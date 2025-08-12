R70: 'Em 1988 o Brasil deu um basta à possibilidade de golpismo', diz Alexandre de Moraes

Estudos da USP

A demência vai assumir uma importância enorme no Brasil como causa de incapacidade, diz a pesquisadora Claudia Suemoto.

Tiragens limitadas

Em meio à competição com as telas, editoras apostam no livro físico como objeto de desejo dos jovens com edições especiais e brindes.

RODOVIA

PORTO

Aprovado pelos gestores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e representantes das empresas que integram a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport) na semana passada, o projeto de asfaltamento e requalificação urbana da via Transportuária, localizada no distrito de Miritituba, em Itaituba, terá obras iniciadas ainda no segundo semestre deste ano. Segundo o governo, a via beneficiará diretamente o fluxo de cargas nos terminais localizados em Miritituba, considerado um dos maiores polos portuários do Brasil e um dos principais corredores logísticos para o escoamento da produção de grãos dos Estados do Pará e do Mato Grosso. A melhoria urbana da Transportuária incluirá pavimentação completa, implantação de sistema de drenagem, construção de sarjetas e calçadas, além de ciclofaixa, sinalização horizontal e vertical e pontos de abrigo cobertos.

DESENVOLVIMENTO

COMITÊ

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) formaliza hoje a instalação do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff). O órgão será formado por representantes dos bancos Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Brasil e Banco da Amazônia, além da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O comitê será um órgão de caráter permanente e consultivo para ações de desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. A intenção é acelerar investimentos essenciais em áreas como infraestrutura, saúde, educação e biotecnologia, a partir do alinhamento de instituições financeiras federais que atuam na região.

ANIMAIS

CADASTRO

Termina na quinta-feira (14) o prazo para que produtores rurais que possuem animais de interesse econômico façam a atualização do cadastro agropecuário na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). A exceção fica por conta dos produtores do Marajó, onde o trabalho começa no dia 18 e vai até outubro de 2025. O cadastro é obrigatório e deve ser feito presencialmente nas unidades da Adepará.

ENERGIA

AMPLIAÇÃO

A Equatorial, distribuidora de energia do Pará, anunciou que as obras de ampliação da subestação Castanhal atingiram 80% de conclusão. A unidade vai operar em 138 mil kV, o que, segundo a concessionária, vai atender à crescente demanda dos polos industrial, comercial e residencial do município, além de viabilizar novos empreendimentos, garantindo maior estabilidade à rede elétrica.

INDÚSTRIA

ANÁLISE

O Observatório da Indústria do Pará e o Centro Internacional de Negócios (CIN), iniciativas da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), têm se destacado na análise e divulgação de dados sobre os impactos da sobretaxa imposta pelos Estados Unidos aos produtos paraenses. As informações têm subsidiado a interlocução da federação com as indústrias, entidades setoriais e o governo do Estado, na definição de estratégias para garantir a manutenção da atividade empresarial, dos empregos e da competitividade dos produtos paraenses no mercado internacional.

CULTURA

DESCENTRALIZAÇÃO

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) realiza hoje a primeira audiência pública com o setor do audiovisual para apresentação da proposta estadual do edital Arranjos Regionais, em parceria com a Secretaria do Audiovisual (SAV), do Ministério da Cultura (Minc), e a Agência Nacional do Cinema (Ancine). Durante a audiência, a Secult apresentará o planejamento do edital, que será lançado pelo governo estadual em parceria com a SAV/Minc e a Ancine. Voltada a órgãos públicos, como secretarias, fundações culturais, autarquias e sociedades de economia mista, a linha dos Arranjos Regionais tem como objetivo descentralizar os investimentos e incentivar.

Em Poucas Linhas

► O Parazão da Pelada realizou um congresso técnico para apresentar o novo presidente, Arleandro Simplício, e os detalhes da 14ª edição do campeonato. Considerado o maior torneio de futebol amador da região Norte, este ano reunirá 16 novas equipes e 12 times tradicionais. O evento, que conta com apoio da TV Liberal, afiliada da Rede Globo, terá como padrinho o deputado estadual Erick Monteiro.

► A Empresa Técnica de Assistência e Extensão Rural (Emater) entregou 30 Cadastros Nacionais de Agricultura Familiar (CAFs) para famílias assentadas no município de Concórdia do Pará, no nordeste do Estado, na sexta-feira (8). Mais de 200 famílias são atendidas, em 33 comunidades de Concórdia. Elas cultivam mandioca, pimenta-do-reino, açaí, palma de óleo, coco, cacau, citrus, cupuaçu, maracujá, banana e hortaliças, e criam gado bovino de corte, galinha caipira e peixes.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) inscreve, até 21 de agosto, para a seleção do curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Música na Amazônia, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. O Mestrado oferece 22 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, vagas institucionais (docentes e técnicos da Uepa), ações afirmativas para negros, indígenas, quilombolas e pessoas trans, além de reserva para pessoas com deficiência. No ato da inscrição, o candidato deve indicar a linha de pesquisa de interesse: Música e Cultura ou Música e Formação.

► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) vai instalar uma comarca em Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará. O anúncio foi feito pelo presidente da Corte, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, durante visita ao município na semana passada. Localizado na microrregião de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia tem cerca de 20 mil habitantes.

► A Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad) vai realizar, nesta semana, mais uma edição do programa Belém Pra Todos. Será na quarta-feira (13), das 8h às 12h, no auditório da Aldeia Amazônica, na avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira. No local serão oferecidos serviços como emissão de documentos e orientação jurídica.