R70: 'Em uma democracia, nós temos que saber negociar com os representantes do povo', diz Haddad

Feirão

Turismo anuncia saldão de passagens aéreas e pacotes turísticos para viagens dentro do Brasil. Vendas serão em maio.

CPNU

O governo federal divulga hoje os locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado, o “Enem dos concursos”.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Em uma democracia, nós temos que saber negociar com os representantes do povo.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que ontem entregou ao Congresso o primeiro projeto com as regras para a aplicação da reforma tributária.

EROSÃO

MOCOOCA

Nas próximas semanas, o senador Zequinha Marinho (Podemos/PA) terá audiência com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para tratar da severa erosão marítima que avança sobre casas e comércios da vila do 40 do Mocooca, na cidade de Maracanã. Na semana que passou, o parlamentar viu de perto o estágio do desgaste do terreno, que já tragou boa parte da orla do distrito. A erosão vem sendo agravada por décadas e atualmente coloca em risco também a torre de ferro que distribui energia elétrica à ilha de Maiandeua.

CORPOS

ENTERRO

Os nove corpos encontrados em barco à deriva serão enterrados hoje, em cerimônia laica promovida pelas instituições que participaram do resgate e da perícia da embarcação. Até o momento nenhuma vítima foi identificada. Ontem a Polícia Federal informou que está mantendo contato permanente, via Interpol, com entidades internacionais, enquanto a perícia é feita no Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília. O enterro seguirá um procedimento chamado de inumação, que permite a exumação e sepultamento em outro local.

FUNDEF

REPASSE

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgará no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (26) as regras de repasse da primeira parcela dos 60% do valor principal do precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O pagamento corresponde ao valor destinado à folha do quadro de magistério à época em que ocorreram os repasses a menor por parte do governo federal. Terão direito os profissionais do magistério da educação básica que estavam trabalhando de 29 de abril de 1999 a 31 de dezembro de 2003, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública.

FATIAS

O repasse atende à decisão do Supremo Tribunal Federal. O Fundef foi instituído pelo governo federal em 1996 e implantado em 1998, com o objetivo de garantir o repasse de 25% das receitas dos estados e municípios ao ensino fundamental. Do total repassado, 60% do valor principal são, exclusivamente, destinados à remuneração do quadro do magistério; já os outros 40% do valor principal são destinados para as demais necessidades da educação, como investimentos em infraestrutura, avaliações e pesquisas, além da aquisição de materiais didáticos, entre outras ações.

GOELDI

PARCERIA

O Museu Paraense Emílio Goeldi e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém assinaram Acordo de Cooperação Técnica com cronograma de dois anos para promover iniciativas de educação ambiental e divulgação científica. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento sustentável e o debate sobre o tema, junto à população, além de compartilhar experiências no campo da tecnologia social com hortas comunitárias. A parceria entre as instituições deve contribuir ainda com o projeto de criação de um polígono de áreas verdes da capital paraense.

FLORESTA

​RECURSOS

A diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello, apresentou ontem, em Brasília, aos órgãos ambientais e organizações não governamentais, o plano para restaurar 24 milhões de hectares de floresta até 2050. O Pará está entre os quatro estados que historicamente respondem por 80% do desmatamento da floresta. A primeira área a ser recuperada será o chamado Arco da Restauração, ou seja, os estados que formam a Amazônia Legal. O investimento inicial previsto será de R$ 450 milhões.



SÃO BRÁS

EXTORSÃO

Prática que há muito tempo vinha sendo registrada na periferia de Belém começa a aparecer nas áreas mais centrais da cidade, como o bairro de São Brás, onde comerciantes têm sido abordados por marginais, via telefone, que se apresentam como integrantes de facções criminosas. Ameaçam familiares e até incendiar os estabelecimentos e pedem dinheiro para “garantir a segurança na área”. Pode ser só um blefe, mas, na dúvida, muita gente tem ficado sobressaltada diante de pedidos de pagamentos que chegam a R$ 3 mil mensais. A polícia já foi procurada e vai investigar.

EM POUCAS LINHAS

► A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizará na próxima segunda-feira (29) o evento “Diagnóstico e Manejo Clínico para as Arboviroses”. O público-alvo são médicos e enfermeiros. Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos são dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

► A paraense Maria Sofia conquistou a medalha de bronze na 3ª edição do Campeonato Brasileiro de Jovens de Bocha Paralímpica, na categoria BC3, para atletas com maior grau de comprometimento motor. E o atleta Lauan Nascimento ficou em quarto lugar no BC1, que é destinado para atletas com paralisia cerebral. O evento está sendo realizado em Curitiba, no Paraná.

► A Fundação Cultural do Pará abriu ontem as inscrições para a 20ª edição do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2024, que segue até o dia 5 de maio. Serão premiadas 57 propostas juninas: de quadrilhas, misses, marcadores, coreógrafos e também estilistas. Na premiação coletiva, as quadrilhas adultas receberão R$ 20 mil para cada uma das 20 melhores colocadas e nas quadrilhas mirins o prêmio será de R$ 10 mil para cada uma das 10 melhores colocadas. O concurso também fará premiações individuais com valores que vão de mil a R$ 3 mil.

► O jornalista e escritor Walbert Monteiro, que integra o time de articulistas de O LIBERAL, vai proferir palestra amanhã, às 19h, na Igreja das Mercês, sobre o tema “O Círio e as suas polêmicas ao longo da história”. Monteiro já coordenou a grande procissão dos paraenses nos anos de 1989 e 1990. Na palestra ele abordará também controvérsias recentes, como a criação da romaria fluvial e o número de pessoas que acompanham o Círio.