de Bioeconomia de Belém, para conhecer a estrutura e o modelo de funcionamento do espaço voltado ao fortalecimento de negócios sustentáveis a partir da biodiversidade amazônica.

► A agenda foi conduzida pela secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), Camille Bemerguy.

► Os representantes internacionais também visitaram o Laboratório-Fábrica, planta-piloto destinada à pesquisa, desenvolvimento e produção experimental de alimentos, cosméticos e químicos finos a partir de insumos florestais.

► Foi prorrogado o prazo de inscrições para o Edital Semear 2026. O novo período para submissão de projetos culturais segue até as 23h59 do dia 12 de março.

► Segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o adiamento considerou a ocorrência de feriados no período inicialmente previsto e tem o objetivo de garantir mais tempo para que os interessados organizem e enviem suas propostas.

Levantamento da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) aponta a forte presença das mulheres na área da pesquisa científica no Pará. Atualmente, das 1.002 bolsas ativas na Fundação, 622 são ocupadas por elas, com destaque para 407 bolsistas na iniciação científica, 139 no mestrado e 62 no doutorado.